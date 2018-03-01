Олигархи-депутаты превратили Жогорку Кенеш Киргизии в клуб своих интересов

06:46 02.03.2018 Олигархи-депутаты превратили Жогорку Кенеш в клуб своих интересов – опрос



Скандал с задержанием в Казахстане депутата Жогорку Кенеша от партии "Кыргызстан" Дамирбека Асылбек уулу больно ударил не только по имиджу кыргызского парламента, но и по всей политической составляющей страны.



Как могла случиться так, что депутат Жогорку Кенеша (двух созывов между прочим) имел двойное гражданство? Ведь это противоречит законам Кыргызстана. Но это еще полбеды. С двойным гражданством разобрались бы внутри страны. Но кыргызскому депутату предъявлены обвинения в экономической контрабанде, создании и руководстве транснациональной организованной преступной группировкой. Проще говоря, кыргызский депутат, по версии следствия, возглавлял транснациональную ОПГ, которая занималась контрабандой китайского товара, обогащаясь на миллионы долларов.



Эти сенсационные факты взбудоражили кыргызскую общественность, еще раз дали повод усомниться в честности и порядочности депутатов парламента шестого созыва, которого в народе уже прозвали олигархическим. Так, кто сегодня сидит в кресла народных избранников? Кому выдаются мандаты? И как депутатские мандаты используют их обладатели? Только ли для защиты интересов народа? С такими вопросами КирТАГ обратился к гражданам Кыргызстана, тем самым избирателям, которые выбирали нынешний парламент.



Алмаз Акматалиев, политолог:



- Нынешний созыв парламента можно смело назвать чисто олигархическим. Мы все знаем, как формируются списки кандидатов, сколько стоит первая пятерка.., десятка.., и так далее. Получается, что парламент - это некий клуб по интересам. Это как проект. Если кто-то хочет стать депутатом, то он покупает место в Жогорку Кенеше. И поэтому ожидать, что наш парламент будет проводить реформы, занимать принципиальную позицию по животрепещущим вопросам, мне кажется, не стоит. От нынешнего созыва парламента никаких принципиальных позиций, законов по реформе не стоит ожидать, потому что он будет работать только на самосохранение.



С ситуацией с задержанным депутатом нет ничего особенного. Если копнуть поглубже, то можно откопать много чего на каждого депутата. Конечно, нельзя говорить так обо всех депутатах. Есть более или менее чистые и честные депутаты, но они, к сожалению, не делают погоду в парламенте.



Мавлян Аскарбеков, гражданский активист:



-То, что сегодня в парламенте сидят члены ОПГ - это пробел в выборном законодательстве страны. Вторая проблема - это коммерциализация выборов. Другой вопрос, что ГКНБ, МВД, ЦИК должны тщательно проверять кандидатов в депутаты. Это же элементарное требование закона.



Однозначно могу сказать, что сегодня в нашем парламенте сидят члены ОПГ, есть среди них люди, официально зарегистрированные в МВД. Об этом знают люди из верхушки власти. Сегодня много говорят о том, что необходимо распустить парламент. Но пока в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" не будут внесены поправки, распускать парламент нельзя. Потому что есть вероятность, что завтра по этой же системе в Жогорку Кенеш придут такие же люди. Поэтому необходимо изменить конституционный закон о выборах и только тогда избирать новых.



Сейтек Качкынбаев, политолог:



- Сегодня кыргызский парламент находится в том состоянии, когда хочется плакать. У нас в парламенте сегодня нет политической элиты, большинство депутатов среднего возраста, которые пришли из бизнеса. Многие говорят, что этот парламент возможно распустят, но от этого же ничего не изменится, так как 80% из этого же созыва снова вернутся. Что толку распускать? Нам надо детально прописать в законодательстве все требования и ограничения к кандидатам на пост премьера, депутата итд. А сейчас мы инвестируем не политическую систему, а клановые связи.



Эдиль Осмонбетов, политолог:



- Сейчас мы пытаемся построить парламентскую республику, и Кыргызстан в этом отношении пионер в Центральной Азии. У парламента больше ответственности, он как законодательный и контролирующий орган. Но кыргызский парламент, который сейчас существует, исказил саму систему парламентаризма. Сейчас у нас в парламенте сидят представители бизнеса. А должна быть политическая элита. Получился удобный, мягкий парламент, который не может выражать интересы народа, а в первую очередь радеет за свой бизнес, за свою выгоду. Последние события, которые происходят в парламенте, очень подрывают доверие электората к депутатам. Поэтому есть большая вероятность, что этот созыв парламента будет досрочно распущен.



Улан Джумаков, эксперт по безопасности:



- Наш депутат стал объектом разработки иностранных спецслужб. О чем это говорит? О том, что он долгое время был в разработке. И где в это время были наши спецслужбы? Почему и теперь ГКНБ, генпрокуратура отмалчиваются? Стране, ее репутации нанесен серьезный ущерб. Иностранные спецслужбы показывают нам, что наш депутат имел двойное гражданство, его называют организатором группировки. Почему сейчас генпрокуратура не проводит проверку? Почему наши спецслужбы проморгали этот момент? Куда смотрел ЦИК, когда выдавал мандат депутату? Столько вопросов! И ни одного ответа.



Дамирбек Асылбек уулу был депутатом Жогорку Кенеша двух созывов, получал зарплату, премии. При этом прекрасно знал, что не имеет права быть депутатом, имея гражданство Казахстана. В таком случае наши спецслужбы и генпрокуратура должны возбуждать уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Государственная измена".



Политическому имиджу Кыргызстана нанесен серьезный ущерб. Кто его будет возмещать?



Мунара Боромбаева, Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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