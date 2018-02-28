|Курды бросают операции США против ИГ ради защиты Африна от Турции
11:42 01.03.2018
Все больше курдов предпочитают сражаться против Турции в сирийском Африне, чем участвовать в операциях возглавляемой США коалиции против террористической организации "Исламское государство*", сообщают чиновники США.
Высокопоставленные чиновники Белого дома и американские командиры "с возрастающим беспокойством наблюдают", как курды прекращают воевать против ИГ*, передает РИА "Новости" со ссылкой на New York Times.
В течение нескольких недель тысячи курдов из "Сирийских демократических сил" (SDF) отправились на защиту Африна от Турции.
В восточной и северной Сирии в SDF входит около 50 тыс. человек. Из-за перехода курдов в Африн арабам из SDF и американцам пришлось в основном приостановить зачистку территорий от ИГ, перейти к обороне и активизировать авиацию США, пишет NYT.
Напомним, Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" в Африне против курдов, которых считает террористами.
1 марта 2018,Антон Антонов