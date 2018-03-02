 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американская ярость: правда о гибели россиян в Сирии, - Der Spiegel
18:25 02.03.2018

2 марта 2018 г.

Кристоф Ройтер | Der Spiegel

В начале февраля от бомбардировок американской авиации якобы погибли сотни российских солдат. Расследование, проведенное немецким изданием Der Spiegel, показывает: все, вероятно, было иначе.

На протяжении двух недель сотрудники издания пытались реконструировать "одну из самых загадочных битв сирийской войны", разговаривали с очевидцами и участниками боев, с работником единственного госпиталя в Дейр-эз-Зоре, а также с одним из служащих местного военного аэропорта. Полученный результат противоречит тому, что курсирует в российских и международных СМИ, пишет автор статьи Кристоф Ройтер.

Уже около 17:00 7 февраля к югу от Дейр-эз-Зора 250 бойцов пытались перейти через наплавной мост с западного берега Евфрата на восток. В операции участвовали сирийские ополченцы, выступающие за режим Башара Асада, солдаты 4-й дивизии, а также афганские и иракские бойцы. Российских наемников, по заявлению очевидцев, среди них не было.

Евфрат является по договоренности между США и Россией "линией деконфликтизации": на западе от реки стоят войска Асада и его союзников, на востоке от реки правят "Демократические силы Сирии" под покровительством США.

Таким образом, американцы расценили продвижение на восточный берег как нападение и сделали ряд предупреждающих выстрелов в направлении моста. "Никто ранен не был, нападающие отступили", - утверждает издание.

"Однако они ни в коем случае не сдались, - продолжает автор. - После наступления темноты вдвое больше людей из тех же формирований пересекли другой вспомогательный мост в нескольких километрах к северу, на уровне военного аэропорта Дейр-эз-Зора. (...). Незамеченными они дошли до деревни Маррат на восточном берегу. Когда около 22:00 они стали продвигаться дальше в сторону лагеря "Демократических сил Сирии" в районе Кушам, где располагались американские войска специального назначения, американцы открыли огонь", - повествует издание.

Когда примерно в то же время поздно вечером еще одна группа сирийских ополченцев и шиитских бойцов из деревни Табия также атаковала лагерь "Демократических сил Сирии", американцы нанесли ответный удар, используя весь свой арсенал уничтожающего оружия.

"Прежде всего вторая ночная атака из деревни Табия вызвала ярость со стороны американцев, вспоминают два ополченца из группировки Al-Baker. По ту сторону демаркационной линии существовала договоренность: до 400 проасадовских бойцов, которые находились на восточном берегу реки еще до боев против ИГИЛ* в 2017 году, могут оставаться там, но только при условии, что их численность не превысит 400 и они будут вести себя спокойно. Именно это было нарушено", - говорится в статье.

В Табии присутствовал и небольшой контингент российских наемников, однако, по словам ополченцев, они не участвовали в боях. Тем не менее, 20 россиян погибли, однако большую часть погибших составляли сирийцы, афганцы и иракцы.

Работник единственного крупного госпиталя в Дейр-эз-Зоре рассказал изданию, что в госпиталь поступило около десятка тел убитых российских солдат. Затем служащий аэропорта видел, как в двух пикапах тела отвезли к ожидающей русской транспортной машине, которая направилась к Камышлы, аэропорту на северной границе Сирии.

Распространившаяся позднее версия о том, что в боях погибли 100, 200, 300 и даже до 600 россиян и что Кремль пытается скрыть произошедшее, была настолько правдоподобной, что ее сразу подхватили западные новостные агентства. Однако действительные события, произошедшие между Кушамом и Табией на восточном берегу Евфрата и описанные очевидцами и участниками, не подтверждают ни того, что российские наемные войска вели атаку, ни того, что они вообще участвовали в боях, утверждает Spiegel.

"Если бы это была российская атака, с большим количеством убитых россиян, мы бы об этом сообщили. Но ее не было. Русским в Табии просто не повезло, они оказались в неподходящее время в неподходящем месте", - говорит Ахмад Рамадан, журналист родом из деревни Табия и основатель новостного портала Euphrates Post.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Источник: Der Spiegel

Источник - inopressa.ru
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