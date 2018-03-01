Вашингтон готовится к долгой борьбе с Москвой и Пекином, - В.Иванов

06:19 02.03.2018 Пентагон обнародовал бюджет на будущий год



В военном разделе сопроводительного письма президента США Дональда Трампа к проекту федерального бюджета на 2019 год, озаглавленном "Сохранение мира посредством силы", говорится: "В бюджете признается, что мы противостоим политическим, экономическим и военным противникам и соперникам, что требует от нас внесения соответствующих корректировок в стратегию национальной безопасности". В нем также отмечается, что запрашиваемые ассигнования будут направлены на перестройку и модернизацию ВС США, позволяющих правительству выполнять свои конституционные обязанности. Как указывается в послании, бюджетом Пентагона предусматривается выделение ассигнований на строительство самолетов, танков, кораблей, кибернетического оружия, необходимого ВС для сдерживания агрессии и нанесения поражения противнику в вооруженном конфликте. Сохранение ведущей роли США и дальнейшее повышение влияния Америки на мировой арене требует активного применения всех дипломатических, разведывательных, военных и экономических инструментов.



СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА



Общая сумма бюджетной заявки Армии (СВ) США составляет 182 млрд долл. По сравнению с текущим финансовым годом (169 млрд долл.) Министерство Армии (МА) намерено увеличить свои расходы на 8%. Повышение ассигнований, по утверждениям руководителей сухопутного ведомства, обусловлено необходимостью проведения мероприятий, направленных на восстановление требуемого уровня боевой готовности войск, включая устранение возникших в последние годы провалов в технической оснащенности и боевых возможностях боевых подразделений, которые должны быть ликвидированы в обеспечение требований новой стратегии ВС США.



148 млрд из запрашиваемых средств планируется израсходовать на строительство СВ, что на 9 млрд выше выделенных ассигнований в текущем финансовом году. 34 млрд предполагается истратить на проведение операций за рубежом. Эти затраты на 4 млрд превышают санкционированные расходы Армии в 2018 финансовом году (ФГ).



В запросе на ассигнования МА указываются объемы финансовых средств, необходимых для содержания 1 225 303 военных и гражданских специалистов. По оценкам руководства армии, для решения оперативного решения задач во всех возникающих конфликтах численность боевых подразделений должна насчитывать 487,5 тыс. человек, что составляет 47% от общего состава СВ. Начиная с будущего года численность личного состава СВ будет ежегодно возрастать на 4 тыс. человек и в 2021 году достигнет запланированной цифры. При этом численность национальной гвардии и резервистов будет оставаться на прежнем уровне.



Парк бронетанковой техники Сухопутных войск США ожидает серьезная модернизация. Фото с сайта www.army.mil

Парк бронетанковой техники Сухопутных войск США ожидает серьезная модернизация. Фото с сайта www.army.mil



Однако их личному составу придется большее время проводить в войсках, поскольку, по мнению руководства СВ, такая практика будет способствовать повышению уровня боевой готовности этой части СВ. Таким образом, запрос ассигнований на содержание и обеспечение личного состава СВ в 2019 финансовом году по сравнению с текущим годом возрастет на 2,6 млрд долл. и составит 60,6 млрд. В соответствии с запросом базовое денежное содержание военнослужащих должно увеличиться на 2,6%. Объем выплат военнослужащим на содержание жилья будет увеличен на 2,9%, а компенсации на приобретение продуктов питания – на 3,4%.



В 2019 году на обслуживание, эксплуатацию вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) и МТО войск Министерство армии запросило 42 млрд долл. В нынешнем году на эти цели было выделено 39 млрд долл. Часть из указанных средств будет израсходована на развертывание и МТО трех дополнительных бригад поддержки сил безопасности (Security Force Assistance Brigades). Военнослужащие, входящие в эти подразделения, будут на ежедневной основе выполнять функции военных советников и инструкторов боевых командиров по вопросам обучения и подготовки личного состава зарубежных армий. Они будут оказывать национальным силам безопасности партнеров США в различных регионах мира всю необходимую помощь. Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций на базе этих бригад будут создаваться формирования, способные эффективно вести боевые действия. К 2022–2024 годам ожидается окончательное завершение формирования пяти-шести таких бригад, готовых вылететь в те регионы, куда их направит Пентагон.



