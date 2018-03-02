В Узбекистане после 19 лет заключения освобожден журналист Юсуф Рузимурадов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 02.03.2018
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18:07  Россия вырубила газ Украине
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13:40  Достал, чебурашка... Астанайского акима Исекешева во время отчета едва не стали бить. Причем ногами
07:13  Россия запустила свой коллайдер тяжелых ионов в Дубне
07:05  Шесть видов "оружия Путина" изменят глобальный расклад сил
07:02  Трехъязычие в Казахстане: когда телега – впереди лошади, - О.Казанцева
06:58  Лолу распотрошат? Узбекистан создал Центр по возвращению денег, которые находятся за пределами страны
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06:40  А тому ли я дала-2... 29-летняя топ-модель Хоуп Хикс ушла с поста директора по коммуникациям Белого дома, - Guardian
06:37  Американское горе. Китайское вмешательство в выборы против российского, - Washington Times
06:33  Пристегните ремни. Неотвратим крах мировой экономики, - Акио Кавато
06:30  В Узбекистане резко подорожали билеты на поезд, телефонная связь и кирпичи
06:27  Гиперболоид инженеров Путина. Что припас Владимир Путин миру к 1 марта, - кремлевский репортаж А.Колесникова
06:21  От проекта El Petro к золотой цифровой валюте, - В.Катасонов
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00:52  Почему в Узбекистане арестовывают следователей?
00:39  Драка на Атырауском НПЗ: каз-охранники извинились перед китайцами
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Четверг, 01.03.2018
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13:13  Арестован бывший куратор узбекских тюрем, полковник СНБ Тоймуроз Алимов
12:10  Среди задержанных в США оружейных контрабандистов - сыновья бывшей послицы Киргизии в Штатах Сыдыковой
11:43  "Народ в Актобе плохой, а женщины проститутки", - упакованный судья Акетай как диагноз
11:42  Курды бросают операции США против ИГ ради защиты Африна от Турции
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11:13  В Союзе кинематографистов Казахстана - бунт, раскол и революция. Казус Турсунова. Как выиграть выборы, получив 106 голосов из 97
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В Узбекистане после 19 лет заключения освобожден журналист Юсуф Рузимурадов
18:31 02.03.2018

В Узбекистане освобожден 60-летний журналист Юсуф Рузимурадов, который был осужден в 1999 году. Как сообщил в Фейсбуке член общества "Эзгулик" Абдурахман Ташанов, журналист вышел на свободу 22 февраля, сейчас он находится в своем родном селе Жейнов Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Чувствует себя хорошо.

Юсуф Рузимуродов был членом оппозиционной партии "Эрк". Вместе с Мухаммадом Бекжаном работал в партийной газете под тем же названием - "Эрк". После взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года в Узбекистане усилилось преследование оппозиционно настроенных людей, и Рузимуродов был вынужден уехать за границу. Приехав в Киев, он хотел получить политическое убежище, но власти Украины выдали его Узбекистану.

Рузимуродову предъявили обвинения по статьям 158, п.3 ("Посягательства на президента Республики Узбекистан"), 159, п.3 ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан"), 216 ("Организация запрещенных общественных объединений и религиозных организаций"), 242, ч.1 ("Организация преступного сообщества"). 18 августа 1999 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы. В местах заключения журналист подвергался пыткам.

Рузимуродов должен был выйти на свободу в 2014 году, но ему продлили срок заключения – по всей видимости, применив статью 221 ("Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания") Уголовного кодекса Узбекистана. Эта статья очень часто используется администрациями пенитенциарных учреждений республики. С ее помощью, в частности, продлевали срок заключения бывшему главному редактору газеты "Эрк" Мухаммеду Бекжанову, бывшему председателю Фонда культуры Узбекистана, лидеру движения "Туркестан" Мамадали Махмудову, бывшему депутату Верховного совета Узбекистана Мураду Джураеву, правозащитнику Ганихону Маматхонову и многим другим.
02.03.2018

Источник - fergananews.com
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