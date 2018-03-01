Запретивший русский язык в правительстве Елбасы взялся за укрепление "единства народа на прочной ценностной основе"

06:09 02.03.2018 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Республики с Днем благодарности.



"В этот знаменательный день казахстанский народ объединяет память о торжестве нравственности и духовности в тяжелые годы испытаний.



Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволили сформировать на благодатной казахской земле уникальную атмосферу дружбы и взаимопонимания, которой так дорожат и вправе гордиться все казахстанцы.



Светлые чувства благодарности к своим соотечественникам и родному краю наполняют его особым, глубоким смыслом", сказал глава государства.



По мнению Назарбаева, главное значение Дня благодарности – это сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства народа на прочной ценностной основе. Источник - kursiv.kz

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