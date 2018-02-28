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"Народ в Актобе плохой, а женщины проститутки", - упакованный судья Акетай как диагноз
11:43 01.03.2018

Судьи из Актобе в своем письме цитируют председателя облсуда

Судьи Актюбинского областного суда пожаловались главе Верховного суда Жакипу Асанову на своего председателя. Авторы заявляют: Муратгали Акетай оскорбляет и унижает сотрудников, называет судей "полуживотными", женщин – "слабыми на передок", а себя – "упакованным парнем", с "длинными руками". Перед совещаниями женщин там ощупывают. Из суда уже уволились 60 человек. Письмо подписали председатели коллегий по уголовным и гражданским делам и судьи областного суда.
В распоряжении "Диапазона" оказалась копия письма председателей судебных коллегий и судей Актюбинского областного суда к главе Верховного суда РК Жакипу Асанову. Письмо подписали председатель коллегии по уголовным судам К.Елемесов, председатель коллегии по гражданским делам Е.Канапиев, судьи М.Жаркынбеков, М.Косумбетов, Ж.Алишева, Б. Истай, А. Бахытжанова, Р. Мухамбеткалиева и З.Шмирова. Авторы пишут: с приходом Муратгали Акетая на пост председателя Актюбинского облсуда в судебной системе начался хаос.

– Среди судей и работников судебной системы царит атмосфера подозрительности, коллектив искусственно расколот им на отдельные группы. Интригами и склоками он сталкивает людей лбами между собой, говоря им друг про друга нелепые сплетни. Судьи и сотрудники облсуда боятся громко разговаривать и что-то громко обсуждать, боясь расправы со стороны председателя областного суда, – пишут в своем обращении судьи.

– На совещаниях ведет себя крайне грубо, выражается нецензурной бранью и другими неприличными словами, унижает честь и достоинство председателей коллегий и сотрудников судов. Дошло уже до того, что в разговорной речи использует такие выражения как "она (судья) слабая на передок", а на одном оперативном совещании обозвал нас, судей, "полуживотными". Не выполняя требований Верховного суда, он фактически самоустранился от рассмотрения дел. При этом его интересуют только показатели работы, какое место область занимает в рейтингах Верховного суда, проявляет нездоровое внимание к делам, представляющим для него материальный интерес, – обвиняют своего председателя актюбинские служители Фемиды.

Авторы обращения отмечают, в июле прошлого года по поручению Верховного суда актюбинские судьи оценивали работу председателя. При заполнении анкет председатель облсуда по­крикивал на судей и председателей райгорсудов: "Быстрее заполняйте, чего думаете. Я потом камеру посмотрю и по лицу определю, кто какие баллы мне поставил". На одном из совещаний он дал нам прямое указание ставить высокие баллы ему. Достоверно известно, что были заранее изготовлены в типографии пустые бланки с нужным 100% положительным результатом о положительной работе председателя областного суда, – рассказывают служители закона.

А во время приезда судьи Верховного суда РК Ноздрина для проверки анонимной жалобы на Муратгали Акетая, по словам авторов письма, председатель облсуда оказывал давление на судей, сопровождавшееся угрозами и уговорами.
Кроме того, судьи сообщают, что их председатель вмешивается в рассмотрение гражданских и уголовных дел.
– Назовем лишь маленькую часть этих дел: об оспаривании сделок с лжепредприятиями, уведомлении налоговых органов, о прекращении действия лицензий адвокатов. Мы, судьи Актюбинского областного суда, вынуждены обратиться к Вам за защитой, так как устали от его хамства, грубости, угроз, – просят судьи главу Верховного суда.
На этом жалобы на своего шефа у служителей Фемиды не заканчиваются.
– Недоумение вызывает и проявление председателем областного суда Акетаем М. А. нездорового интереса к интимной стороне жизни судей, особенно одиноких женщин. При удобном случае председатель грозит предать огласке материалы, полученные, как сказал Акетай М. А., через его брата, сотрудника КНБ РК. В частности, переписку личного характера в WhatsApp, – жалуются судьи.
Продолжая нападки на женщин-судей, председатель облсуда в грубой форме упрекнул одну из сотрудниц: "от нее воняет потом, есть же дезодоранты, почему ими не пользуется, я ее в свой кабинет не пускаю. Почему вы не говорите ей об этом?". В итоге сотрудники суда попытались деликатно донести женщине-судье замечания шефа. Женщина задумалась о суициде, так как испытала унижение и стыд, сообщают авторы текста.
Даже на этом, по мнению авторов письма, унижения не закончились. Председатель облсуда, по словам авторов жалобы, грубо оскорбил коренных актюбинцев: "Актобенiн халкы жаман, катындары проститутки" (народ Актобе плохой, женщины проститутки).
– М.Акетай, пренебрегая мнением судей и сотрудников суда, заставляет выходить на работу в выходные и праздничные дни, оставаться на работе до позднего вечера, упрекает в том, что уходим с работы в 18 часов, – сообщается в письме.
Авторы текста уверенно заявляют, что с приходом Акетая 20 судей вынуждены были уйти с работы, также уволились 40 сотрудников суда, не выдержав жестокого обращения и унижений.
По словам авторов письма, Акетай хвастается поддержкой экс-главы Верховного суда Кайрата Мами.
– Мне Кайрат Абдразакович сказал: я поддержу любое твое решение, кого надо уволить – увольняй, кого хочешь взять на работу – бери!.. У меня руки длинные, до любого из вас доберусь! …Я упакованный парень, маган Кулмухамедтердин байлыгы былай жетедi (богатств Кулмухамедов хватает), – цитируют слова председателя судьи в письме.
Также рассказывают, что работа в облсуде напоминает пребывание в тюрьме. По их словам, перед совещаниями сотрудницы-женщины в белых перчатках досматривают судей и заведующих канцеляриями. Женщин заставляют поднять руки, их ощупывают, листают ежедневники на предмет наличия записывающих устройств. Все это выглядит как досмотр в местах лишения свободы.

Несмотря на это, в соцсети просочилась аудиозапись одного из совещаний в облсуде, где голос, похожий на голос Муратгали Акетая, в грубой форме ругает судью областного суда.
Сейчас в Верховном суде изучают письмо актюбинских судей, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков.
Журналист "Диапазона" обратился в пресс-службу Актюбинского областного суда с предложением председателю прокомментировать обвинения в его адрес. Но там решили воздержаться от комментариев до рассмотрения в Верховном суде.

Багдат АСЫЛБЕК, 28 февраля 18

Источник - "Диапазон", Актобе
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