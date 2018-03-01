Реформатор. Кырпремьер Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию

21:28 02.03.2018 В Кыргызстане предлагают преобразовать милицию в полицию. Об этом премьер-министр Сапар Исаков заявил сегодня на национальной конференции "Собезопасность и политика предупреждения преступности".



По его словам, разница очень существенна. Милиция - это милитаристическая организация, существующая с советских времен. Влияние ее на деятельность общества минимальное. В то время как концептуальная задача полиции - коммуникация и сотрудничество с обществом.



Глава правительства добавил, что дал поручение изучить опыт соседних стран по внедрению полиции.



- Мария ОРЛОВА Источник - ИА "24.kg",

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520015280

Новости Казахстана

