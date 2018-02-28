Замедленное убийство человечества. Трансгендерная революция уже началась, - А.Скок

16:35 01.03.2018 Замедленное убийство человечества

Трансгендерная революция уже началась



Анна Скок



"Просто отрезала грудь"



Сейчас в информационном пространстве нагнетается истерия по поводу отъема двух приемных детей у женщины, которая "просто удалила себе грудь". СМИ сообщают нам, что жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, мать троих родных (один из которых, правда, с ней не живет) и опекун двоих приемных детей, удалила себе грудь большого размера, потому что она ей физически мешала. Из-за этого социальные службы забрали из благополучной семьи двух сирот. Тут интересны две вещи – с одной стороны либеральные СМИ, кричащие о "нарушении прав матери", как-то пытаются замять тот момент, что женщина вела авторский блог от лица "трансгендера". В нем она описывала, что приходится переживать человеку, решившемуся на смену пола с женского на мужской, а также рассказывала о планах выехать с семьей на ПМЖ за рубеж. Детей у нее забрали как раз из-за того, что они окажутся в условно однополом союзе, который в России запрещен законом. Но с другой стороны налицо вмешательство в семью. Социальные службы вломились в квартиру и забрали детей (изначально) без решения суда. То есть, лоббируемая либералами ювенальная юстиция сработала против них же.



Элтон Джон, Минздрав и русские трансгендеры



Кстати, углубляясь в тему либералов и трансгендеров. 19 января Министерство здравоохранения России разработало порядок выдачи справок о смене пола и со второго раза таки сумело утвердить приказ в Министерстве юстиции. Теперь врачи психдиспансеров должны в упрощенном порядке выдавать желающим справки о смене пола, в которой будет указано, что у гражданина такого-то "произошла половая переориентация с (…) на (…)", что "он (она) нуждается во внесении соответствующего изменения в запись актов гражданского состояния", и что "данная информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит". А это значит, что дорога для, по-факту, однополых браков расчищена – ведь с такой справкой о "половой переориентации", можно смело идти в ЗАГС.



Заказчик данного проекта – НКО "Проект правовой помощи трансгендерам". В сентябре прошлого года они направили в Минздрав разработанные ими поправки, предложив оплачивать пластические операции, необходимые для лечения транссексуализма: мастэктомию, маммо-, вагино- и фаллопластику – из средств обязательного медицинского страхования.



А уже через пару месяцев ходатайство наших местных трансгендеров на встрече поддержал один самых известных геев планеты Элтон Джон. Ради этого к нему на встречу за кулисы шоу в "Крокус-Сити" пришла сама наша министр здравоохранения Вероника Скворцова.



Певцу принадлежит СПИД-Фонд Элтона Джона (Elton John AIDS Foundation – EJAF), работающий в 55 странах мира и существующий в основном за счет пожертвований. На сайте фонда в разделе "Как помогает ваше пожертвование", кстати, написано: "?25 способствует обучению детей безопасному сексу". А одной из целей деятельности названа борьба с так называемой "гендерной" дискриминацией.



На этой закулисной встрече было установлена еще одна договоренность. СПИД-Фонд намерен учредить отдельную организацию (BELLA) для работы исключительно со странами Восточной Европы и Центральной Азии. Как раз его создание и работа должно стать главным итогом сотрудничества Фонда с Минздравом РФ, а значительную часть работы по профилактике СПИДа в дальнейшем должны будут взять на себя некоммерческие организации (НКО) Москвы и Санкт-Петербурга.



Интересно, что 4 ноября прошлого года аналогичной процедурой при содействии целого ряда иностранных НКО занялся Минздрав Украины во главе с гражданкой Канады – министром Ульяной Супрун, которая назвала данное новшество чуть ли не основным направлением реформы здравоохранения.



Принятие феминизма



Но, это не единственная инициатива наших властей, о которой мы должны беспокоиться. Год назад – 7 марта 2017 года в России подписали Национальную стратегию действий в интересах женщин, закрепившую понятие феминизма, а также приоритет женских прав и, соответственно, дискриминацию мужских. Главной целью Стратегии была названа "борьба с существующими в обществе стереотипами относительно роли женщины как матери и домохозяйки"; там же было указано на необходимость принятия в стране "гендерного" законодательства.



