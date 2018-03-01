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Американское горе. Китайское вмешательство в выборы против российского, - Washington Times
06:37 02.03.2018

"Демократы в комитете по делам вооруженных сил Сената США на этой неделе громогласно осудили то, что они называют угрозой американской демократии: российское вмешательство в выборы 2016 года", - пишет обозреватель The Washington Times Билл Гертц.

"Впрочем, 20 лет назад демократы в Сенате пели другую песню и не высказывали столь серьезных предупреждений относительно вмешательства китайского правительства в президентские выборы 1996 года, когда был переизбран Билл Клинтон", - отмечает он.

"Судя по их выступлениям, эти сенаторы, очевидно, считают, что российское вмешательство привело к тому, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон не была избрана президентом в ноябре 2016 года", - говорится в статье.

"В 1997 году демократы из Сената заняли гораздо более мягкую позицию по китайской операции влияния, после того как было раскрыто, что Пекин нелегально передал миллионы долларов наличными кампании по переизбранию президента Клинтона. Китайцы поддерживали президента, который разрешил американским компаниям продавать высокотехнологичные товары Китаю, результатом чего стало развитие программ Пекина по разработке ракет, боеголовок и других современных видов оружия", - утверждает автор.

Расследование нелегальной китайской кампании влияния началось после репортажей в начале 1997 года о том, что ФБР перехватило сообщения из посольства Китая, в которых описана многолетняя кампания, известная как "План". Речь шла об изменении политики США, включая помощь Клинтону с переизбранием путем перевода денег связанной с Пекином организации "Американцы из Азии за Национальный комитет Демократической партии", пишет издание.

Но расследование, возглавляемое республиканцем Фредом Томпсоном, застопорили демократы, которые заставили комитет ограничить сроки расследования, полагает автор.

"Резкое расхождение в подходе демократов к иностранному влиянию на американских выборах 1996 и 2016 года предполагает, что политика, а не национальная безопасность стоит за нынешними опасениями относительно российских операций по дезинформации", - считает Гертц.

По мнению американского аналитика в сфере разведки Даррена Тромблея, Китай и Россия - как и Советский Союз до его распада - являются одними из самых активных иностранных держав, пытающихся использовать американские общественно-политические организации. В качестве примера можно привести обнаруженные ФБР тайные попытки СССР в 1980-х годах дискредитировать Стратегическую оборонную инициативу администрации Рейгана путем сотрудничества с либеральной аналитической организацией - Центром оборонной информации.

"Россия продолжила поиск сочувствующих ей аналитиков, связанных с исследовательскими центрами, которые бы пропагандировали российские версии событий, продвигаемые Москвой наравне с целым рядом других подрывных мер", - отмечает эксперт Тромблей.

Китай также активно пытается повлиять на аналитические центры, чтобы добиться поддержки политики Пекина. Как пишет Тромблей, неназванный вашингтонский аналитический центр "поддерживал стратегическое партнерство с организацией, которая подчиняется Министерству государственной безопасности Китая и спонсирует сотрудника из этого учреждения".

Соединенные Штаты "должны не допускать иностранной эксплуатации этих ресурсов, привлекая к этому внимание контрразведки", убежден Тромблей.

1 марта 2018 г.

Билл Гертц | The Washington Times

Источник - inopressa.ru
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