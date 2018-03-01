|Реформатор. Кырпремьер Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
21:28 02.03.2018
В Кыргызстане предлагают преобразовать милицию в полицию. Об этом премьер-министр Сапар Исаков заявил сегодня на национальной конференции "Собезопасность и политика предупреждения преступности".
По его словам, разница очень существенна. Милиция - это милитаристическая организация, существующая с советских времен. Влияние ее на деятельность общества минимальное. В то время как концептуальная задача полиции - коммуникация и сотрудничество с обществом.
Глава правительства добавил, что дал поручение изучить опыт соседних стран по внедрению полиции.
- Мария ОРЛОВА