По этой статье расходов будут выделяться ассигнования, необходимые для формирования на базе боевых пехотных бригад механизированных бригад. В эти расходы также войдут средства, предназначенные для развертывания и ротации войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Кроме того, в данную статью включены расходы на ротацию личного состава 20 центров боевой подготовки, в 16 из которых ведется обучение специалистов боевых подразделений СВ, а в 4 – солдат и офицеров национальной гвардии.



СВ продолжат закупку 155-мм самоходных гаубиц (СГ) M-109A6 "Паладин" (36 единиц), а также будут осуществлять финансирование производства установочной партии легких тактических машин общего назначения (Joint Light Tactical Vehicle). Планируется закупить 3390 машин.



В будущем году Министерство армии планирует продолжить закупку ракетных вооружений и 155-мм артиллерийских снарядов. Ассигнования на закупку ракетного оружия для СВ в будущем году снизятся на 200 млн долл. и составят 3,4 млрд. А вот объемы затрат на приобретение боеприпасов возрастут с 1,9 млрд до 2,2 млрд долл. В этом году такие снаряды будут закуплены в количестве 16 573 штук, а в следующем их число увеличится почти в 10 раз и составит более 148 тыс. единиц.



Количество боеприпасов, приобретаемых для различных систем, начиная с реактивной системы залпового огня MLRS, оперативно-тактического ракетного комплекса MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System), которые модернизируются с целью повышения срока эксплуатации, и заканчивая переносными ПТРК FGM-148 "Джавелин", тоже возрастет.



Министерство армии намерено значительно расширить масштабы производства боеприпасов. В этот процесс с 2019 по 2022 год планируется вложить 22 млрд долл. Ранее на решение этой задачи с 2018 по 2022 год предполагалось израсходовать 13,3 млрд долл. Существенное сокращение военных расходов в предыдущие годы привело к росту дефицита боеприпасов и к необходимости восстановления их запасов, израсходованных при проведении различных операций.



Кроме того, МА планирует в следующем году приобрести 60 вертолетов AH-64E, 50 – UH-60M и 7 – CH-47, 135 модернизированных танков "Абрамс" и 210 БМП "Брэдли" и 197 бронированных многоцелевых транспортных средств (Armored Multi-purpose Vehicles). В запросе министерства указывается на необходимость увеличения ассигнований на создание специального армейского смартфона под названием "Объединенная боевая командная платформа" (Joint Battle Command-Platform). Этот аппарат разрабатывается по заданию СВ США некоммерческой организацией MITRE Corporation. Смартфон предназначен для использования во время боевых действий и непосредственно на поле боя. Предполагается, что он сможет практически мгновенно обмениваться информацией с аналогичными устройствами. К наиболее важным функциям этого устройства относится передача так называемых критических сообщений, которые включают передачу информации о положении на поле боя, запросы о медицинской и другой помощи, а также некоторые другие данные. Кроме того, смартфон должен, как надеются его заказчики, заметно сократить потери от так называемого дружественного огня. В предстоящем году армейское начальство намерено приобрести 26 355 таких аппаратов.



В следующем году на исследования и разработки МА планирует истратить 10,2 млрд долл. Основная часть этих средств будет израсходована на реализацию шести приоритетных направлений развития технологий для СВ, включая ракеты дальнего радиуса действия (до 500 км), способные поражать и морские цели (Long Range Precision Fires); новый танк, который заменит устаревшие "Абрамс" М-1 и БМП М2 "Брэдли"; высокоскоростные вертолеты; защищенные системы связи и управления; объединенную систему ПВО и ПРО СВ (IBCS), а также новые индивидуальные системы оснащения бойцов, включая бронежилеты, датчики различного назначения, миниатюрные средства связи, экзоскелеты и другое оборудование.



ОСНАЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ФЛОТА



12 февраля на своих столах американские парламентарии увидели и бюджетную заявку руководителей Министерства ВМС (МВМС). Они просят сенаторов и конгрессменов выделить в 2019 ФГ 194 млрд долл., то есть на 7% больше, чем в текущем. На базовые нужды ВМС запрашивается 151,4 млрд долл. Из оставшихся средств 15 млрд планируется потратить на финансирование внеплановых операций КМП, а остальные – израсходовать на военные операции в различных районах акватории Мирового океана. Такой объем средств руководители министерства, как и их коллеги по видам ВС, объясняют необходимостью создания флота и контингентов Корпуса морской пехоты (КМП), которые будут способны обеспечить защиту жизненных интересов Америки, включая оборону континентальной части США и заморских территорий, сохранение мира посредством силы и укрепление главенства Америки в мировом пространстве.



В ближайшей перспективе компоненты американских флотов должны получить все необходимые возможности для глобального обмена информацией, что ведет к экспоненциальному росту их боевой мощи и позволяет повысить летальность нанесения ударов по противнику. Одним из важнейших факторов строительства ВМС является обеспечение необходимого уровня боевой готовности. В 2019 финансовом году планируется обеспечить рост мероприятий по обслуживанию и МТО авиационной техники ВМС до 92%, кораблей – до 96%, а количество летных часов пилотов довести до 95%.



На обслуживание кораблей планируется израсходовать 18,3 млрд долл., на морскую авиационную технику должно быть выделено 11,4 млрд, на мобилизацию личного состава, защиту окружающей среды и подготовку и обучение специалистов предполагается истратить 4,3 млрд долл. На эксплуатацию военно-морских баз запланировано получить 7,7 млрд, материально-техническое обеспечение КМП должно обойтись МВМС в 8,2 млрд долл.



На строительство 10 кораблей и подводных лодок ВМС намерены затратить 21,9 млрд долл. На эти средства предполагается приобрести две многоцелевых АПЛ типа "Вирджиния", три эсминца УРО типа "Арли Берк" версии Flight III и один боевой корабль типа LCS. Согласно планам военно-морского ведомства, в конце 2019 ФГ общее количество кораблей и подводных лодок будет составлять около 300 единиц. Значительная часть прироста боевых кораблей будет обеспечена за счет закупок кораблей, предназначенных для прибрежных зон. Кроме того, МВМС планирует раз в пять лет приобретать новый авианосец.



Флот также планирует нарастить количество моряков, набрав в свои ряды около 7500 человек. В 2019-м ФГ количество личного состава ВМС должно быть увеличено до 335,4 тыс. человек, а концу к 2023 года их численность должна возрасти до 344,8 тыс.



В будущем году на вооружение военно-морской авиации должно поступить 24 истребителя F/A-18 "Супер Хорнет". Несколько позднее будет закуплено партия из 86 самолетов этого типа. МВМС планирует закупить девять истребителей F-35C, а КМП – 20 F-35B. В 2020 году количество F-35C будет доведено до 16, затем 24 поступят в 2021–2023 годах, общее количество достигнет 97. Закупку беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25 "Стингрей" планируется начать в 2023 году.



Как уже отмечалось, в 2019 году ВМС получат две АПЛ типа "Вирджиния", реализуется программа строительства ПЛАРБ нового поколения типа "Колумбия" для замены стратегических субмарин типа "Огайо". ВМС также закупят зенитные управляемые ракеты типа SM-6 (125 ежегодно в течение пяти лет), 705 ракет "Си Спэрроу" (в 2019 году – 45). В 2019 году будут также закуплены 25 противокорабельных ракет LRASM воздушного базирования и 75 ракет JAGM.



На исследования и разработки в 2019 ФГ руководство ВМС предполагает израсходовать 18,6 млрд долл. 5 млрд будет истрачено на доработку систем, состоящих на вооружении, 6 млрд на – разработку и демонстрацию новых вооружений, 2,5 млрд – на фундаментальные и теоретико-прикладные исследования, 800 млн долл планируется потратить на разработку перспективных технологий, 4,3 млрд долл. должно уйти на создание перспективной элементной базы.



