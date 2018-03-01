Трехъязычие в Казахстане: когда телега – впереди лошади, - О.Казанцева

07:02 02.03.2018 Необходимость перехода к полиязычному образованию в Казахстане впервые была озвучена на высшем уровне в 2004 г. Однако на протяжении ряда лет амбициозный проект, цель которого – свободное владение гражданами казахским, русским и английским языками, воспринимался населением как некая эфемерная идея, чья реализация отложена в пространстве и во времени. "Статус" проекта изменился в минувшем году, когда в ежегодном послании президента народу Казахстана появился императив: с 2019 г. ученики старших классов всех школ республики должны перейти на трехъязычное образование. Серьезность намерений глава Казахстана подтвердил и в послании нынешнего года.

Послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, обнародованное 10 января, традиционно всколыхнуло экспертное сознание как в части формы подачи, так и в части содержания программного документа. Спектр мнений о его значимости простирается от привычных тезисов об "исторической важности" до скептических констатаций в духе "страшно далеки они от народа", ставящих под сомнение эффективность института президентских посланий как такового.

Тем не менее следует признать, что ряд положений нынешнего послания, равно как и предыдущих, не просто содержат в себе смысловую нагрузку для "простых граждан страны", но непосредственно касаются этих самых граждан, определяя перспективы их жизни и деятельности, если не напрямую, то опосредованно – через "поколение next".

Один из таких аспектов – создание передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. Изложенные в первом приоритете раздела "Человеческий капитал – основа модернизации" цели и задачи – рефрен установок прошлогоднего программного документа, базирующихся на положениях Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 гг., согласно которой базовое содержание обновленного образования реализуется в рамках политики трехъязычия.

Президент РК неоднократно отмечал, что хотел бы видеть новое поколение казахстанцев трехъязычным, поскольку в этом состоит один из залогов конкурентоспособности государства, экономики и нации. Более предметно стремление лидера нации сформулировано в нынешнем послании: "Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками. С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией".

Здесь нужно отметить, что впервые дата практического внедрения трехъязычия в образовательном процессе была озвучена еще в прошлом году. И, как водится, во исполнение поручений президента тема актуализировалась на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. Правда, контекст ее обсуждения и воплощения в течение минувшего года не обнадеживал. Более того, наводил на мысль о том, что актуальная и востребованная идея реализуется в привычном алгоритме – телега ставится впереди лошади.

Напомню, в феврале прошлого года в рамках обсуждения послания-2017 в Мажилисе (нижняя палата) парламента РК состоялся правительственный час, посвященный реформам в сфере образования. Тогда вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева констатировала: потребность в педагогических кадрах, способных преподавать дисциплины на английском языке, составляет 15 773 человека, при этом количество готовых к процессу педагогов-предметников в школах республики составляет лишь 2%.

Признаться, и этот невеликий процент видится излишне оптимистичным с учетом того, что преподавание на английском языке столь сложных предметов, как физика, информатика, биология и химия предполагает не просто хорошее знание языка, но и способность мыслить на нем, дабы "разжевать" ученикам сложные темы в различных, доступных их восприятию интерпретациях.

Возможно ли достичь поставленной цели в заданном временном формате, исходя из имеющихся вводных? Вопрос риторический для тех, кто хотя бы однажды пытался освоить иностранный язык.

Между тем в министерстве образования и науки с оптимизмом смотрят в будущее. Так, согласно статистике ведомства, уже сегодня обучение на трех языках ведут 127 школ республики: 33 специализированные школы сети "Дарын", 20 Назарбаев­Интеллектуальных школ, 30 лицеев "Білім-инновация", 44 гимназии и школы. Ведется обучение на языковых курсах учителей-предметников английскому языку и методике преподавания предмета на английском языке. В 2016–2017 гг. 13 252 учителя физики, химии, биологии, информатики прошли языковые курсы повышения квалификации, 11 459 – продолжают обучение. По заявлению главы ведомства Ерлана Сагадиева, в минувшем году в Казахстане 1500 учителей начали преподавать на английском языке.

Статистика, как известно, наука, не терпящая приблизительности. Но и дьявол, как говорится, – в деталях. О некоторых сомнительных "деталях" достижений МОН заявил, в частности, депутат Сената (верхняя палата) парламента РК Сергей Ершов в ходе обсуждения проекта закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018-2020 годы" на пленарном заседании палаты, состоявшемся 16 ноября 2017 г. Констатировав, что в проекте республиканского бюджета на 2018 г. предусмотрены расходы на повышение квалификации и переподготовку кадров государственных организаций среднего образования, в том числе по переходу на трехъязычие, на общую сумму 6,9 млрд. тенге, он выразил сомнение в эффективности бюджетных трат на курсы английского языка для учителей.

