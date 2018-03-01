Миллеровский "Газпром" проиграл в Стокгольском суде $4,67 млрд Порошенко. Наперсточники! - "СП"

00:35 02.03.2018 Москва-Киев: новая газовая война посреди морозов



Стокгольмский арбитраж заставит Россию профинансировать Украину



Мария Безчастная





Москва-Киев: новая газовая война посреди морозов



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Александр Фролов



Алексей Гривач



Игорь Юшков



Украина одержала однозначную победу над Россией в Стокгольмском арбитражном суде. 28 февраля суд обнародовал решение по транзитному иску "Нафтогаза" к "Газпрому", которое в пользу украинской компании. Российский газовый гигант обязан будет выплатить 4,67 миллиарда долларов из-за противоречащего контракту снижения транзита газа через территорию Украины.



С учетом вынесенного ранее решения о том, что Киев обязан погасить задолженность по поставкам "голубого топлива" в размере 2,5 миллиардов долларов, российская компания осталась должна "Нафтогазу" 2,56 миллиардов. Ложкой меда в этой бочке политического дегтя для "Газпрома" стало то, что арбитраж удовлетворил требования украинской компании не полностью - она вообще-то требовала не 4,7 млрд., а все 17 млрд. долларов.



На Украине это решение Стокгольмского арбитража было воспринято, как небывалая решительная победа над Россией. И небезосновательно. Президент страны Петр Порошенко уже поздравил граждан с триумфом. "Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4,63 миллиарда долларов США. Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК Нафтогаз Украины будет зачислено 2,56 миллиарда долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК Нафтогаз, правительства, президента", - заявил он на встрече с командой "Нафтогаза".



Ранее арбитражный суд отклонил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" на 56 миллиардов долларов за нарушение контрактного требования "бери или плати", приняв во внимание, что экономическое положение в стране ухудшилось и ей уже не нужны такие объемы газа для потребления. Правда, само условие "бери или плати" арбитраж в силе оставил, снизив его до 4 миллиардов кубометров в год. Также суд постановил выплатить долг за уже поставленный в 2014-2015 годах газ.



В "Газпроме" с решением Стокгольмского арбитража не согласились и заявили, что суд не учел аргументов компании, хотя те были аналогичны доводам украинской стороны, по которым суд не стал удовлетворять многомиллиардные претензии газового монополиста. "Газпром" также обвинили Стокгольмский арбитраж в нарушении норм шведского права, регулирующего контракт с "Нафтогазом".



"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами „Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств „Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении „Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - заявили в "Газпроме".











По мнению российской компании, это привело к существенному дисбалансу в ее отношениях с "Нафтогазом", который нарушает базовые принципы шведского права. В "Газпроме" пообещали защищать свои права "всеми способами", которые не будут противоречить законодательству, однако, как раньше говорили юристы, шансов оспорить решение Стокгольмского арбитража практически нет.



К счастью, для российской компании суд удовлетворил не все требования "Нафтогаза". Он отказался пересмотреть стоимость транзита в сторону увеличения, чего добивался Киев, а также учитывать украинское антимонопольное законодательство, заявив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле.



Такая формулировка, впрочем, не значит, что Киев окончательно откажется от своих требований к "Газпрому". Напомним, что в прошлом году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российскую компанию на 3,4 млрд долл. за "злоупотребление своим доминирующим положением" на газовом рынке Украины. А потом удвоил эту сумму, наложив на нее пеню за невыплату вовремя.



Все судебные инстанции Украины жалобы "Газпрома" отклонили. И теперь компании, очевидно, предстоят тяжбы и по этому делу в европейских судах. А с учетом нынешнего вердикта сложно предсказать, каким будет исход таких разбирательств. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что предложит "Газпрому" начать процесс пересмотра контракта с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства.



Напомним, что транзитный контракт с Украиной истекает в 2019 году. К этому времени в "Газпроме" надеялись полностью построить газопроводы в обход Украины - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". По действующему соглашению "Газпром" должен ежегодно прокачивать через территорию Украины 110 млрд. кубометров газа. Однако загвоздка в том, что никаких штрафных санкций за нарушение этого пункта не предусмотрено. Более того, возникают разночтения - учитывается ли в этом объеме потребление самой Украины, на чем настаивает "Газпром", или нет?



В 2015 году объем транзита снижался до 67 млрд., но в 2017 возрос до рекордных за последние годы 93,5 млрд. кубометров. В среднем годовой объем транзита в 2009-2013 годах равнялся 94 млрд куб. м. из-за падения спроса на газ в Европе и запуска в 2012 году газопровода "Северный поток".



