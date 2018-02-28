Арестован бывший куратор узбекских тюрем, полковник СНБ Тоймуроз Алимов

13:13 01.03.2018 42-летний полковник Тоймуроз Алимов, выполнявший спецзадания экс-заместителя председателя Службы Национальной безопасности Узбекистана Шухрата Гулямова, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение, был арестован 26 февраля.



Как сообщил на анонимных условиях узбекский чиновник, осведомленный о подробностях данного ареста, в отношении Тоймуроза Алимова, работавшего заместителем начальника ликвидированного в феврале этого года Управления Службы национальной безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, выдвинуты обвинения по статьям 97 ("Умышленное убийство"), ("Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти") и 230 ("Привлечение невиновного к ответственности") Уголовного кодекса республики.



Как говорит приближенный к следствию источник, подозреваемый Тоймуроз Олимжонович Алимов был арестован по запросу Военной прокуратуры Узбекистана и доставлен в следственный изолятор Министерства внутренних дел.



Руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов говорит, что Тоймуроз Алимов был арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 97 ("Умышленное убийство") УК республики. Правозащитник утверждает, что располагает данными о том, именно Алимов регулярно подвергал пыткам заключенных в тюрьмах Узбекистана.



По словам Икрамова, Алимов является фигурантом дела "по ликвидации нежелательных лиц, находившихся под контролем спецслужб, и свидетелей событий, которые должны были хранится в тайне". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - rus.ozodi.org

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