И вот, теперь его принимают. Минувшей осенью в Госдуме решили дать ход 14 лет пылившемуся законопроекту "О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации". Документ был внесен в парламент нынешним спикером Вячеславом Володиным еще в 2003 году (тогда - он был депутатом-одномандатником от Саратовской области). Тогда закон забраковали. Но теперь, став спикером Володин решил-таки добиться своего.



В законопроекте есть такие пункты:



- содействие гендерному просвещению граждан;



- введение специальных гендерных учебных курсов.



Также, планируется тестировать учебники, в том числе классическую литературу на "гендерную предвзятость".



Депутаты Оксана Пушкина и Ирина Роднина (обе - "Единая Россия"), которым сейчас дали дорабатывать документ, заявляют, что законопроект "крайне актуален" и необходим, чтобы иметь "репутацию цивилизованной страны".



"Как делишки, шалунишки?"



И вправду, в цивилизованных странах гендерному просвещению уделяется очень много внимания. Особенно просвещению детей. В этой связи с конца ХХ века над детьми проводятся всевозможные социальные эксперименты.



Например, в Вене уже с 1999 года работает "половочуткий" детский сад "Забава и забота" (Fun & Care Gemeinnutzige Kinderbetreuung GesmbH). Девочкам там нельзя носить платья и юбки, а для игр дают только пистолеты и машинки. А мальчиков наоборот приучают играть с куклами, выдают каждому сумочку с косметикой, наряжают в платье принцессы, красят ногти. К настоящему времени, "Забава и забота" - это уже целая сеть детских садов, работающая по всей Австрии.



В это время в Германии вовсю идет сексуализация детей. На занятиях по сексуальному просвещению с 9 лет начинаются практические упражнения с презервативами – пока что на муляжах. Адресованная девочкам допубертатного и пубертатного периода брошюра "Дела девичьи" (нем.: Madchen-Sache(n)) рассказывает "Чем занимаются в постели девочки-гомосексуалисты?". А подобная стостраничная брошюра для мальчиков "Как делишки, шалунишки?" (нем.: Wie geht"s; wie steht"s?) настаивает на причислении ануса к половым органам человека.



Интересно, что по этому поводу думают сами немцы?



Известный немецкий социолог, автор нашумевшей книги "Глобальная сексуальная революция: Разрушение свободы во имя свободы" Габриэла Куби (Gabriele Kuby) так говорит о "гендерном мейнстриме": "Речь идет о социальной инженерии, о создании нового поло-вариабельного человека. Чтобы этого достичь, государство должно овладеть детьми и сексуализировать их как можно раньше. В Германии этим занимается федеральный центр просвещения по вопросам здоровья (нем.: BzgA)".



Габриэла Куби: "В документах нашего правительства стоит следующее: "Мы осуждаем гомофобию и трансфобию и примем решительные меры против этого. Мы расширим национальный план действий Федеральной Республики Германия по искоренению расизма, враждебности к женщинам, антисемитизма и с этим связанной нетолерантностью". Добавим сюда темы гомофобии и трансфобии. Вы знаете, что это означает? Это означает, что если родители будут против, чтобы их детям в детском садике насаждали гомосексуальные темы, например, книжками с картинками, где принц женится на принце; или против того, что подросткам в переходном возрасте в школе будут помогать искать их сексуальную ориентацию и отправлять их к гомосексуальному сообществу - тогда родителей этих детей, которые против всего этого, обвинят в гомофобии. А если родители не хотят, чтобы их детям в школе преподавали учителя-трансвеститы, тогда их обвинят – это новое слово – в трансфобии. За это к ним будут применять тот же уголовно-правовой порядок, как и в случае антисемитизма. Вот к этому мы идем. Всемирная Организация Здравоохранения, Федеральный центр здравоохранения и Немецкий государственный институт сформулировали стандарты качества для сексуальной педагогики. Европейский парламент также подтвердил приверженность этим стандартам. В документе выдвигается требование учить детей мастурбации в возрасте от 0 до 4-х лет. Скажите мне, пожалуйста, каким образом они собрались этому учить? Каким образом можно учить этому маленьких детей? И не подходит ли тут лучше определение "сексуальное насилие над маленькими детьми"?"