"Как указано в пояснительной записке правительства, 16,5 тысячи учителей после прохождения соответствующей языковой подготовки должны обеспечить переход на трехъязычие по предметам информатика, физика, химия, биология. Смогут ли учителя после прохождения языковых курсов овладеть достаточным уровнем английского, чтобы преподавать на языке, это вызывает определенные сомнения", – сказал С.Ершов.

К слову, и в самом ведомстве не отрицают проблем, препятствующих эффективному внедрению обучения на английском языке. Среди них в Национальном докладе о состоянии и развитии системы образования РК обозначены следующие: психологический барьер учителей, возможное снижение качества обучения из-за слабой языковой подготовки учащихся, недостаточного количества учебного времени (2 часа в неделю) и отсутствие языковой среды для практики навыков разговорной речи.

При этом подготовка предметников-полиглотов ведется в основном посредством прохождения краткосрочных языковых курсов, что, по мнению сенатора Ершова, неэффективно. "Направление средств на краткосрочный языковой курс для учителей не представляется эффективным вложением бюджетных средств, так как вряд ли мы достигнем конечного результата. Не лучше ли вкладывать в подготовку педагогов в вузах, изначально ориентировав их на обучение на английском языке, обучая будущих педагогов и специальности, и языку одновременно? Тогда через четыре года мы могли бы получить умеющих преподавать на английском языке учителей-предметников" – с такой альтернативной рекомендацией в адрес МОН выступил С. Ершов.

Также в ходе упомянутого пленарного заседания сенатор затронул тему стимулирования педагогов, преподающих на английском языке. Согласно официальным данным МОН РК, для этой категории учителей уже с 1 сентября 2017 г. планировалась доплата в размере 200% от базового должностного оклада. Но при уточнении бюджета сумму заметно сократили. "На эти цели в 2017 году было выделено 864 млн. тенге. Однако при уточнении бюджета было сокращено 728 млн. тенге, то есть 84% от выделенной суммы", – констатировал депутат.

Заметим, что под занавес минувшего года критика относительно внедрения в систему образования трехъязычия звучала не только со стороны сенаторов. Их коллеги – мажилисмены от фракции Коммунистической народной партии предложили и вовсе отказаться от преподавания естественных наук на английском языке в пользу решения более насущных проблем школ.

Выступая на пленарном заседании палаты 6 декабря 2017 г., депутат от фракции Ирина Смирнова отметила, что учителей физики, химии, биологии из всех регионов страны в течение двух лет обучают английскому за счет государства – направляют на курсы с предоставлением жилья и питания, с сохранением заработной платы и с оплатой дополнительной нагрузки заменяющим коллегам. При этом эффективность трехмесячных курсов в освоении языка минимальна, это очевидно, поскольку овладеть иностранным языком в режиме "мажорного наскока" в принципе невозможно, пустая трата денег.

А их, кстати, уже потрачено немало: в 2016-2017 гг. из республиканского бюджета в целом на реализацию программы по внедрению трехъязычного обучения выделено более 11 млрд. тенге. На 2018-2020 гг. бюджетом предусмотрено около 19 млрд. тенге.

"Преподавание на английском языке, на котором учитель не то что думать, а даже изъясняться на бытовом уровне не сможет, не будет эффективным. Такие предметы, как физика, химия, биология, даже на родном языке не все ученики усваивают в полном объеме", – отметила И. Смирнова, призвав все стороны процесса "правильно воплощать идеи президента", быть рациональными и прагматичными и не обманывать себя, прикрываясь блестящей статистикой.

В целом дискуссии, которыми в течение минувшего года сопровождался процесс внедрения трехъязычия в систему образования, наглядно демонстрируют, что благая и актуальная идея, мягко говоря, "сыровата", она нуждается в глубоких социолингвистических исследованиях и серьезном научном обосновании, причем в превентивном режиме, а не по принципу "главное ввязаться в бой, а там – война план покажет!".

Иначе, и это видно по первым итогам, телега, стоящая впереди лошади, с места не сдвинется, а уровень лингвистических компетенций граждан страны в недалеком будущем можно будет красноречиво иллюстрировать репликой Косого из нетленной кинокомедии: "Вот отсижу срок и завяжу – пойду работать! Могу снег чистить, могу кирпич класть… Или переводчиком пойду, английский я знаю"...



Ольга КАЗАНЦЕВА, 2 марта 18 Источник - ritmeurasia.org,

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