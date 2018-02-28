Немецкий принц Карл Гогенцоллерн вышел из тюрьмы и... вышел в окно 21 этажа отеля

14:09 01.03.2018 Немецкий принц вышел из тюрьмы и погиб, упав с 21-го этажа отеля



Аристократ был осужден за финансовые махинации на 8,8 миллиона евро



Во Франкфурте ЧП: 39-летний принц из знаменитой немецкой династии Гогенцоллернов Карлос Патрик Годхард выпал с террасы 21-го этажа отеля InterContinental и погиб на месте. Известно, что на этой террасе находится ресторан.



В полиции предполагают, что это могло быть самоубийство. По крайней мере, как пишет британская газета The Daily Mail, никаких подозреваемых по этому делу правооохранители не ищут.



Биография у представителя древнего рода, чьи родственники с 1871 по 1918 годы были прусскими королями и кайзерами Германии, оказалась криминальной. Многомиллионное наследство отца - известного собирателя произведений искусства - он промотал. Залез в долги. И дошло до того, что в 2011 году он получил 4 месяца тюрьмы за невыплату крупного счета кредитору. А в 2014 году сел уже на 4 года по обвинению в мошенничестве - сотрудничал с фиктивными финансовыми фондами.



Как же принц-уголовник оказался в фешенебельном отеле во Франкфурте? Оказывается, вышел на выходные из тюрьмы. Вот такая привилегия в связи с грядущим освобождением - аристократ должен был выйти на волю в июле этого года. Казалось бы, вот-вот долгожданная свобода, зачем тогда накладывать на себя руки?



Никаких подробностей о причинах возможного самоубийства в зарубежных СМИ пока нет.

Ася ХОВАНСКАЯ Источник - kp.ru

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