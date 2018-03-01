 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От проекта El Petro к золотой цифровой валюте, - В.Катасонов
06:21 02.03.2018

Валентин КАТАСОНОВ | 01.03.2018

20 февраля Венесуэла начала выпуск цифровой валюты El Petro. Проект привлек к себе внимание. И когда стартовал выпуск El Petro, были сделаны заявления о планах запуска цифровых валют в Турции и Иране.

Сначала об Иране. Эта страна, как казалось два года назад, начала выходить из экономической блокады, в которой ее с конца 1970-х годов держал Вашингтон. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа Иран вновь ощутил последствия экономического давления. В августе прошлого года в США был принят закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), адресованный России, КНДР и Ирану. От системы СВИФТ Иран еще не отключили, но платежные системы Paypal, Mastercard, Visa уже запрещены. Курс иранского риала по отношению к доллару продолжает падать.

Дискуссия о цифровых деньгах в Иране идет давно. Одно время прорабатывался вопрос о возможном майнинге биткойна и о его использовании в международных расчетах. Парламент даже проголосовал за легализацию биткойна, но Центральный банк Ирана выступил резко против этой инициативы, более того, потребовал ужесточить наказания за использование данной криптовалюты. Аргументы вполне убедительные: биткойн – не деньги, а инструмент спекулятивных игр. Как криптовалюта биткойн не доступен для контроля со стороны денежных властей и может дестабилизировать обращение риала. Уже не приходится говорить о том, что биткойн как непрозрачная валюта может использоваться для торговли наркотиками, финансирования подрывной деятельности в стране и т.п. Не исключается, что серия антиправительственных акций, которые были проведены в ряде городов Ирана в декабре-январе, финансировалась с использованием биткойнов и других частных цифровых валют. Эти события поставили окончательный крест на будущем биткойна в Иране.

После этого иранское правительство стало склоняться к тому, чтобы приступить к созданию собственной криптовалюты. И 21 февраля министр информации и коммуникационных технологий (ИКТ)] Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что Почтовый банк Ирана приступил к работе над созданием местной криптовалюты. В ближайшее время будет проведен тендер для отбора разработчика криптоплатформы. Министр подчеркнул, что будущая цифровая валюта необходима Ирану в первую очередь для поддержания связей с миром в условиях экономический санкций.

А в Турции большой резонанс вызвал доклад о цифровых валютах, опубликованный заместителем руководителя Партии националистического движения Турции и бывшим министром промышленности Ахметом Кенаном Танрикулу (Ahmet Kenan Tanrikulu). Рекомендации доклада сводятся к тому, чтобы ужесточить контроль над использованием в стране частных криптовалют типа биткойн. Ключевой тезис доклада: "Мир движется в сторону новой цифровой системы. Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно". В развитие этого тезиса даны рекомендации о создании национальной криптовалюты Turkcoin со ссылкой на венесуэльский проект El Petro как пример для подражания. Детали турецкого проекта не раскрываются. Предполагается, что Turkcoin не будет виртуальной валютой вроде биткойна, а будет обеспечен ценными бумагами самых крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.

В России тоже внимательно следят за ситуацией вокруг El Petro. Недавно Москву посетил министр финансов Венесуэлы Симон Зерпа Дельгадо и провел переговоры в правительстве и Минфине России. По итогам переговоров венесуэльский министр заявил: "Мы рассмотрели экономическое и финансовое сотрудничество между двумя странами... Мы предоставляем министру Силуанову обновленную информацию о нашей криптовалюте".

Согласно некоторым источникам, изучением проекта El Petro занималась российская компания Aerotrading, специализирующаяся на проблемах блокчейна. Россия также разрабатывает национальную цифровую валюту. Впервые об этом официально заявил в октябре прошлого года министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Он сказал, что получил поручение от президента страны на разработку крипторубля. Позднее министр внес коррективы в свое первоначальное заявление, обратив внимание на то, что в Конституции РФ ничего не говорится о такой валюте, как крипторубль. Поэтому речь может идти о цифровой валюте на базе рубля. Он назвал этот инструмент "токеном".

