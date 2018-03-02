Латинизация Казахстана. Как по-новому зазвучит назидание Абая? - А.Уваров

20:42 02.03.2018 Создается впечатление, что в последнее время в Казахстане торопятся успеть сделать все то плохое в межэтнических отношениях, что другие постсоветские республики уже умудрились сделать с 1991 года.



Конечно, Казахстан тоже давно встал на рельсы моноязычия и моноэтничности, но скорость этого процесса останавливали, с одной стороны, великолепное политическое чутье президента Нурсултана Назарбаева, с другой – множественность национального состава и общественно-историческое наследие республики, созданной усилиями большевиков. Русские, немцы, евреи, корейцы, уйгуры долго сдерживали задор местных "национальных патриотов" (нацпатов).



Однако время шло, и подспудная казахизация вкупе с социально-политическими потрясениями ХХ века вносила свои коррективы. Немцы оставили свои крепкие хозяйства, уехав в Германию, корейцы и уйгуры замкнулись внутри финансово крепких диаспор, евреи отправились туда, где удобнее и сытнее. А главное – начался и продолжается русский Исход.



Часть казахских экспертов с дипломами, купленными порой за баранов, уверяют, что в основе массового отъезда русских из Казахстана лежат социальные причины, хотя знают: люди, построившие здесь промышленную цивилизацию, давшие толчок развитию культуры кочевников-степняков, сознательно вытесняются методиками "триязычия", прекращением учета оценки по русскому языку в ЕГЭ, переводом казахского языка на латинскую графику. Вытесняются тотальной казахизацией.



26 февраля президент Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым дал поручение перейти в работе правительства и парламента на казахский язык. Поручение сделано, как это умеет Елбасы, со всеми мерами предосторожности, с путями отходов и привязано к недавнему указу президента о введении обновленной латиницы. И сразу становится ясным, для чего она введена: для ускорения казахизации многонационального общества.



Слабо обоснованная и плохо подготовленная реформа вызывает вопросы и к алфавиту, и к его автору Ердену Кажибеку, которого, между прочим, девять лет подозревали в хищении 3,5 миллиарда тенге при разработке так и не разработанного онлайнового казахско-англо-русского переводчика текстов. Главная тревога тех казахов, "кто с головой", – опасность ухода с традиционного поля кириллицы, на которое привел когда-то Ибрай Алтынсарин, автор пока еще действующего алфавита, с которым Казахстан стал развитым и даже независимым в государственном отношении.



Однако Елбасы не был бы самим собой, если бы не уведомил, что "латинизация" ничем не грозит русским. "…Нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода". Надо ли это понимать как восточную хитрость, в которой Нурсултану Абишевичу мало равных? Только кого можно обхитрить таким образом: русских, нацпатов, лондонских кураторов, партнеров из Москвы? Или Нурсултан Назарбаев хочет войти в историю не столько как основоположник идеи евразийской интеграции, сколько как создатель нового алфавита для казахов?



Вертикаль власти в Казахстане устроена так, что первой инициативу Елбасы приветствовала партия "Нур-Отан", потом министры, руководители департаментов и т. д. Через три дня после указа о переходе на новую латиницу была презентована книга Нурсултана Назарбаева "Времена и думы", написанная на латинице, а в Атырау поменяли табличку с новым правописанием на входе в городской акимат. Объявлено, что заканчивается работа по разработке IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу, а с 2021 года паспорта гражданам Казахстана начнут выдавать на латинице.



И первое после встречи президента с министром информации Дауреном Абаевым заседание правительства 27 февраля прошло почти исключительно на казахском языке (только министр образования и аким Акмолинской области докладывали на русском). После чего Даурен Абаев великодушно заметил: "И я, и вы все понимаете на казахском, на русском. Оттого что один слайд был на русском языке, мир поменялся? Не поменялся. Президент всегда говорит, мы не должны никого ущемлять по языковому признаку. Это вопрос, который будет решаться постепенно, без зажима и без всяких перегибаний на местах. Я могу привести массу примеров, когда человек является истинным патриотом нашей страны и делает гораздо больший вклад в развитие нашей страны, чем некоторые диванные критики. Поэтому давайте не будем перегибать палку по языковому вопросу… Если отдельные граждане Казахстана хотят донести свою мысль на русском языке, но они не владеют в должной мере казахским языком, я думаю, что лучше, чтобы они донесли это на русском языке".



А вот и 1 марта депутат сената и дочь президента Дарига Назарбаева зачитала свой запрос главе Национального банка Данияру Акишеву на русском языке, заявив, что он утвержден как официальный в конституции страны и его никто не отменял, и даже исполняя поручения президента о государственном языке, не надо перебарщивать. Кстати, запрос касался перезагрузки финансового сектора. Туда (в финансовую аналитику) с латиницей пока рановато, на русском понятнее и полезнее для дела.



Это не демарши. Это, с одной стороны, все та же восточная хитрость, с другой – естественная, железная необходимость. Русский язык продолжает быть близким (родным) для огромной части интеллектуальной элиты Казахстана, чем можно объяснить и немалый процент казахов, обучающихся в вузах Российской Федерации. Процент русскоязычных или двуязычных казахов очень велик, это образованные, талантливые люди. Однако сегодня их голос не слышен в гомоне "аульных латинян". И в первую очередь потому, что это реформа Елбасы.



На самом деле к изменению алфавита часть населения относится индифферентно – мало ли неработающих реформ анонсировала АкОрда, "вон "инглишизация" уже который год идет и что?".



Латинизацией казахского алфавита увлечены несколько категорий:



1) национал-озабоченная интеллигенция гуманитарного развеса, которой не дано понять все риски нововведений, особенно уползание из цивилизации русского языка, а также из сектора оставшегося производства;



2) функционеры с их аппаратом, включая СМИ, отвечающие за реализацию государственных программ;



3) упоротые националисты и русофобы, для которых "жақсы" (хорошо) – все то, что направлено против России и русских.



Последняя категория, кстати, значительно расширилась с некоторых пор. Отчасти из-за украинского кризиса, который в Казахстане очень эффективно используют в информационной войне (в том числе и украинские эмиссары вроде О. Яхно), отчасти из-за пропаганды исламистов, отчасти из-за работы западных НПО. Опять же и госсектор работает: для популяризации в Интернете новых языковых инициатив властью выделены десятки миллионов долларов.



Именно Интернет стал ареной боев вокруг нового алфавита, и наиболее активны здесь оголтелые сторонники известного лишь им "самостоятельного пути казахского развития, в который не должны вмешиваться русские и Россия". Турция или США – пожалуйста, вмешивайтесь! Русским – нет!



Один из таких "мудрецов", гневаясь на "русское вмешательство" вопросил: "Как алфавит казахского языка связан с влиянием русской культуры? Вот поясните на пальцах. Либо не пишите то, что не можете понять сами". Я отвечать не буду. Пусть ответит Абай Кунабаев – самый авторитетный и мудрый из казахов. Так вот, в своих "Словах назидания" Абай пишет (25-е назидание "Учись русской грамоте"): "Мой тебе совет, можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром. Этот путь стоит любых жертв".



Любопытно, что именно "Слова назидания" стали второй книгой, которую переведут и издадут на латинице. Как же переведут 25-е назидание великого казаха? Или для "экспертов" он уже не так велик?

Андрей УВАРОВ | 02.03.2018 | Источник - fondsk.ru

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