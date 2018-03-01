В Узбекистане резко подорожали билеты на поезд, телефонная связь и кирпичи

06:30 02.03.2018 В феврале больше всего подорожали услуги телефонной связи, предоставляемые компанией "Узбектелеком", кирпичи, некоторые виды овощей, а также билеты на поезда дальнего следования. Об этом говорится в отчете Госкомстата.



В среднем инфляция составила 1,1%. Государственная служба статистики отмечает, что рост потребительских цен обусловлен удорожанием продуктов питания на 1,1%, непродовольственных товаров – на 1,3% и услуг – на 0,7%.



В категории продовольственных товаров больше других подорожали помидоры и огурцы – на 14% и 11,7% соответственно. На 10% увеличилась стоимость тыквы, на 6,1% - яблок, на 4,8% - сухофруктов. Некоторые виды плодоовощной продукции, напротив, стали дешевле: лук – на 2,7%, картофель – на 2,3%. Заметнее всего в положительную для потребителей сторону изменились цены на куриные яйца, упавшие на 10,5%.



Анализ ситуации на рынке показал разницу между стоимостью одинаковых продуктов в различных регионах республики. Например, один килограмм говядины в Ташкенте в феврале стоил 36.967 сумов ($4,5), а в Каракалпакстане – 29.725 сумов ($3,6). Килограмм картошки был максимально дорогим в Каракалпакстане – 3843 сума ($0,47), самым дешевым в Джизакской области – 3272 сума ($0,40).



Среди непродовольственных товаров заметно подорожали стройматериалы, в частности, кирпич вырос в цене на 29,3%, цемент – на 8,4%, шифер – на 5,9%, пиломатериалы – на 3,3%.



Резко увеличилась стоимость услуг, предоставляемых компанией "Узбектелеком". Абонентская плата за местную телефонную связь поднялась в среднем на 27,7%, на междугородную и международную – на 67,1%. Транспортные услуги подорожали за счет роста стоимости билетов на поезда дальнего следования – на 31,9%, авиабилеты также продемонстрировали ценовой рост, но незначительно – всего на 2,8%.



Для сравнения, в январе в Узбекистане был зафиксирован значительный рост цен на яблоки, груши, помидоры, а также на такие виды автомобильного топлива, как метан и пропан. По информации Госкомстата, в первом месяце текущего года инфляция составила 2,7%, в том числе на продовольственные товары цены выросли на 3,5%, непродовольственные подорожали на 2,3%, услуги – 1,4%.



Альтернативные данные представил Центральный банк. По версии регулятора, в январе текущего года инфляция составила 0,6% относительно предыдущего месяца. Данные за февраль ЦБ еще не публиковал. Источник - fergananews.com

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