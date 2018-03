Как пилят гос-гранты. КазМинобраз обманывает Елбасы, - профессор Садыбеков

11:29 01.03.2018 Махмуд Садыбеков: "МОН РК фактически обманывает президента нашей страны"



Скандал с распределением грантового финансирования научных проектов продолжает набирать обороты. Свое видение работы национальных научных советов (ННС) и ложность критики в адрес "математиков-фундаментальщиков" "Къ" рассказал член-корреспондент НАН РК, д.ф.-м.н., профессор, ГНС "Института математики и математического моделирования" КН МОН РК, Махмуд Садыбеков.



- Почему в этом году при распределении грантов началась такая война?



- Я бы не стал говорить, что "началась война". Но "буря справедливого возмущения" - это точно. Дело в том, что речь идет не просто о распределении некоего дополнительного финансирования. Это финансирование является единственным источником финансирования большинства научных исследований. Если для содержания административного персонала НИИ выделяется (небольшое) базовое финансирование, а на осуществление крупных проектов, имеющих стратегическое значение для страны, предусмотрено программно-целевое финансирование, то для проведения непосредственно научных исследований предназначено именно грантовое финансирование.



На съезде НПП "Атамекен" будет принят Кодекс этики предпринимателей...



Об этом сообщил председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев сегодня, 28 февраля, в ходе Второго республиканского форума предприн...



Бесхозные дамбы и плотины в Казахстане передадут на баланс акиматов



Возмущение научной общественности вызвали многочисленные факты, когда ННС, призванный поддерживать и развивать науку в стране, отказал проектам с высокими баллами государственной экспертизы и принял решение о финансировании проектов, набравших баллы ниже среднего.



Речь не идет, как это представляют некоторые, о противостоянии научных школ или организаций. Скорее это противостояние "псевдоученых" лучшим представителям нашей науки, сумевшим подготовить заявки, получившие высокие баллы ГНТЭ.



Материалы по теме



Бесхозные дамбы и плотины в Казахстане передадут на баланс акиматов



Российский эксперт назвал причину дорогих кредитов в Казахстане



На съезде НПП "Атамекен" будет принят Кодекс этики предпринимателей



В Казахстане хотят запретить взимать комиссии по ипотеке



13 подразделений ЕНПФ закрыли с начала года



Это скандал в казахстанской науке. И скандал небывалого масштаба. В его основе лежит явная нелегитимность национальных научных советов (ННС), утвержденных ПП РК от 26.12.2017 №879 "Об утверждении состава национальных научных советов". