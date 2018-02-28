Среди задержанных в США оружейных контрабандистов - сыновья бывшей послицы Киргизии в Штатах Сыдыковой

12:10 01.03.2018 Сын бывшего посла КР в США задержан в Америке по подозрению в контрабанде оружия в Чечню



В США по подозрению в контрабанде оружия в Чечню задержаны двое граждан Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Виргиния в четверг.



"Прокуратура Восточного округа штата Виргиния заявила об аресте двух граждан Кыргызстана и Казахстана, которые закупили в США около 100 единиц оружия и пытались переправить их в Чечню по почте. В описании посылок говорилось, что в них перевозится "кухонная утварь", - сообщает российское агентство Коммерсант ru. Как сообщают российские СМИ, 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов приобрели около 100 единиц огнестрельного оружия в разобранном состоянии и пытались их без разрешения переправить в Чечню.



Сообщается, что арестованные пытались провезти их контрабандой, используя фальшивые транспортные описи и описав разобранное оружие, как кухонные принадлежности. В свидетельстве, предоставленном для суда спецагентом Агентства внутренней безопасности США Майклом Гручашом, говорится, что Тенгиз Сыдыков является гражданином Кыргызстана, подавшим заявление на предоставление гражданства США. Эльдар Резванов является гражданином Казахстана, подавшим заявление на предоставление ему в США статуса беженца. В деле также упомянут старший брат Тенгиза Сыдыкова - Чингиз Сыдыков, также гражданин Кыргызстана без какого-либо юридического статуса пребывания в США. Для общения они использовали почтовые ящики на Gmail, доступ к которым был предоставлен американским спецслужбам на основании нескольких отдельных решений суда в октябре и ноябре прошлого года.



Спецагент Гручаш заявляет, что отследил закупки подозреваемыми лицами компонентов оружия, в том числе направляющих ствола, нижних частей ствольной коробки, самих стволов для различных моделей пистолета Glock, а также магазины этих пистолетов. Всего на эти покупки было потрачено $5 тыс. Также прокуратура сообщает, что в мае 2017 года Тенгиз Сыдыков приобрел 24 пистолета Glock моделей 17 и 19. Общее число приобретенных пистолетов в итоге составило 64. Арестованные обвиняются в нарушении американского закона об экспорте оружия, в заговоре по вывозу контрабанды из США, мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве при помощи банковских операций и отмывании денег. В случае признания их вины по всем пунктам обвинения каждому грозит по 20 лет тюрьмы. Отметим, как стало известно, Тенгиз Сыдыков является сыном бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой.

Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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