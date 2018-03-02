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Дамаск объявил Вашингтону партизанскую войну, - В.Мухин
05:55 02.03.2018

Лояльные Башару Асаду силы переходят к диверсиям, используя опыт спящих ячеек "Исламского государства"

Война в Сирии приобретает новые формы. Дамаск организует негласное вооруженное сопротивление США и их союзникам. Начавшаяся в начале февраля первая фаза этого сопротивления в районе завода "Коноко" близ Дейр-эз-Зора окончилась неудачей. Но это не означает, что на оккупированных к востоку от Евфрата землях американцы и союзные им курдские и арабские формирования будут себя чувствовать в безопасности.

Арабские соцсети сообщили вчера, что в Ракке создана проправительственная группировка, объявившая войну США. Демонстрируется видеоролик, в котором шестеро вооруженных мужчин рассказывают о преступлениях американцев.

Вооруженные люди также призывают жителей Ракки "принять участие в сопротивлении США всеми возможными способами, чтобы не дать Соединенным Штатам разделить Сирию". Не исключено, что видео было снято при участии сирийских (а может быть, и российских) спецслужб и является элементом информационной войны. Но то, что на оккупированных коалицией во главе с США территориях зреет недовольство населения, – очевидный факт. Сирийские СМИ и соцсети не раз демонстрировали материалы из Ракки, на которых "члены некоторых формирований, входящих в "Сирийские демократические силы" (SDF), вывешивали государственные флаги и портреты президента Асада на фасадах домов, что послужило причиной проведения репрессий против них других проамериканских сил".

США, которые полностью разбомбили столицу "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), породили тысячи недовольных среди мирного арабского населения. Как сообщает Дамаск, эти бомбежки продолжаются и сейчас. Сирийское правительство вчера, к примеру, в очередной раз обвинило США "в массовых убийствах гражданских лиц в провинции Дейр-эз-Зор". Отмечается, что в ходе авианалетов западной коалиции "жертвами бомбардировок за последние несколько дней стали свыше 60 мирных граждан". Все это создает ту социальную базу, которая реально составит основу подпольных отрядов, борющихся при поддержке Дамаска (и, возможно, Москвы) против США на оккупированных территориях.

У Дамаска есть не только военно-политический, но и экономический интерес в борьбе с американцами. Значит, в необъявленную партизанскую войну против США будут вовлечены отряды ополченцев и наемников из лояльных Дамаску структур (в том числе из РФ и других стран СНГ). Наверняка атаки сирийских сил, подобные тем, что на днях были вновь зафиксированы в районе завода "Коноко", продолжатся. А тактика их боевых действий уже усовершенствована. "Воюющие на оккупированных территориях сирийские ополченцы вряд ли в ближайшее время начнут массированные лобовые атаки с большим количеством людей, как это имело место под Дейр-эз-Зором в ночь на 8 февраля", – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. По его мнению, "силы, лояльные Асаду, будут организовывать диверсионные акции, неожиданные налеты на военные объекты США и т.п., как это сейчас делают спящие ячейки ИГ в Сирии и Ираке".

Несмотря на резолюцию ООН о 30-дневном перемирии в Сирии, войска президента Сирии Башара Асада и российская военная группировка продолжают боевые действия против террористов в Восточной Гуте. Отсутствие прогресса при организации гуманитарного коридора в этом анклаве, видимо, скоро будет компенсировано тактическими победами по взятию новых позиций боевиков. И тем самым население Восточной Гуты будет фактически освобождено.

"Тактика действий сирийских войск в густонаселенных районах пригорода Дамаска напоминает ту, что применялась при освобождении Алеппо, – говорит генерал Неткачев. – Подразделения в массовом порядке применяют против противника термобарические боеприпасы, которые наиболее эффективны при уничтожении врага в домах, туннелях и других долговременных монолитных укрытиях". "Данная тактика в отличие от американской, когда Армия США, используя только авиацию, без разбора бомбит своего противника, является более гуманной, так как сводит к минимуму потери среди населения. Эти потери могут быть большими только тогда, когда боевики прикрываются мирными людьми, как живым щитом", – отмечает эксперт.

Неткачев обращает внимание, что РФ в Сирии продолжает испытывать новые виды вооружений. Так, в боевых порядках войск замечены танки Т-90А. Это основная бронемашина, состоящая на вооружении танковых войск Российской армии. В Восточной Гуте применяются именно Т-90А, а не экспортные варианты. По мнению Неткачева, "в ходе боевых действий, видимо, будут отрабатываться вопросы использования танка в единой системе управления войсками, когда координаты цели передают наводчику танка беспилотники. Не исключено применение новых видов боеприпасов (термобарических, осколочно-фугасных, высокоточных и т.п.), а также испытания новых видов динамической защиты танка от кумулятивных снарядов и ночных прицелов. А также будут отрабатываться способы уничтожения противника с закрытых огневых позиций при стрельбе полунавесными траекториями".

Сирийские источники сообщают, что в небе над Сирией замечены новые модификации штурмовиков Су-25СМ3. По мнению специалистов, модернизированная на них авионика позволяет применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы. На Су-25СМ3 установлен комплекс "Витебск", который надежно защищает самолет от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) типа "Стингер" или "Игла". Заметим, что на Су-25, который в начале февраля в Идлибе боевики сбили из ПЗРК, противоракетного комплекса, защищающего самолет от ракет с тепловыми головками самонаведения, не было.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
02.03.2018

Источник - Независимая газета
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