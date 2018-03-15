|Красные звезды Бухары. Спасибо Рустаму Истамову!
16:40 01.03.2018
КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ БУХАРЫ
На русском кладбище Бухары на могилах фронтовиков Великой Отечественной вновь "вспыхнули" поблекшие от времени красные звезды.
Этим занялся по велению души 56-летний Рустам Истамов. Он восстановил уже 16 заброшенных захоронений – освежил на табличках имена и даты, заново покрасил звезды.
Выпускник факультета художественной графики Бухарского пединститута, он успел поработать преподавателем в Самарканде, а в России выучился собирать водопады, строить фонтаны и бассейны.
Его тронуло, что могилки участников Великой Отечественной нередко забыты и заброшены: родственники, как правило, покинули город.
Вместе с Русским культурным центром Бухары была проведена акция "Звездочка" к 9 мая. В соцсетях на нее откликнулись 16 человек, прислали места, имена и даты жизни героев войны, похороненных в Бухаре.
С тех пор число подписчиков его странички только растет, "Звездочку" решили продолжить и в этом году.
Пока Рустам Истамов тратит на доброе дело свои деньги. Что, конечно, неправильно. Вполне могли бы помочь спонсоры, российские организации соотечественников, тем более расходы невелики. Нелишними будут и рабочие руки волонтеров.
По словам Истамова, на русском кладбище еще немало "забытых" могил бывших воинов. Их все можно привести в порядок, если взяться сообща. И совесть наша будет чиста, и память не померкнет.
Виктор Сидоренко