О необходимости использования цифровой валюты для международных расчетов в условиях финансовой блокады неоднократно говорил советник президента РФ Сергей Глазьев. Он считает необходимым использование криптовалют для обхода санкций. 27 января 2018 года на проходившем в Москве форуме World Blockchain and Cryptocurrency Summit Глазьев заявил: "Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, это касается всех стран, против которых американцы применяют санкции".

Венесуэла – один из ведущих в мире производителей и экспортеров нефти. Она – член ОПЕК. Николас Мадуро уже несколько раз делал заявления о том, что группа ОПЕК+ (страны-члены ОПЕК и ряд других крупных стран-экспортеров черного золота, включая Россию) должна эмансипироваться от доллара США и переходить в расчетах за нефть на единую цифровую валюту. Многие крупные нефтедобывающие страны испытывают большое давление со стороны Вашингтона, пытающегося сохранить систему нефтедоллара, которую ему удалось создать в середине 1970-х гг. Сегодня под экономическими санкциями Вашингтона находятся Россия, Иран, Венесуэла – ведущие производители и экспортеры нефти. Растущий прессинг со стороны Вашингтона испытывает Саудовская Аравия.

Венесуэла всколыхнула страны, которые связаны не только с черным золотом, но также и с настоящим, металлическим золотом. Не успел Каракас запустить нефтяную цифровую валюту El Petro, как Мадуро заявил о планах эмиссии цифровой валюты, привязанной к золоту. И даже сообщил ее название – Petro Gold. Несмотря на большие проблемы, которые сегодня переживает экономика Венесуэлы, ее золотой запас все еще велик. Да, он похудел на 48% с 2010 года, но и на февраль 2018 года был равен 191,3 тонны. Это 24-е место в мире. "Золотую цифру" есть чем обеспечить.

Сегодня заявления о запуске официальных цифровых валют сделали руководители по крайней мере трех десятков стран. Но никто не обещал привязывать "цифру" к металлическому золоту (единственное исключение на сегодняшний день – Великобритания). Про частные золотые криптовалюты я сейчас не говорю (там больше пены, чем реальных дел). Так что Николас Мадуро совершил смелый, можно сказать, дерзкий шаг, который наверняка заставит задуматься страны с большими запасами желтого металла (США, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Россия, Китай, Турция, Индия).

До Мадуро о запуске золотой цифровой валюты заявляла только Великобритания. В декабре 2016 года о планах создать свою криптовалюту объявил Монетный двор Великобритании. Денежную единицу (токен) назвали Royal Mint Gold (RMG). 1 RMG эквивалентен 1 грамму золота. Токен обеспечивается запасом металла, находящегося в хранилище Монетного двора. Владельцы RMG будут выплачивать комиссию за услуги по хранению золота в размере от 0,5% до 1% от стоимости активов клиента в год. Если верить английским источникам, 1 февраля 2018 года запуск RMG уже состоялся.

Недавно монетный двор Австралии (города Перт) выступил с похожей инициативой по выпуску криптовалюты, обеспеченной драгоценными металлами, в том числе золотом. Однако австралийцы только в начале пути, их "золотая цифра", как они признали, может начать функционировать через 12-18 месяцев.

21 февраля в телевизионной речи президент Мадуро сказал, что он собирается "запустить Petro Gold, подкрепленный золотом …на следующей неделе". Некоторые страны три года назад делали заявления о запуске национальных цифровых валют (например, Швеция), но до сих пор ничего не запустили. Великобритания готовила запуск RMG более года. Австралии для запуска своей "золотой цифры" потребуется не менее полутора лет. Такие проекты не готовятся за неделю. Значит ли это, что проект Petro Gold готовился тайно? Я не удивлюсь, если в ближайшее время El Petro принесет нам и другие сюрпризы.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519960860
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