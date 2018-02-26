Пристегните ремни. Неотвратим крах мировой экономики, - Акио Кавато

06:33 02.03.2018 Акио Кавато - об угрозах, которые несет миру "трампономика"



Перспектива не радует: надвигается очередной крах мировой экономики



Пока ключевые мировые игроки заняты политическими играми (Россия увлечена президентскими выборами, США увязли в противостоянии между двумя ведущими партиями, а Китай - в попытках чрезмерной централизации власти), над горизонтом нависает угроза очередного глобального экономического потрясения, триггером которого станет американская "трампономика".



После финансового кризиса в 2008 году экономика США находилась в процессе восстановления. Правда, сначала преимущества этого процесса были монополизированы малочисленными богатыми, но в последнее время это ощутили многие: уровень зарплаты обыкновенных работников тоже начал подниматься, в течение прошлого года безработица находилась на уровне ниже 5 процентов, что можно назвать полной занятостью населения. А президент Трамп продолжает подливать масло в перегретую экономику. Он недавно протащил грандиозную налоговую реформу - предприятия и население будут пользоваться уменьшением налогов (фигурирует сумма 1,5 трлн долларов) в течение 10 лет. Это означает неизбежный скачок и без того растущих инвестиций и потребления.



Как японцы оказались жертвами прогресса

Как японцы оказались жертвами прогресса



В то же время Трамп намерен сохранять объем госрасходов, несмотря на кардинальное уменьшение налоговых поступлений: его правительство планирует выпуск гособлигаций (на сумму 1 трлн долларов за 1 год); разрабатывается грандиозный план по строительству и ремонту объектов инфраструктуры (речь идет о 1,7 трлн долларов за 10 лет). Последствия очевидны: обе меры будут всасывать ресурсы на финансовом рынке, подталкивая уровень процентной ставки под потолок.



Америка, как правило, увеличивает импорт, когда ее экономика в хорошем состоянии: спрос увеличивается, но товары производятся за границей. И в этот раз торговый дефицит США уже на рекордном уровне. Последствия также очевидны: складывается пресловутый двойной дефицит, то есть финансовый вкупе с торговым. Напоминает ситуацию 1985 года, когда доллар под давлением финансовых спекуляций был девальвирован вполовину (по отношению к японской иене). Вот и теперь: курс доллара за последние месяцы начинает сползать вниз. А на этот тренд накладываются и другие моменты: возникает перспектива существенного падения стоимости активов банков и других финансовых учреждений во всем мире, что задушит финансовую деятельность (так уже было в 2008-м). Механика проста: форсированный выпуск американских гособлигаций может привести к резкому падению их стоимости, а уменьшение стоимости разных облигаций будет свертывать стоимость банковских активов, и тогда банки не смогут ни выдавать новые ссуды, ни погашать старые долги.



После кризиса 2008 года многие утверждали, что наступил конец однополюсного мира во главе с США, что Китай вскоре должен опередить Америку по объему ВВП. Но не сбылся этот прогноз. Даже сегодня Китай все время поглядывает на твиттер Трампа и демонстративно ужесточает санкции против Северной Кореи, опасаясь, как бы американцы одним ударом не срубили китайские экспорты в США. Ведь это основной двигатель китайского экономического роста.



Положение не лучше и у других. Мировая экономика без долларов по-прежнему не крутится (китайский юань так и остается неконвертируемым), а оформление большинства сделок проводится через американские банки. Более того, сразу после финансового краха в 2008-м центральные банки во всем мире обратились к Федеральному резервному банку (ФРБ) США и попросили доллары взамен своей валюты (своповские сделки).



На этот раз случится то же самое: ФРБ будет действовать как фактический мировой центральный банк. Противно? Да, но что поделаешь? Ожидаемо и другое: теперь девальвация американских долларов будет с известными и удобными только для Америки последствиями.



Стоит напомнить: после резкой девальвации доллара в 1985-м США удалось увеличить объем (в долларах) своих экспортов в 2 раза в течение пяти лет, что стимулировало внутреннее промышленное производство. США не потеряли свою производственную базу. И в этот раз будет так же: США форсированным образом сократят торговые дефициты в отношении к Китаю, Германии, Японии и будут увеличивать свой экспорт.



На старте этого процесса, правда, девальвация доллара вызовет временную аномалию: объем китайской экономики подскочит в долларовом выражении и на короткое время будет казаться, что Китай обгоняет США в экономике. Но не стоит обольщаться, лучше вспомнить жалкую судьбу Японии: по схожей схеме в середине 1980-х объем японского ВВП догнал американский и казалось, будто японцы выкупят все земли США. Но Япония, утратившая параллельно преимущества выгодных экспортов в США, чтобы удержаться на плаву, должна была поднимать свою экономику за счет стимулирования внутреннего спроса. Кончилось плачевно: японцы "стимулировали" самих себя, пока экономика не рухнула из-за перегрева.



Китаю сегодня уготована подобная судьба. При кризисе в 2008 году китайское руководство спасало свою экономику от резкого падения экспортов в США схожим способом - увеличивая финансовые расходы и наращивая выдачу банковских ссуд (всего на сумму 600 млрд долларов). За этот счет Китай построил эфемерное процветание, которое сейчас импонирует всему миру. Но на самом деле большая часть впрыснутых денег утекла за границу, накопились плохие долги, которые в любой момент могут задушить экономику. И при новом кризисном витке Китай уже не сможет стимулировать рост за свой счет.



Более того, китайская политическая ситуация все это может усугубить: чрезмерная концентрация власти у руководства Си Цзиньпина напоминает времена Горбачева, когда несколько человек во властной верхушке инициировали перестройку, а на местах процветал саботаж. И если китайская экономика, которая во многом зависит от США, не сможет справиться со следующими волнами мировой депрессии, то китайская политика ей уж точно не поможет.



А для России все это что значит? Представить несложно: как только мировая экономика сорвется в новую депрессию, цены на нефть и другое сырье снова рухнут. И если прошлое десятилетие сегодняшней российской власти сопровождалось нефтяным бумом, то нынешнее окажется другим.



Акио Кавато, писатель

26.2.18 Источник - kommersant.ru

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