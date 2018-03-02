Товарищ Е. О тонкостях китайского протекционизма, - А.Габуев

06:03 02.03.2018 какого потолка взяли товарища Е



Александр Габуев о тонкостях китайского протекционизма



Новость о том, что Е Цзяньмин, контролирующий акционер CEFC China Energy, таинственного потенциального покупателя более 14% акций "Роснефти", был арестован, на самом деле не должна никого удивлять. С самого начала этой истории многое указывало на то, что товарищ Е - далеко не столь значительная фигура, каким его рисовали международные СМИ, и что сделка CEFC с бумагами "Роснефти" - это совсем не то же самое, что, например, санкционированные Пекином на самом высшем уровне инвестиции Фонда Шелкового пути в "Ямал СПГ" и СИБУР.



В прошлом году, когда я общался с китайскими нефтяниками и нефтехимиками в Пекине, на мои вопросы, кто такой товарищ Е, мои собеседники тыкали пальцем в потолок. То, что у CEFC есть покровители, было понятно с самого начала - свою международную экспансию компания вела на заемные средства госбанков, которые абы кому не дают. Пик агрессивного роста компании пришелся на 2013–2017 годы, когда органы партийного контроля начали зачистку энергетического сектора. Чистка имела политическую подоплеку, но привела к перераспределению влияния в отрасли. Именно в это неспокойное время Е Цзяньмин превратил CEFC в мощного игрока.



Однако с прошлого года у CEFC обозначились проблемы. На международных аукционах ее заявки внезапно перестали превышать $1 млрд - сумму отсечения, сделки выше которой рассматриваются регуляторами КНР особенно строго. Сделка по покупке акций "Роснефти" тоже показывала проблемы CEFC - компания так и не смогла вовремя привлечь на нее кредиты Банка развития Китая или других госбанков КНР.



Поэтому объяснения для ареста товарища Е может быть два. Либо он долгое время блефовал, и его покровители оказались далеко не столь влиятельными, как он пытался представить. Либо покровители Е, кем бы они ни были, стали жертвами масштабной чистки элиты, которую до сих пор проводит Си Цзиньпин. В этом смысле Е Цзяньмин не одинок: только что Пекин национализировал группу Anbang и начал уголовное преследование ее главы У Сяохуэя, женатого на внучке Дэн Сяопина.



Обе эти версии не сулят ничего хорошего тем российским компаниям, которые в условиях западных санкций занялись поиском частных денег в Китае. Пекин сейчас взялся за зачистку частников, международная экспансия которых поддерживалась кредитами госбанков. Не прекращается и зачистка политической элиты, несмотря на то что Си Цзиньпин закончил консолидацию власти. А значит, частные деньги из Китая получить будет трудно, а любых партнеров и их политические связи придется изучать очень внимательно.



№37 от 02.03.2018, Источник - Газета "Коммерсантъ"

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