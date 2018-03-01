 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Достал, чебурашка... Астанайского акима Исекешева во время отчета едва не стали бить. Причем ногами
13:40 02.03.2018

Аким в осаде

Со свистом, топаньем и драками прошел отчет столичного акима Асета ИСЕКЕШЕВА перед астанчанами. Мерный темп начала встречи, под который даже засыпала часть зала, сорвали горемычные дольщики, которые пришли с речевками и боевыми плакатами в руках.

В этом году акимат ввел ноу-хау: вместо живой очереди к микрофону, которая всегда превращалась в столпотворение, в фойе раздавали талоны с номерами для очередников с вопросом к акиму. Кроме того, встреча удивила цифровизацией: рассказать о проблеме могли и слушатели двух столичных вузов через прямое включение. Также вопросы принимались по Facebook и "горячей линии". Все это, по планам организаторов, должно было разгрузить зал, где выступал аким. Но не тут-то было, в зале все равно был аншлаг, только к микрофонам записались 170 человек!

Но сессию вопросов сразу заблокировали дольщицы ЖК "Азбука жилья", которые, выстроившись в шеренгу, подняли плакаты и скандировали с балкона: "Хорошуна в отставку!" (Сергей ХОРОШУН - первый замакима, курирующий вопросы строительства).

Исекешев решил сразу растолковать проб­лему обманутых пайщиков. Он сказал, что в Астане зарегистрирован 51 проблемный объект. На их достройку из Нацфонда будет выделено 40 миллиардов тенге. Но перед достройкой этим домам нужно пройти технический и финансовый аудит, который будет длиться несколько месяцев. После проверок решится вопрос финансирования строительства, в том числе и ЖК "Азбука жилья".

Но заверения акима не успокоили женщин, они продолжали свой пикет. Исекешев тогда пообещал встретиться с ними сразу после отчета, но и это не помогло.

- Я знаю, дольщики, вы специально готовились, чтобы мешать встрече с жителями. Вы каждую неделю у нас в акимате это кричите. Дайте нормально поработать. Как можно не уважать остальных, только себя? - устало сказал им аким.

Впервые Исекешев выглядел настолько растерянно. Ведь охрана не могла сдвинуть дольщиков даже на сантиметр с места, они продолжали саботировать каждый вопрос астанчан. А когда к ответу подключался Сергей Хорошун, дольщицы начинали продолжительно свистеть и топать ногами.

Истеричную манеру переняли другие зрители в зале: они также выкрикивали вопросы без талона и микрофона, а некоторые даже ругались за рупор.

При таком массовом психозе Асет Исекешев уже соглашался с любым предложением астанчан. На призыв одной женщины строить в Астане не обычные ЖК, а многоквартирные кооперативные дома, он сказал: "Мы готовы дать земли!" На предложение одного аксакала создать комбинаты школьного питания Исекешев тоже соглас­но кивнул: "Мы заинтересованы!" Он также пообещал устроить бесплатный проезд для опекунов инвалидов, а жителям окраин столицы обещался уравнять качество жизни с центром. Инвалидов он обнадежил трудоустройством в столице. Он отметил, что в Астане работы много.

- В Астане 450 тысяч вакансий. Только в структуре акимата порядка 800 вакансий. Работа есть! В самих акиматах - около 80. Приходите! Мы берем всех людей с горящими глазами и без всякого "телефонного права!" - заявил он.

Последний выход к микрофону по регламенту стал вершиной "цирка". Милая старушка в платке и камзоле решила продек­ламировать длинное стихотворение, под которое аким с нетерпением переминался с ноги на ногу.

После трех часов нервозной перепалки официальная встреча акима закончилась. Тем, кто не успел задать вопрос, Исекешев предложил пройти сразу же в переговорную комнату за сценой, где он обещал выслушать каждого лично.

- По какой очереди будете принимать? - прокричали с мест зрители.

- Давайте вначале многодетных матерей и стариков, - мирно попросил их аким.

Но разъяренная толпа требовала принимать по талонам, акиму пришлось сдаться. Исекешева перед сценой окружили в плотное кольцо, и, теребя за пиджак, перебивая друг друга, со слезами на глазах астанчане требовали решить их вопросы немедленно. Секьюрити с трудом удалось вытащить акима из толпы.

Тогжан ГАНИ, Астана

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519987200
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