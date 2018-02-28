Поручение КырПрезидента Жээнбекова бороться с коррупцией выполняют казахи?

11:34 01.03.2018 В эфире казахстанского телеканала КТК вышел репортаж о задержанных в ходе спецоперации против организованной преступности и контрабанды 15-16 февраля на границе с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном.



В репортажи рассказывается, что депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу со своим другом Уланбеком Мурадиловым и представителем пограничной службы Казахстана задержаны в ресторане. Согласно информации, во время задержания в барсетке Уланбека Мурадилова обнаружены 90 тысяч помеченных долларов. По версии следствия, эти деньги он получил от предпринимателя за организацию контрабандного ввоза товара. В пятиминутном репортаже периодически напоминают, что Асылбек уулу – депутат кыргызского парламента, сопровождая изображением кыргызского флага.



Лидер парламентской фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков критикует в данной ситуации казахстанскую сторону. "Заявляют про тайну следствия, но оглашают удобную для себя информацию. Всю информацию надо было обнародовать после завершения следствия", - говорит депутат. Известно, что в деле, в котором Дамирбек Асылбек уулу фигурирует в качестве подозреваемого, задержаны сотрудники пограничной и таможенной служб Казахстана, подозреваемыми по следствию в данное время проходят 35 человек.



В репортаже также говорится, что в своих документах депутат изменил место рождения и национальность, указав себя казахом, что он и его жена Айсулу Эрмек получили гражданство Казахстана. Здесь возникает вопрос: гражданство какой страны депутат получил незаконно, паспорт какой страны незаконно носит? Этот вопрос должны уточнить ГКНБ и другие соответствующие госорганы. Отдельный вопрос, каким образом лицо с двойным гражданством пропустили в Жогорку Кенеш.



Лидер парламентской фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков говорит, что по национальности Дамирбек Асылбек уулу – кыргыз. Другие единомышленники парламентария также отмечают ложность заявления казахстанской стороны о том, что "Асылбек уулу по национальности казах и гражданин Казахстана". В ответ казахская сторона через телеканалы представила на обозрение общественности документ, в котором четко написано "казах". Наша сторона в качестве доказательства кыргызской национальности Асылбек уулу ограничивается ссылками на интервью с родителями депутата, проживающими на Иссык-Куле. То, что родители депутата живут на кыргызской земле и дают интервью на кыргызском языке, в данной ситуации недостаточно убедительная информация. Несмотря на заявление отца депутата, что он кыргыз, тем не менее он не показал метрику ни свою, ни супруги. Когда падает имидж, честь страны, официальные государственные органы должны привести безупречные доказательства или же тщательно исследовать, касается это поддельного документа, контрабанды или еще какого-либо преступления. И если окажется правдой, то должны сказать казахам спасибо за то, что вскрывают наши слабые стороны.



Случай, который начинался как обычное преступление, затронул вопрос национальной безопасности государства. Если ответственные органы Кыргызстана стопроцентно верят, что по национальности Дамирбек Асылбек уулу – кыргыз, то давно бы обнародовали его свидетельство о рождении. Этого до сих пор не сделано, безмолвствуют...



Китайская компания ТВЕА намерена построить новый химический цех на ТЭЦ Бишкека. По словам представителя "Национального энергетического холдинга" Амана Калыбекова, химический цех по очистке воды будет построен на 5,5 млн долларов за счет предусмотренных на модернизацию ТЭЦ 386 млн долларов. Цех будет готов к следующему отопительному сезону.



В 2014-2017 годах была модернизирована треть ТЭЦ, но строительство химического цеха по очистке воды для модернизированной части теплоэнергоцентрали не вошло в проект. Как сказал Калыбеков, в то время ТВЕА заверила кыргызскую сторону, что состояние старого цеха хорошее, что мощности старого химблока достаточно для снабжения обессоленной водой модернизированной части ТЭЦ.



Чиновники не хотят затрагивать, что Жогорку Кенеш спешно утвердил соглашение по модернизации ТЭЦ при отсутствии технико-экономического обоснования проекта, что работа была начата без детально продуманного плана, на что именно будут потрачены 386 млн долларов. Именно по причине того, что цех не был построен, не было возможности не прерывать теплоотдачу, когда 26 января на теплоэлектроцентрали произошла авария. 5,5 млн долларов – немалая сумма. Чтобы к следующей зиме не остаться снова без тепла, необходимо усилить контроль за целевым расходованием средств и закупками по реальной рыночной стоимости.



26 февраля депкомиссия по изучению производственной аварии на ТЭЦ Бишкека получила документ, в котором показано, какая мебель и по какой цене закуплена на грантовые средства ТВЕА. Согласно документу, для компании "Электрические станции" приобретены крутящиеся кресла от 116 до 203 долларов за единицу. В настоящее время 200 долларов – это приблизительно 14 тысяч сомов. Книжные шкафы обошлись в 326 долларов. Стулья покупали по 130 долларов за единицу. Большая часть мебели поставлена на ТЭЦ Бишкека: 110 кресел, 85 двухтумбовых столов, 115 книжных шкафов, 570 стульев. Как видно, мебель приобретена по цене в 4-5 раз превышающей рыночную. В то же время не нашлось денег на подготовку к зимнему периоду оставшейся без окон и дверей части ТЭЦ. Как показала авария на теплоэлектроцентрали, в немодернизированной части ТЭЦ окна были с разбитыми стеклами. В общем, теплоэлектроцентраль нуждается в утеплении собственного здания.



Необходимо строго контролировать целевое расходование грантовых средств вплоть до каждого тыйына. В настоящее время завершено строительство клиники Кыргызско-турецкой дружбы, которая скоро начнет работу. Сообщалось, что эта построенная на средства турецкого гранта современная поликлиника не имеет аналогов в Центральной Азии. По информации, первые три года в медучреждении будет совместное управление, через три года управление переходит кыргызской стороне. За этот период турецкая сторона выделит 19 млн долларов на зарплату сотрудников. Ежегодно 20 врачей и 5 выпускников школы на грантовой основе будут проходить обучение в Турции. Необходим строгий контроль, чтобы эта помощь не работала на чьи-то личные интересы...



Источник: super.kg



28 февраля 2018 Источник - gezitter.org

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