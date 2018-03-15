Щедрый султан: в Туркмении женщинам на 8 Марта выдадут по $ 4 от президента

16:38 01.03.2018 К празднику 8 Марта женщинам Туркмении вручат денежные подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Размер подарка составит 40 манатов ($ 11,4 по официальному курсу, $ 4 по курсу черного рынка).



Право на подарок имеют сотрудницы всех учреждений вне зависимости от формы собственности, пенсионерки, студентки, школьницы и воспитанницы детских садов. Деньги будут вручатся в торжественной обстановке с 1 по 6 марта включительно.



Следует отметить, что при предыдущем президенте Сапармурате Ниязове празднование 8 Марта было запрещено. Ниязов желал перенести женский праздник на день рождения своей матери - 20 марта. В СМИ также появлялись сообщения о полицейских рейдах, направленных на борьбу с празднованием женского дня в "неправильный" день 8 Марта. Однако с 2004 года туркменские женщины получали на 20 марта подарки в сумме 200 тысяч манатов (около $ 40 по тогдашнему курсу). Источник - EADaily

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