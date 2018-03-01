|Запретивший русский язык в правительстве Елбасы взялся за укрепление "единства народа на прочной ценностной основе"
06:09 02.03.2018
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Республики с Днем благодарности.
"В этот знаменательный день казахстанский народ объединяет память о торжестве нравственности и духовности в тяжелые годы испытаний.
Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволили сформировать на благодатной казахской земле уникальную атмосферу дружбы и взаимопонимания, которой так дорожат и вправе гордиться все казахстанцы.
Светлые чувства благодарности к своим соотечественникам и родному краю наполняют его особым, глубоким смыслом", сказал глава государства.
По мнению Назарбаева, главное значение Дня благодарности – это сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства народа на прочной ценностной основе.