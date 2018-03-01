Шесть видов "оружия Путина" изменят глобальный расклад сил

07:05 02.03.2018 Часть образцов оружия, упоминавшихся в речи Путина, хорошо известна. Но некоторые заявления российского лидера оказались настоящей неожиданностью и сенсацией. Возможно, человечество стоит на пороге столь же кардинальных технологических перемен, как после запуска в 1957 году первого советского спутника.

Четверг, 1 марта 2018 года, войдет в историю. В своем послании Федеральному собранию президент Путин сообщил о новейших российских перспективных вооружениях, которые способны изменить стратегический расклад сил на планете. Всего новинок нашего ВПК, о которых говорил президент, было шесть.



1. Межконтинентальная ракета "Сармат"



Президент заявил о разработке нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. По словам главы государства, "Сармат" заменит комплекс "Воевода", созданный еще в советские времена, – и превзойдет его по своим возможностям.

"При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность полета, количество и мощность боевых блоков у новой ракеты больше, чем у "Воеводы", – сообщил президент.

По информации из отрытых источников, "Сармат" способен поразить любые цели на дальности до 15 тыс. километров, а каждая ракета будет оснащена 15 боевыми блоками индивидуального наведения, мощность которых будет составлять до 750 килотонн. Сообщается, что в конце прошлого года данная ракета прошла бросковые испытания на космодроме Плесецк, а принятие комплекса на вооружение ожидается в 2019–2020 годах.



2. Крылатая ракета нового поколения



Самое большое внимание привлекло заявление Путина о разработке новой неуязвимой для систем ПРО ракеты с ядерной энергоустановкой. Отметим, что ранее о разработке подобных систем в России пресса вообще не сообщала.

"В конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета ядерная энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний предоставляют возможность перейти к принципиально новому типу вооружений – стратегическому комплексу ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", – сказал президент.

Президент отметил, что перспективная крылатая ракета способна самостоятельно обходить позиционные районы ПВО и ПРО, и добавил, что у нее практически неограниченная дальность полета.

"Эта ракета, предположительно, создана на базе известной ракеты Х-101, которую мы опробовали в Сирии. Если мы возьмем такую ракету и добавим ей вместо газотурбинного двигателя ядерную энергетическую установку, то сделаем ее практически неограниченной по дальности применения", – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил: данная ракета, скорее всего, не имеет гиперзвуковой скорости, а упор сделан на неограниченной дальности и незаметности – она летит скрытно и появляется с неожиданного направления.

Например, если нынешние системы ПРО США ожидают ракетного удара со стороны Северного полюса или с востока, со стороны Атлантического океана, то новая ракета может незамеченной подобраться к США с юга, через Карибское море.

"Это недешевый боеприпас. А так как она является носителем ядерного оружия, то подпадает под действие договора СНВ-3. Так что мы не можем сделать их неограниченное количество", – отметил Леонков. Впрочем, по его словам, "такого рода боеприпасы не изготавливаются массово".



По мнению Леонкова, появление подобного оружия кардинально меняет весь глобальный баланс сил. "Американские системы ПРО, их носители, например эсминцы типа "Арли Берк" со своими "Иджисами", позиционные районы ПРО, которые, например, развернуты на Аляске, в Польше и Румынии, – все они становятся бесполезны. Эта ракета их обойдет и поразит цель", – подчеркнул он.

Леонков сравнил появление ракеты с запуском советского первого искусственного спутника Земли в 1957 году – для американцев это "шок".



3. Гиперзвуковая ракета "Кинжал"



Впервые из речи президента стало известно и о другой новинке: о гиперзвуковой ракете "Кинжал". С 1 декабря этот комплекс встал на боевое дежурство в Южном военном округе, сообщил Путин.

"Ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны", – приводит слова Путина ТАСС.

Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин позднее подробнее рассказал о характеристиках "Кинжала". "Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2 тыс. километров без захода в зону противовоздушной обороны противника", – рассказал главком ВКС.

