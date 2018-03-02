США – России: а нас-то за что? - О.Полевой

16:45 02.03.2018 На рассказ о новых ракетах нервно отреагировали и Запад, и российские оппозиционеры



Есть такой "бородатый" анекдот. Два хулигана идут вечером по парку и проходят мимо прилично одетого слегка подвыпившего мужчины. Один хулиган другому говорит: "Колян, а давай этому пижону по морде надаем?" "Та ну, он здоровый какой-то. А вдруг он нам?" "А нам-то за что?!". Нечто подобное мы могли наблюдать в СМИ и Интернете вскоре после Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.



Президент говорил о многом: о преодолении бедности, изменениях демографической ситуации, поддержке бизнеса, развитии науки, жилищном строительстве, пенсиях, экологии и здравоохранении. Но услышано в первую очередь было его повествование о новейших российских военных разработках. Услышано – как отечественной патриотической общественностью, получившей возможность порадоваться за успехи родной страны, так и коллективным Западом вместе со всеми его поклонниками.



Речь шла о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", существенно превосходящей "актуальную" на данный момент "Булаву"; ракете с малогабаритной ядерной сверхмощной энергоустановкой; гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе "Кинжал"; беспилотных подводных ядерных аппаратах; лазерном оружии и стратегическом комплексе "Авангард".



Важнейшим качеством большинства российских оружейных новинок стала способность успешно преодолевать американскую систему противоракетной обороны, которую США и НАТО разворачивают прямо у самых наших границ и которая представляет собой серьезную угрозу для "традиционного" отечественного стратегического оружия, разработанного еще в советские времена.



Американцам, которые чувствовали себя уже практически хозяевами мирового положения, дали понять, что это не совсем так.



Пентагон попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Официальный представитель ведомства Дана Уайт на брифинге объявила, что в минобороны США не удивлены заявлениями Владимира Путина и что особенности всех новейших видов российских вооружений (о которых Штатам, мол, давно уже известно) "учтены в доктрине". При этом Уайт заявила, что система ПРО США не направлена против России, хотя прозвучало это, в контексте географических особенностей размещения ее элементов, просто смешно.



А вот мнение анонимных источников западных СМИ и привлеченных ими экспертов было совсем другим. Так, один из высокопоставленных чиновников заявил агентству Reuters, что никогда не слышал о характеристиках ракеты "Сармат" (на фото), о которой, исходя из слов Даны Уайт, уже давно известно Пентагону, и вообще усомнился в возможности существования такого оружия.



"Телеграф" опубликовал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, назвавшего то, о чем говорил Владимир Путин, "угрозой" для западного образа жизни и "эскалацией".



"Афтенпостен" написал о "новом оружии Судного дня".



"Хандельблатт" заявил о российских "угрозах миру".



Но если западные журналисты и чиновники все же старались выдерживать официально-деловой тон, то в блогах российских прозападных либералов началась настоящая вакханалия.



Блогер и "социальный психолог" Алексей Рощин нервно обвинил Россию в советском "реваншизме" и милитаризме.



Экс-депутат Дмитрий Гудков заявил, что Москва ко всем "лезет со своим Русским миром".



Журналист Александр Гольц углядел в настроениях россиян "милитаристский ажиотаж". А в действиях российских властей – объявление новой холодной войны и реализацию политики "полюби меня, а то в морду дам".



Скрывающийся от розыска по уголовному делу о растлении несовершеннолетней блогер Рустем Адагамов возмущенно поинтересовался в своем Твиттере, что было бы, если бы с аналогичной речью выступил американский президент?



При этом, практически синхронно с обращением Путина, Сенат США созвал антироссийскую Наблюдательную группу НАТО.



Приведем лишь несколько известных фактов. США по состоянию на октябрь 2017 года только в Польшу перебросили около тысячи единиц военной техники, подчеркнув, что это лишь "первая часть" огромного военного груза. Американцы размещают в этой стране танки, гаубицы и боевые машины пехоты. В Польше теперь развернута 2-я бронетанковая бригада США. При этом 3-я бронетанковая бригада в Восточной Европе "сильно задержалась". Перебросили американцы в Польшу и истребители пятого поколения F-22, а в Литву – F-15.



Также перемещают свои войска к европейским границам России Франция, Канада и другие западные страны.



В Чехии разворачивается центр информационно-психологической борьбы против РФ.



На натовских учениях в Румынии условного противника раскрашивают "под русских".



На маневры альянса массово нанимают статистов со знанием русского языка.



Американские военные корабли и самолеты-разведчики регулярно приближаются к границам России в Черном море.



Начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на днях открыто назвал Россию "самой значительной угрозой" для Соединенных Штатов. Впрочем, ранее высокопоставленные американские военные и спецслужбисты уже позволяли себе подобные высказывания неоднократно.



Американцы открыто поддержали госпереворот на Украине в 2014 году и раздавали пресловутые печеньки боевикам, силой свергавшим легитимного президента страны только за то, что он проявил лояльность по отношению к России.



Вопреки всем нормам международного права американцы вторглись на территорию союзной нам Сирии и разместили там свой военный (а, по сути, оккупационный) контингент...



Но мне лично больше интересно, чем вызваны "слепота" и "глухота" российских оппозиционеров, которые упорно не замечают того, как к границам их государства открыто стягиваются войска?



При этом они так нервно реагируют на обновление российских РВСН, являющихся в современных политических реалиях войсками, по своей сути, оборонительными, направленными исключительно на сдерживание. А кому-то из них после выступления Путина, похоже, стало очень грустно от того, что президента в России выбирают, а не назначают после высадки американского военного контингента.



Олег Полевой



02.03.2018 Источник - stoletie.ru

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