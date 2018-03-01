Президентом Армении избран бывший гражданин Англии А.Саркисян

23:28 02.03.2018 Президентом Республики Армения избран 64-летний ученый, дипломат и бизнесмен Армен Саркисян/Саргсян.



Согласно новой конституции страны, президент избирается парламентом на один семилетний срок. Полномочия нынешнего президента Сержа Саргсяна истекут 9 апреля, в этот же день пройдет инаугурация Армена Саркисяна, и Армения полностью станет парламентской республикой.



При голосовании в Национальном собрании кандидатуру Саркисяна поддержали парламентские фракции Республиканской партии Армении (правящая, консервативная), Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (входит в правящую коалицию, левонационалистическая) и блока "Царукян" (оппозиционный, правоцентристский).



Армен Варданович Саркисян окончил Ереванский государственный университет, кандидат физико-математических наук. Несколько лет работал ассистентом на кафедре физики ЕГУ, преподавал, основал отдел математического моделирования сложных систем. В 1984 году поехал в Великобританию в качестве приглашенного исследователя и преподавателя Кембриджского университета. "13 раз его приглашали в различные университеты, прежде чем коммунисты разрешили ему покинуть страну",

утверждает его супруга Нунэ, детская писательница.



Далее мы вновь предоставим слово Нунэ Саркисян (интервью британской Daily Mail, октябрь 2016). Вот она душераздирающе описывает жизнь в СССР: "Всегда было ощущение, что за нами следят. Моя мама говорила: "Будь осторожна. Не рассказывай анекдотов. У стен есть уши". Мы чувствовали это с малых лет. Этого я никогда не забуду. Страх был повсюду, поэтому режим продержался так долго". Надо ли уточнять, что жившая в атмосфере "постоянной слежки и постоянного страха" Нунэ была комсомольской активисткой, да и знакомство с будущим мужем случилось на комсомольском мероприятии... "Женам ученых не разрешалось выезжать за границу вместе с супругами. Мы были заложниками. Москва разрешила мне навестить мужа только в апреле 1985 года. Мне было 30, когда я впервые оказалась в Лондоне - это была моя первая поездка за рубеж. До этого я путешествовала лишь по Советскому Союзу - места красивые, но, конечно, все мы мечтали увидеть Лондон и Париж... Я влюбилась в Лондон. Мы с Арменом воскликнули: "Если бы мы могли жить здесь всю оставшуюся жизнь!". В то время это казалось невозможным, но как раз пришел к власти Горбачев, объявил свою гласность и перестройку...", - повествует Нунэ Саркисян. "Я люблю Лондон так же сильно, как в первый день, когда я сюда приехала. Такого места как Лондон больше нет", - восторгается она, и отмечает, что ее сыновья Вардан и Айк чувствуют себя британцами.



В начале 1992 года первый президент независимой Армении, прозападный националист Левон Тер-Петросян назначил Армена Саркисяна послом в Великобритании. Одновременно Саркисян занимал должности "старшего посла" Армении в Европе, посла в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане, руководителя европейской армянской католической общины. С 8 ноября 1996 года по 28 февраля 1997 года занимал пост премьер-министра Армении. В 1998-2000 годах вновь возглавлял посольство в Лондоне.



С начала нулевых, пишет Sputnik Армения, Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности энергетических и технологических компаний в России, Туркменистане и Узбекистане. Работал консультантом компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.



В 2013 году Саркисян вернулся на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Великобритании. СМИ информируют о его давних и близких отношениях с принцем Чарльзом; тур последнего по Армении в 2013 году был организован именно Саркисяном. Уютное гнездышко Армена и Нунэ расположено в фешенебельном районе Лондона - Челси. Имеется также дом в графстве Суррей. Как пишет Daily Mail, чета Саркисян славится в среде британского истеблишмента безупречным вкусом и хорошими манерами. В их владении находится самая большая коллекция мебели работы Дэвида Линли - культового лондонского дизайнера-краснодеревщика (по совместительству являющегося большим другом Нунэ Саркисян), сына принцессы Маргарет и племянника королевы Елизаветы II, председателя аукционного дома Christie"s UK.



Sputnik Армения называет Саркисяна "человеком "рукопожатным" в западных кругах и мозговых центрах, одновременно реализующим различные бизнес-проекты на постсоветском пространстве". "Теперь он возвращается, будучи очень влиятельной фигурой, имеющей широкий круг контактов как на Западе, так и на Востоке. Саркисян имеет тесные отношения не только с членами королевской семьи и деловыми кругами Великобритании, но и имеет успешный бизнес в Туркменистане и Узбекистане", - вторит портал Armenia.im.



В 2002 году он получил британское гражданство (Саркисян объяснил это "постоянными разъездами" и "вопросами, связанными с безопасностью", в 2011 году, по собственному утверждению, отказался от него ("А отказался я от гражданства, потому что необходимости в этом уже не было"). Его супруга возглавляет благотворительную организацию, проводящую при помощи старшего отпрыска Елизаветы II мероприятия по сбору средств в Букингемском дворце и Виндзорском замке. Если верить порталу NewsArmenia.am, принц Чарльз может приехать на инаугурацию Саркисяна.



Президент-англофил с радостью воспринят прозападными кругами в армянской верхушке, с надеждой - армянской либеральной интеллигенцией. Но он будет выполнять представительские функции, главным образом. Реальным руководителем Армении отныне станет глава правительства (он же будет определять внешнюю политику). По мнению экспертов, в новом кабинете министров более половины должностей займут люди, так или иначе ориентирующиеся на РФ. Разновекторность в действии. Источник - zavtra.ru

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