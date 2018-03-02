После выступления Путина добить США решил Иран, заявив об окончательном и полном отказе от доллара

15:03 02.03.2018 Сегодня в сторону США летит еще один камень, и кидает его, предсказуемо, Иран









На следующий день после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия, Президент России Владимир Путин выступая перед политической элитой страны, шокировал Запад, заявив, что Россия разработала новое ядерное оружие, которое не может быть сбито американской системой противоракетной обороны. Сегодня в сторону США летит еще один камень, и кидает его, предсказуемо, Иран.



Тегеран давно стремился перейти на торговлю, основанную на "не долларах". Он уже подписал соглашения с несколькими странами и вел переговоры с Россией об использовании национальных валют в расчетах между странами. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в ноябре Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что лучший способ победить санкции США против двух стран - это совместные усилия по сбросу американской валюты из двусторонней торговли. Он заявил Президенту Путину, что, используя такие методы, как устранение доллара США и замена его национальными валютами в сделках между двумя или более сторонами, стороны могут "изолировать американцев вчистую".



Как многие уже догадались, камень, брошенный Ираном в сторону США, имеет финансовые свойства. Так, в среду Тегеран объявил, что заказы трейдеров, номинированные в американской валюте, больше не смогут пройти процедуры импорта.



Директор КБР по валютным правилам и политике, Мехди Касраэйпур, которого цитирует информационное агентство ИРНА, заявил, что этот шаг вступил в силу в среду на основании письма, направленного в Министерство промышленности, шахт и торговли. Он объяснил, что это не создаст серьезных проблем для трейдеров, потому что доля доллара США в торговой деятельности Ирана не была высокой.



"Долгое время банковский сектор Ирана не мог использовать доллар в результате санкций", - сказал Касраэйпур. "Учитывая, что использование доллара запрещено для Ирана, и трейдеры в буквальном смысле используют альтернативные валюты в своих сделках, больше нет никаких оснований продолжать иметь счета, которые используют доллар в качестве базовой валюты".



По словам чиновника, иранским коммерсантам необходимо будет информировать своих поставщиков о переходе с базовой валюты доллара на другие валюты, чтобы соответствующие импортные документы могли быть обработаны в пунктах въезда в Иран. Трейдеры также должны будут указать, будут ли они проводить свои платежи через банки или же обменные пункты.



...это реально начало конца доллара и иже с ними...

2 марта 2018 Источник - iarex.ru

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