Благодаря Габриэле Куби в Германии был отозваны многие книги и брошюры по половому воспитанию. Вроде "Справочника для родителей по сексуальному воспитанию детей от года до трех лет", где говорится о необходимости взаимного исследования и стимуляции половых органов детей и их родителей. Брошюра издавалась 6 лет, общий тираж – 650 000 экземпляров (не считая Интернета).



При этом, подобные отклонения привычнее видеть в преимущественно (прогрессивных) протестантских странах, но вот месяц назад они добрались и до Испании, где традиционна сильна католическая Церковь. СМИ сообщают, что 29 января 2018 года в испанской провинции Андалусия принят закон, по которому поддержка ЛГБТ-ценностей отныне становится обязательной для школ (в том числе католических), врачей и средств массовой информации. Все школьные программы и учебники в скором времени должны быть отредактированы или переписаны в соответствии с ЛГБТ-ценностями. Штрафы за "рассказы детям о двоичности пола" для учителей, журналистов, блогеров и врачей составят от 6000 до 120000 евро. При этом, любая психологическая помощь трансгендерам (людям, с расстройствами половой идентичности) в Андалусии считается теперь незаконной и наказуемой.



И самое страшное – по этому закону дети получили "право" принимать блокирующие половое созревание химические препараты без уведомления родителей.



Прием таких препаратов уже несколько лет продвигается в Британии. С 2016 года на ТВ выходит шоу BBC для детей 6 лет под названием "Просто девочка" (Just a Girl). В сериале девочка-актриса изображает трансгендера по имени Эми, пытающегося стать девочкой рассказывает, как принимать гормональные блокаторы. В одной из серий Эми рассказывает зрителям, что влюбилась в мальчика по имени Лиам, но признается: "Лиам думает, что я просто девочка, но это не так. Я трансгендер. И что он скажет, когда узнает об этом? Перестанет быть моим другом? Почему? Ведь я – это по-прежнему я, так?"



Приведенные цитаты будто взяты прямо из справочника по нейролингвистическому программированию.



Откуда есть и пошло



Все это происходит в рамках той самой гендерной теории, которую собираются внедрять в России. Ведь главная аксиома теории в том, что пол человека определяется не биологическими, а культурными факторами в процессе воспитания: то есть мы не рождаемся мужчиной или женщиной, а становимся ими после своего рождения. Цель же гендерной теории состоит в ликвидации деления людей в обществе на мужчин и женщин, и ее замена на разделение людей на множество полов, которые человек может выбирать самостоятельно.



Об этом, кстати, тоже говорит Габриэла Куби: "Важный пункт гендерной идеологии в том, что половая двойственность человека, мужчины или женщины, отменяется. Иными словами, мужской пол или женский больше не норма, теперь есть бесконечное количество полов, а именно: гомосексуальность, бисексуальность, транс, межсексуальность и другие варианты. Как утверждает гендерная идеология, именно это и является признаком человека, – не биологический пол, а моя сексуальная ориентация, моя сексуальная практика является решающим фактором. Суть человека тут сводится к его сексуальным предпочтениям".



Куби продолжает, что "гендерный мейнстрим" обладает высшим приоритетом как на интернациональном, так и на государственном уровне. А фасадом всему служит требование равенства женщин и мужчин. Но речь идет уже давно не о равноправии, а об уравнивании, об одинаковости мужчин и женщин".



С Куби соглашается и одна из самых известных женщин Германии, проработавшая 18 лет ведущей новостей на первом госканале ARD Ева Херман (Eva Herman): "Сейчас политически корректно не различать типично женские свойства и типично мужские. Несколько лет назад Евросоюз законодательно запретил показывать в рекламе и кинофильмах женщин, стоящих на кухне у плиты и возле стиральной машинки, потому что якобы сексизм и дискриминирует женщин.



Если вы сегодня внимательно посмотрите рекламу по телевизору и обратите внимание на то, кто стоит у плиты и возле стиральной машины – мужчины с фартуком на груди. И при этом обычно женщина в такой рекламе проходит мимо в шикарном бизнес-костюме и дает мужчине наставления. А дети на заднем плане стоят, корчат рожи папаше и кричат: "Ну, ты и дурак, ты все равно не можешь как мама". А мужчина стоит у плиты весь в поту. То есть, образ мужчины и женщины переворачивают".



