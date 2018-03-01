 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Моет китайцам золотишко бабановский прихвостень. Как делают бизнес депутаты в Киргизии, - Кабар инфо
19:43 02.03.2018

Прихвостень Бабанова

В Жогорку Кенеше есть депутат по имени Таабалды Тиллаев – прихвостень Бабанова. Руководит комитетом по бюджету и финансам. Он и заявил, что Шамбесай нужно разрабатывать. Не учел, что доля Кыргызстана на Шамбесае составляет 0%, из 15 тонн золота (40 млрд сомов) за пять лет поступит в сельский бюджет всего 40 млн сомов, а самое главное – месторождение располагается недалеко от реки Исфайрам, воду которой пьют 100 тысяч человек из села Майдан.

2 февраля тысячи жителей Кадамджайского района вышли на улицы, выступали против открытия месторождения. Аким Кадамджайского района, местные власти, депутаты все это видели. А самого Тиллаева там не было. Да и не посмеет туда поехать. Сейчас он вылез из берлоги и угождает китайцам. Наверное не бесплатно?.. Приступал же к обязанностям депутата, обещая защищать интересы народа и страны…

Источник: газета "Кабар Инфо" №9 от 02.03.2018 / стр. 7
Автор: Айданбек Акматов

Источник - gezitter.org
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