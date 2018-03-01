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Драка на Атырауском НПЗ: каз-охранники извинились перед китайцами
00:39 02.03.2018

Стали известны причины конфликта между китайскими рабочими и охранниками Атырауского нефтеперерабатывающего завода

АСТАНА, 1 мар - Sputnik. Предприятие, осуществляющее охрану Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), принесло извинения китайской компании после драки на территории предприятия.

Китайские рабочие подрались с охранниками на Атырауском НПЗ
Потасовка между работниками китайской субподрядной организации и сотрудниками охранного предприятия произошла 27 февраля на контрольно-пропускном пункте АНПЗ.

Причиной драки стал отказ охраны выпустить работников с территории завода раньше срока, установленного правилами внутреннего распорядка. В ответ на это работник китайской компании начал снимать действия охраны на мобильный телефон.

В свою очередь, охрана попыталась запретить съемку на территории объекта, что послужило началом потасовки, в которой приняли участие и другие работники подрядной организации.

"Конфликт удалось локализовать силами внутренней безопасности завода в течение семи минут. Таким образом, локальный конфликт был разрешен. Предприятие, осуществляющее охрану завода, принесло извинения китайской компании", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отмечается, что китайской подрядной организацией и АНПЗ разработан план мероприятий по организации раздельного прохода для работников подрядной компании.

Источник - ru.sputniknews.kz
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