Понятие "гендер" возникло в сексологии при попытке терминологизации феномена транссексуалистов – людей, ощущающих себя принадлежащими к противоположному полу (около 0,01% от общего числа). Авторы и последователи теории утверждают, что "не существует людей, на 100% обладающих всеми показателями одного из двух полов. Разделение людей исключительно на два пола ведет к отграничению тех, кто родились с неоднозначными половыми признаками. А интерсексуальных людей (то есть, гермафродитов) подвергают в срочном порядке хирургическим операциям, чтобы причислить их к одному из полов".



Заявлять подобное – значит цинично злоупотреблять проблемой гермафродитов – составляющих лишь 0,004% общего числа новорожденных. Используя тематику ничтожного меньшинства, пытаются перевернуть традиционные представления о человеке, семье и обществе. Эта подлая тактика характерна для гендерных теорий в целом.



В западной науке терминологическое различение между биологическим полом и гендером как социальной ролью впервые использовал сексолог Джон Мани в 1955 году в своих работах, посвященных изучению транссексуальных и интерсекс-людей. Но широкое распространение понятие "гендер" получило только в начале 1970-х годов благодаря развитию феминистского движения и феминистской теории.



Общепризнанным автором современной гендерной идеологии является американская феминистка и лесбиянка еврейского происхождения Джудит Батлер. Широко известна ее книга "Гендерное беспокойство: феминизм и подрыв идентичности", которая считается основополагающим трудом гендерной теории. Дж. Батлер не скрывает своей цели, фраза в названии книги - "подрыв идентичности" - говорит сама за себя. В этой книге Батлер пишет о необходимости "разрушить взаимодействие полов". Батлер пишет: "Как лучше всего нарушить разделение полов, нарушить иерархию полов и принудительную гетеросексуальность? Задача этой книги в том, чтобы децентрализировать фаллоцентризм и принудительную гетеросексуальность и чтобы отменить регулирование устойчивых сексуальных кодов". Иными словами, по Батлер, если кто-то из вас гетеросексуален, то вас к этому принудили. Батлер предлагает выход из сложнейшей ситуации – это свободный выбор собственного пола, предпочтение любой сексуальной ориентации – гомо, би, поли и так далее, и отмена табу инцеста. Эти требования радикальны, и подрывают фундамент самого человеческого существования. Но удивительно то, что мировые элиты рукоплещут этой женщине. Джудит Батлер заведует кафедрой в университете Калифорнии, она профессор Колумбийского университета, профессор в Швейцарском университете, является членом Фонда Рокфеллера и Фонда Гуггенхайма - организаций с гигантскими ресурсами в миллиарды долларов.



Сейчас мы имеем возможность наблюдать медленное, но верное воплощение идей теоретиков феминистического движения в реальность. При чем при поддержке правительств мира. В документах ООН гендерная теория уже определена как "основная глобальная стратегия содействия равенству", обязательная для всех государств - членов ООН.



Ева Херман уточняет: "Эту идеологию официально приняли на конференции ООН в Пекине. И после этого большинство стран Запада переняли ее в свои Конституции, так что сегодня гендерная идеология юридически обязательна в программах действий многих правительств. На законодательном уровне гендерную идеологию защищают различные законы против дискриминации полов и прочих дискриминаций, что автоматически означает, что были созданы юридические основы, которые запрещают как-то ставить под сомнение или критиковать гендерную идеологию".



В 2009 году международная организация "Совет по народонаселению", основанная в 1954 году мультмиллиардером Джоном Д. Рокфеллером III выпустила руководство для обучения детей и подростков, под названием "Все в одном: руководство по деятельности в области сексуальности, гендера, ВИЧ и прав человека". В разработке руководства приняло значительное количество международных структур, включая ЮНЕСКО, ВОЗ и Международный совет по планированию семьи. Подавляющая часть данного руководства вертится вокруг гомосексуализма, половой идентичности и мастурбации.



