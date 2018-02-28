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Путин порадовал "партнеров" по всему миру. У России появился новый вид стратегического оружия - "Авангард", а еще - "Сармат" и "Кинжал"
14:37 01.03.2018

Путин: до создания новых систем вооружений нас никто не слушал
"Отмечу: в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее же или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней да какой угодной мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", - сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

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Уверяю вас, все новые образцы ракетного вооружения есть в наличии и работают, более того, предприятия России приступили к их серийному производству, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

В ходе послания Путина к Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания ряда новых образцов ракетного вооружения.

"В силу понятных причин мы не можем сегодня показать сегодня истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет серьезное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал Путин.

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Новый ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, сообщил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

"Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", - сказал Путин.

"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте порядка 10-15 метров необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", - сказал он.

Источник - ria.ru
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