Название "Кинжал" оказалось новостью для аудитории. Некоторые эксперты предположили, что президент имел в виду крылатую ракету Х-32 класса "воздух-поверхность", которой планируется вооружить бомбардировщики Ту-22М3. В августе 2016 года "Известия" сообщили, опираясь на источник в ОПК, что проект Х-32 находится на завершающих этапах. Работа же над ракетой началась еще в советское время.

Однако другие специалисты, сравнивая форму Х-32 и ракеты "Кинжал", а также принципы их работы и другие характеристики, находят значительное количество отличий. Таким образом, судя по всему, данная разработка является еще не упоминавшейся в открытых источниках.



4. Гиперзвуковой "Авангард"



Другая разработка гиперзвукового оружия, о развитии которой рассказал Путин, ­– ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". Особенностью боевого оснащения "Авангарда" является планирующий крылатый блок. Как заметил Путин, это настоящий технологический прорыв, и российские предприятия уже приступили к серийному производству "Авангарда".

"Эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование – как боковое, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что инженерам удалось решить проблему "неуправляемости" гиперзвуковых аппаратов на траектории полета за счет использования новых композитных материалов. Это обеспечило возможность длительного управляемого полета боевого блока практически в условиях плазмообразования: "Он идет к цели практически как метеорит, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию. Боевой блок при этом надежно управляется. В силу понятных причин мы не можем показать сегодня истинный облик этого оружия. Но уверяю вас: все это есть в наличии и все это хорошо работает".



Напомним, первый пуск "Авангарда" был проведен с космодрома Плесецк в сентябре 2011 года, но он оказался неудачным. Второй, уже успешный пуск был проведен там же в мае 2012 года.

Скорость в 20 махов позволяет преодолеть расстояние от территории России до Вашингтона за 15 минут, а если учесть, что боеголовка отделяется от ракеты уже сильно после того, как она оторвалась от земли, то время подлета "Авангарда" к цели будет еще меньше, а значит, противник может даже не успеть понять, откуда она прилетела, говорит Леонков.

Как шутят эксперты, США при желании сэкономить могут вообще теперь распускать свои войска ПРО и ПВО. Их существование потеряло смысл.



5. Боевой лазер



Что касается лазерного оружия, добавил Путин, есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. "С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу вдаваться в детали. Просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно повышает возможности России по обеспечению своей безопасности", – сказал Путин.



Президент не пояснил, лазерные комплексы какого типа поступают на вооружение Российской армии. Но судя по видеопрезентации, которая была показана во время его речи, это система наземного базирования на массивном колесном шасси.

"Излучатель установлен на турели, вращающейся на 360 градусов, – пишет РИА Новости. – Высокие углы вертикальной наводки позволяют предположить, что эта система может использоваться как против воздушных, так и против наземных целей".



6. Беспилотная подводная лодка



"В России создан беспилотный подводный аппарат, который может двигаться на неограниченную дальность на сверхбольшой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Просто фантастика", – подчеркнул президент в своем выступлении. И это тоже вызвало сенсацию, поскольку ранее о таких российских разработках ничего не было известно.

Судя по кадрам презентации, после отделения от подводной лодки эти небольшие морские беспилотники уходят на глубину и идут к цели, огибая рельеф дна. Противнику труднее выявить эту мишень. Оружие, похоже, одноразовое: беспилотник подрывается вместе с объектом атаки. Он может поражать как корабли, так и объекты на берегу.



Российский президент отметил, что в декабре был полностью завершен многолетний цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения автономного необитаемого подводного аппарата.

Позднее, комментируя речь президента, главком ВМФ Владимир Королев отметил, что испытания установки были проведены успешно. "Наличие ядерной энергетической установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более 1 тыс. метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника", – подытожил Королев.



Никита Коваленко, 1 марта 18 Источник - vz.ru

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