Идентификация пола



То есть, молодые умы настойчиво вносится сумятица относительно половой идентичности. Примеры с детсадами и телешоу очень наглядны. Детей во всю сбивают с толку, говоря о необходимости сделать выбор, кем быть – мальчиком или девочкой. И делается это все очень продуманно. Дело в том, что до того момента, как у человека начинают работать гормоны – у него в детстве происходит некая попытка самоидентификации себя – как мужчины, или как женщины. Это нормальный процесс, когда маленький мальчик может на секунду подумать "а не девочка ли я?". А потом осознает – "а, нет, не девочка". Это необходимо – чтобы самоидентифицировать себя – потому что именно через это шатание и определяется правильный курс. Потом уже подключаются гормоны, и дальше сомнений у человека не возникает. 98% детей, которые якобы чувствовал себя "в чужом теле", в итоге полностью принимают свой естественный биологический пол после того, как переживут пубертатный период. Но именно в момент этого самого детского шатания несчастного ребенка ловят и делают над ним жесткий эксперимент. То есть, используют момент гендерной идентификации для того, чтобы ломать.



Из-за вот такой непрекращающейся промывки мозгов американские специалисты уже отметили рост числа детей с расстройствами половой принадлежности. Как свидетельствуют результаты трех исследований, опубликованных в журнале Pediatrics – в период с 1998 по 2010 год число обращений по поводу расстройства половой идентификации выросло в четыре раза. И это только за 12 лет. Интересно было бы увидеть статистику на 2018 год.



При этом, если ребенок еще не определился в выборе своего пола и заявляет об этом, ему могут назначить препараты, задерживающие нормальное развитие. Некоторые клиники (например, Tavistock Centre в Северном Лондоне) предписывают блокаторы детям в возрасте от девяти лет. В этом же возрасте британские дети могут подавать заявку на смену пола хирургическим путем.



Y на X



Это при всем том, что все научное и медицинское сообщество признает: существует только два пола. Изменить пол нельзя, потому что пол – это набор хромосом. Никакое отрезание чего-нибудь, пришивание и гормональное обкалывание пол не изменит. Y на X не поменяется. На протяжении всей жизни человек остается биологическим мужчиной или биологической женщиной. И это не зависит от "чувств" или "мнений".



Внушать противное людям, а уж тем более детям, равносильно замедленному убийству, если пока не человечества, так конкретных людей точно. Миф о гендерах и о возможности смены пола – уже физически и ментально искалечил тысячи детей.



В 2016 году на официальном сайте педиатров США опубликованы результаты медицинского исследования о гибельности идеологии множественности полов. Мало того, что прием блокирующих гормонов в период полового созревания может быть опасен для жизни ребенка. Статистика свидетельствует также о том, что 48% людей, перенесших т.н. "коррекцию" пола хотя бы раз пытались совершить самоубийство. В целом, среди таких людей риск самоубийств в 10 раз выше, чем среди обычных.



Одна из основоположниц нынешней гендерной свободы, радикальная феминистка из ортодоксальной еврейской семьи Суламифь Файрстоун (Shulamith Firestone, Шуламит бат Шмуль Бен Ари Фейерштайн), в 1970 году своей книге "Диалектика пола" сказала: "Конечной целью феминистской революции должно стать устранение не только мужских привилегий, но и самого разделения на полы: генитальные различия между людьми больше не будут иметь культурного значения. […> Продолжение рода, осуществляемое одним полом ради блага обоих, будет заменено искусственным размножением".



Спустя полвека подобные предсказания уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Особенно на фоне новостей о том, что американским ученым удалось вызвать лактацию у женщины-трансгендера. Да-да, тридцатилетний мужчина, стремящийся к тому, чтобы стать женщиной обратился в Центр медицины и хирургии трансгендеров Маунт Синай в Нью-Йорке с просьбой вызвать лактацию для кормления ребенка, которым в тот момент была беременна его женщина-партнерша (она сама отказывалась от грудного вскармливания). Так как этот случай считается первым в медицинской практике, врачи не могут дать стопроцентную гарантию, что данный метод подойдет для всех женщин. Возможно, в скором времени женщины-трансгендеры смогут еще и забеременеть: по крайней мере, вырастить эмбрион мыши без яйцеклетки уже удалось. Если так дальше пойдет, то от изначальных мужчины и женщины ничего не останется. А ведь человек это и есть – либо мужчина, либо женщина. А значит, не останется человека. Источник - Завтра

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