 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 01.03.2018
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14:37  Путин порадовал "партнеров" по всему миру. У России появился новый вид стратегического оружия - "Авангард", а еще - "Сармат" и "Кинжал"
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Лолу распотрошат? Узбекистан создал Центр по возвращению денег, которые находятся за пределами страны
06:58 02.03.2018

Имуществом осужденных, которое по решению суда передано в собственность государства, но находится за пределами Узбекистана, будет распоряжаться Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции. Постановление об этом президент Шавкат Мирзиеев подписал 28 февраля, пишет Lex.uz.

Центр получил право совместно с Минюстом и Верховным судом направлять компетентным органам иностранных государств приговоры судов, в которых говорится об обращении находящегося на их территории имущества в доход государства. После исполнения приговоров Центр вместе с другими госорганами будет проводить инвентаризацию и оформление этого имущества в собственность Узбекистана.

Кроме того, до принятия правительством решения о дальнейшей судьбе конфискованного имущества, находящегося за рубежом, Центр сможет безвозмездно передавать его во временное пользование для нужд узбекских загранучреждений, отдавать в аренду или доверительное управление, а также открывать за границей банковские счета с правом самостоятельно распоряжаться лежащими на них средствами.
1 марта 18

Источник - Lex.uz
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