Курды бросают операции США против ИГ ради защиты Африна от Турции

11:42 01.03.2018 Все больше курдов предпочитают сражаться против Турции в сирийском Африне, чем участвовать в операциях возглавляемой США коалиции против террористической организации "Исламское государство*", сообщают чиновники США.



Высокопоставленные чиновники Белого дома и американские командиры "с возрастающим беспокойством наблюдают", как курды прекращают воевать против ИГ*, передает РИА "Новости" со ссылкой на New York Times.



В течение нескольких недель тысячи курдов из "Сирийских демократических сил" (SDF) отправились на защиту Африна от Турции.



В восточной и северной Сирии в SDF входит около 50 тыс. человек. Из-за перехода курдов в Африн арабам из SDF и американцам пришлось в основном приостановить зачистку территорий от ИГ, перейти к обороне и активизировать авиацию США, пишет NYT.



Напомним, Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" в Африне против курдов, которых считает террористами.

1 марта 2018,Антон Антонов Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519893720

Новости Казахстана