ВВС ДВИЖУТСЯ ВПЕРЕД



На развитие ВВС военное авиационное министерство в предстоящем финансовом году предполагает израсходовать 156,3 млрд долл., то есть на 6,6% больше, чем в текущем году. Необходимость повышения расходов руководство ВВС объясняет теми же причинами, по которым их коллеги из двух соседних видов ВС аргументировали рост своих военных затрат. Повышение ассигнований обусловлено необходимостью достижения превосходства в воздухе над вероятным противником и выполнения требований стратегии нацбезопасности.



Планы строительств ВВС в будущем году базируются на успешном решении в 2019 ФГ задач по восстановлению уровня боевой готовности подразделений военной авиации, повышению ее ударной мощи, или летальности, как говорят в Пентагоне, а также на мероприятиях по модернизации вооружений военной и специальной техники авиационных войск.



Как заявила министр ВВС доктор Хизер Уилсон, бюджетная заявка ее министерства полностью согласуется с положениями стратегии нацбезопасности, а ее приоритетом является долгосрочная конкуренция с Россией и Китаем. "Структура ВВС должна быть достаточной по размерам и боевым возможностям, чтобы конкурировать с противником и одерживать победы", – объявила она.



Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн, в свою очередь, подчеркнул, что новый бюджет позволит ВВС получить необходимые навыки и возможности для действий в формате "многодоменных операций", предполагающем, что войскам придется воевать одновременно и согласованно во всех сферах их боевого применения и при этом гибко реагировать на многоаспектный комплекс быстро меняющихся угроз и ударов во всех видах боевых действий. "В будущих войнах побеждать будут те, кто способен более эффективно, чем противник, вести наблюдение, принимать решения и действовать на многодоменных полях сражений на земле, в море, воздухе космосе и в кибернетическом пространстве", – заявил генерал.



На восстановление требуемого уровня боевой готовности в 2019 году ВВС необходимо увеличить число летных часов до 1,5 млн. Это обойдется американской казне в 8,7 млрд долл. Их руководство планирует закупить 54 443 единицы необходимых боеприпасов для ликвидации их недостачи, накопленной за предыдущие годы. На решение этой задачи планируется израсходовать 1,8 млрд долл.



Численность личного состава в 2019 ФГ, включая боевые подразделения, национальную гвардию и резерв, планируется увеличить на 4,7 тыс. человек.



В 2019 ФГ планируется закупить 48 истребителей F-35A на сумму около 5 млрд долл. В ближайшие пять лет планируется закупить 258 таких самолетов. На приобретение 15 самолетов-заправщиков KC-46 "Пегас" предполагается истратить чуть более 3,3 млрд долл.



В ближайшие годы ВВС США спишут сразу две модели стратегических бомбардировщиков B-1 и B-2. На сегодняшний день в арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52, B-1 и B-2. Работы по созданию бомбардировщика B-21, которые начались в 2016 году, в следующем финансовом году буду продолжены, на это в будущем году запрашивается 2,66 млрд долл.



На модернизацию ядерной триады США в проекте бюджета на 2019 год администрация США запрашивает 24 млрд долл., из которых 75% поступят в бюджет ВВС. Кроме финансирования работ по совершенствованию ядерных вооружений, эти ассигнования будут направлены на развитие систем управления ядерных сил.



ВВС США готовятся к переносу поля боя в безвоздушное пространство. По заявлениям их руководства, США должны подготовиться к меняющимся условиям и понять, как сочетать воздушную, космическую и кибервойну, чтобы иметь полную картину происходящего. Для этого вооруженные силы должны инвестировать в новые технологии, а также в обучение командного состава. В проекте бюджета на 2019 финансовый год на реализацию космических программ запрашивается 8,5 млрд долл.



Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



2.3.18 Источник - Независимая газета

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