Похоже, что в "Газпроме" действительно надеются оспорить решение Стокгольмского арбитража. Во всяком случае, 1 марта руководство российской компании заявило о том, что вернуло "Нафтогазу" предоплату за март и возобновлять поставки газа не будет.



"Как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК „Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от „Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - приводятся в сообщении компании слова зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева.



В свою очередь, в "Нафтогазе" назвали решение "Газпрома" нарушением вердикта арбитража и призвали европейцев задуматься о "надежности контрагента". Очевидно, что в ближайшие недели ситуация будет развиваться стремительно и, вероятно, с привлечением европейских посредников. "Свободная пресса" будет следить за развитием событий.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что шансов оспорить решение Стокгольмского арбитража у "Газпрома" немного.



- Если кассация будет подана в Верховный суд Швеции, тот рассматривает только процедурные моменты - была ли нарушена процедура проведения арбитража? Раньше "Газпром" не высказывал претензий к процедуре. У него возражения по сути решения. А по сути дело никто пересматривать уже не будет. Инстанции, которая могла бы пересмотреть это решение, просто нет.



Вряд ли "Газпрому" удастся что-то изменить. Скорее, он хочет в информационном поле пояснить, что решение нелогично. Если арбитраж полностью отказал "Газпрому" в удовлетворении требования "бери или плати" - нужно было так же отказать "Нафтогазу" в удовлетворении требования "качай или плати".



Суд же вынес половинчатое решение, которое вроде как должно стать компромиссом: и Украину не обанкротили, и "Газпром" от этой суммы не обеднеет.



Естественно, это не нормально. "Газпром" указывал, что не выполнял условие "качай или плати" исключительно по внешним, независящим от него обстоятельствам. А не по прихоти. Он зависел от того, каким было потребление в Евросоюзе. А ЕС с 2005 и до недавнего времени намеренно изменял свой топливно-энергетический баланс, уходя от использования газа.



Сокращение транзита через Украину - это внешние условия. Но к этому аргументу арбитраж не прислушался, и вряд ли теперь что-то можно будет изменить.



"СП": - То есть это было политическое решение?



- Похоже, что - да. С самого начала арбитраж оглядывался на политическую составляющую и на то, как бы не обанкротить всю Украину. Политизация процесса была очень высока. Арбитраж, по сути, рассматривал не то - кто прав, кто виноват? А как бы сделать так, чтобы ни одной из сторон не было слишком уж обидно?



Но этот путь компромисса привел к тому, что авторитет Стокгольмского арбитража сильно пострадал. Это может привести к тому, что в будущих контрактах "Газпром" перестанет прописывать этот арбитраж, как единственное место для разбирательства споров. Он может уйти в британскую или другую юрисдикцию. Стокгольмский арбитраж серьезно подорвал к себе доверие.



"СП": - Может ли "Газпром" отказаться платить по иску?



- Не может. Думаю, "Газпром" довольно быстро перечислит деньги, чтобы пени не капали. Отказ от выплаты приведет к тому, что "Нафтогаз" сможет подавать иски в европейские суды с требованием арестовать имущество российской компании. И они будут это делать. Украина сможет арестовать даже транзитный газ, который идет через ее территорию. Думаю, "Газпром" сначала заплатит, а потом уже будет пытаться доказать свою правоту.



"СП": - Получается, теперь "Газпром" до 2019 года обязан прокачивать 110 миллиардов кубометров газа через Украину?



- Как правило, и "бери или плати", и "качай или плати" - это 80% от той суммы, о которой договорились по контракту. Поэтому нужно взять 80% от 110 миллиардов. Это и будет тот объем, который должен качать "Газпром".



Но не исключаю, что российская компания предпочтет оплачивать условие "качай или плати", а не перекидывать физический газ на Украину с альтернативных направлений. В 2017 году через Украину прошло 93 миллиарда кубов, эти объемы укладываются в условие. Но сейчас "Газпрому" очень важно показать, что он хочет пустить газ по альтернативным маршрутам. Тем более, что все они гораздо выгоднее коммерчески для компании, чем прокачивать газ через Украину.



Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, напротив, полагает, что апелляция может быть удовлетворена, так как решение суда явно ангажировано.



- Процедура предусматривает возможность подачи апелляции. Шансы на успех есть, поскольку, на мой взгляд, арбитры применили двойные стандарты. В контракте на поставку было правило "бери или плати", но Нафтогазу его отменили на период, чтобы не обанкротить Украину. В контракте на транзит был прописан объем прокачки, но не установлены обязательства его выполнять (транспортируй или плати). Снижение спроса в Европе, а затем появление более дешевого альтернативного маршрута - Северного потока - изменили рыночные условия. Но арбитры почему-то не приняли это во внимание.



Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов также указывает на то, что за решением арбитража может стоять большая политика.



- Самое смешное, что Украина физически не может обеспечить прокачку 110 миллиардов кубов. Ежегодная прокачка таких объемов газа только быстрее убьет ее стареющую, катастрофически недофинансированную газотранспортную систему.



Кроме того, за прошедшие годы центр газодобычи нашей компании изменился. Если до начала 2010-х годов таким центром был Надым-Пур-Тазовский регион, теперь он переместился на полуостров Ямал. По расстоянию северный коридор, включающий в себя "Северный поток", на полторы тысячи километров короче, чем украинский. До Украины просто дальше прокачивать газ. Значит, больше сырья потеряется по дороге.



Таким образом, прокачивать такие объемы через Украину - безумие с трех точек зрения. Это менее энергоэффективно, более дорого и просто небезопасно в виду состояния украинской ГТС.



Тем не менее, "Нафтогаз" подал иски в суд о недостаточном объеме транзита, а также с требованием повысить тариф на прокачку. Мы с коллегами изначально предполагали, что "дорогие европейские друзья" попробуют свести сумму взаимных претензий практически к нулю. Плюс- минус несколько сотен миллионов.



"СП": - Почему к нулю?



- Потому что сумма взаимных претензий была настолько чудовищна, что невозможно представить, как стороны бы их погашали. "Газпром" хотел полтора-два годовых бюджета Украины. А "Нафтогаз" - чистую прибыль российской компании за полтора года.



Но европейские судебные структуры не могли сделать так, чтобы государство Украина вдруг реально стало банкротом. Почему? Да потому, что Евросоюз одолжил Украине много денег и не заинтересован в том, чтобы она обанкротилась и не смогла платить по процентам.



Я, конечно, ни в чем не обвиняю Стокгольмский арбитраж. Но его итоговое решение по какой-то "необъяснимой" причине совпадает именно с этой логикой. Совершенно непонятно, откуда взялась сумма в 4,67 миллиардов, если "Нафтогаз" требовал 17 миллиардов.



В итоге, теперь "Газпром" должен заплатить Украине 2,5 миллиарда. А она из этих денег может выплатить процентики по очередным счетам. Более того, Киев может использовать оставшиеся деньги, чтобы заплатить за российский газ.



Обратите внимание, что в решении по иску "Газпрома" арбитраж сохранить условие "бери или плати" на уровне 4 миллиардов кубометров газа в год. Теперь совершенно "случайно" у "Нафтогаза" появляются деньги для оплаты этих поставок.



Чтобы российской компании не было совсем уж обидно, арбитраж бросил ей кость в виде отказа от повышения тарифов и заявления о том, что украинское антимонопольное законодательство не может влиять на контракт. Но, естественно, это решение Стокгольмского арбитража - не победа "Газпрома". Причем, настолько отвратительная "не победа" с точки зрения того решения, которое по идее должно было быть принято, что я вполне понимаю "Газпром", который решил продолжать юридическую борьбу.



"СП": - "Газпром" уже отказался возоюновлять поставки газа Украине с 1 марта. К чему может привести это решение?



- Пока что сложно комментировать. Ситуация в развитии. Это явно реакция на вердикт арбитража. И, наверное, какая-то задумка у "Газпрома" есть, но не совсем понятно, какая. Возможно, в компании решили вернуться к практике заключения дополнительных соглашений с Украиной по типу зимних пакетов и привлечь к их обсуждению европейских партнеров. Мол, раз вы вынесли такой вердикт, будьте любезны обсудить с нами новые поставки.



Возможно также, что дело в том, что чем позже Киев начнет покупать газ у "Газпрома", тем больше он должен будет заплатить. Ведь цена на газ привязана к нефти, которая подорожала, с задержкой на несколько месяцев. По условию "бери или плати" "Газпром" не обязан поставлять определенные объемы газа в месяц, речь идет о годовом объеме. Поэтому само по себе такое решение компании не является нарушением арбитража. Она ведь может поставить необходимый объем газа и позже.



Но к чему в итоге приведет эта ситуация пока сказать сложно.

1.03.18 Источник - svpressa.ru

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