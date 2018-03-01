Россия вырубила газ Украине

18:07 02.03.2018 Украина сообщила ЕК о возможной экстренной ситуации в газотранспортной системе



Ранее Нафтогаз попросил граждан страны снизить температуру в батареях для экономии газа, чтобы "продержаться" до потепления





Власти Украины проинформировали ЕС о возможности возникновения экстренной ситуации в газотранспортной системе страны, сообщили в Еврокомиссии.



"В целом по ситуации – власти Украины проинформировали нас о возможной экстренной ситуации в газотранспортной системе Украины. Мы приняли это к сведению. Мы принимаем эти опасения серьезно. Мы готовы работать с украинскими и российскими властями", – сказала представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен, передает РИА "Новости".



В ЕК также добавили, что в настоящее время поток газа в ЕС через территорию Украины стабилен, уровень запасов в газохранилищах страны оценивается как достаточный, передает ТАСС.



Итконен также заявила, что замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович "свяжется в пятницу с министрами энергетики РФ и Украины" по проблеме поставок газа.



В пятницу украинское правительство ввело пятидневный национальный план действий в связи с кризисной ситуацией в энергетике страны. Ранее Нафтогаз попросил граждан страны снизить температуру в батареях для экономии газа, чтобы "продержаться" до потепления.



Напомним, Газпром с 1 марта не стал возобновлять поставки голубого топлива украинскому Нафтогазу. В связи с этим в украинской компании заявили, что в стране может возникнуть дефицит голубого топлива уже на этих выходных, необходимо ввести режим экономии. Источник - iarex.ru

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