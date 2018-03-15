 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.03.2018
16:42  Трагический водевиль украинской независимости. Ч. 1, - П.Синченко
16:40  Красные звезды Бухары. Спасибо Рустаму Истамову!
16:38  Щедрый султан: в Туркмении женщинам на 8 Марта выдадут по $ 4 от президента
16:35  Замедленное убийство человечества. Трансгендерная революция уже началась, - А.Скок
16:00  "Слава Богу, никто еще не отменил русский язык", - Дарига Назарбаева ослушалась Папеньку
15:37  Чад отечества. Как визы и цены на билеты спасают Туркмению от массовой эмиграции
14:37  Путин порадовал "партнеров" по всему миру. У России появился новый вид стратегического оружия - "Авангард", а еще - "Сармат" и "Кинжал"
14:09  Немецкий принц Карл Гогенцоллерн вышел из тюрьмы и... вышел в окно 21 этажа отеля
13:13  Арестован бывший куратор узбекских тюрем, полковник СНБ Тоймуроз Алимов
12:10  Среди задержанных в США оружейных контрабандистов - сыновья бывшей послицы Киргизии в Штатах Сыдыковой
11:43  "Народ в Актобе плохой, а женщины проститутки", - упакованный судья Акетай как диагноз
11:42  Курды бросают операции США против ИГ ради защиты Африна от Турции
11:34  Поручение КырПрезидента Жээнбекова бороться с коррупцией выполняют казахи?
11:29  Как пилят гос-гранты. КазМинобраз обманывает Елбасы, - профессор Садыбеков
11:19  Алмазбек Рахманкулов избран председателем совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"
11:13  В Союзе кинематографистов Казахстана - бунт, раскол и революция. Казус Турсунова. Как выиграть выборы, получив 106 голосов из 97
10:08  "КазМунайГаз" казахскими деньгами прорубил китайцам окно в Европу, - М.Асипов
10:00  Елбасы пора на орбиту. Россия бесплатно сдает Казахстану 2 стартовые площадки "Байконура"
09:54  Культурный диалог в странах СНГ основан на всем "постсоветском"
09:44  "За Зою!". Егор Кончаловский снимет фильм о подвиге З.Космодемьянской
09:37  150 дней без правительства, или Конец доктрины Меркель, - Д.Карцев
09:35  Си без конца: почему Китай возвращается к императорскому правлению, - А.Габуев
09:20  Скончался мэтр казахстанской журналистики Моисей Гольдберг
08:36  В Таджикистане лидер Яванского транснационального наркокартеля Холов приговорен к 18 годам тюрьмы
08:34  Армия трясогузки. Очередной профессиональный киндер-бездельник трудоустроен вице-министром Казоборонпрома
08:32  Арестованная в Тае рос-проститутка ("эксперт по сексу") Рыбка разгласит информацию о связях Трампа с Россией, - Washington Post
08:19  Европе объявили турецко-курдскую войну. Чехия отказала Анкаре в экстрадиции лидера сирийских курдов Муслима
08:08  Тайвань проведет референдум по независимости
08:06  Астанайскую резиденцию Елбасы и аэропорт топят талые воды
07:52  Виргинские стрелки. Двух кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия... в Чечню
07:47  Китайский "император" перекроит весь мир, - А.Башкатова
07:44  В США снявшим хиджаб мусульманкам выплатят 180 тысяч долларов
06:14  Государство выкупит весь урожай черешни у узбекских фермеров
00:07  Как уйгуры оказались в России
00:04  В Казахстане госслужащим запрещено открыто показывать свои религиозные убеждения
Среда, 28.02.2018
22:26  В Туркменистане скончался супруг старшей сестры президента Бердымухамедова
22:16  На Атырауском НПЗ китайские рабочие подрались с каз-охранниками
21:21  Поиздержались. Повысить зарплаты Казгосслужащим предлагает старший Каззять Тимур Кулибаев
20:37  Готов ли Китай к пожизненному правлению Си Цзиньпина? - Ирина Троян
19:39  Афган-президент Гани предложил открыть представительство... талибов в Кабуле
19:18  Всем наступит махалля. Очередной указ президента Узбекистана возмутил жителей страны, - Сид Янышев
18:31  Ташкент. Арестован бывший советник-"кадровик" Ислама Каримова - Джамшид Файзиев
16:59  В Египте ученые обнаружили древний некрополь с десятками саркофагов жрецов и чиновников (фото)
16:57  Россия помешала осудить Иран, - Al Arabiya
16:56  АркадагЛенд. В Туркмении нарастает дефицит муки и хлеба
16:54  Китай к войне готов, - Н.Вавилов
16:53  Кратер. Обострение в Восточной Гуте: Россия и Америка на грани прямых боестолкновений? - "Завтра"
16:49  Зачем ящеру дырка в тазу? Старая классификация динозавров разрушена новыми находками
16:48  National Interest: Получит ли Эр-Рияд технологии обогащения урана?
12:51  Казахстан встречает 2-й "День благодарности". Милое очарование идеологического дебилизма
10:03  В Токио монгольская диаспора осадила издательство из-за комикса с изображением мужского полового органа на лбу Чингисхана
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Туркменистан   | 
Щедрый султан: в Туркмении женщинам на 8 Марта выдадут по $ 4 от президентаЩедрый султан: в Туркмении женщинам на 8 Марта выдадут по $ 4 от президента
16:38 01.03.2018

К празднику 8 Марта женщинам Туркмении вручат денежные подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Размер подарка составит 40 манатов ($ 11,4 по официальному курсу, $ 4 по курсу черного рынка).

Право на подарок имеют сотрудницы всех учреждений вне зависимости от формы собственности, пенсионерки, студентки, школьницы и воспитанницы детских садов. Деньги будут вручатся в торжественной обстановке с 1 по 6 марта включительно.

Следует отметить, что при предыдущем президенте Сапармурате Ниязове празднование 8 Марта было запрещено. Ниязов желал перенести женский праздник на день рождения своей матери - 20 марта. В СМИ также появлялись сообщения о полицейских рейдах, направленных на борьбу с празднованием женского дня в "неправильный" день 8 Марта. Однако с 2004 года туркменские женщины получали на 20 марта подарки в сумме 200 тысяч манатов (около $ 40 по тогдашнему курсу).

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519911480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  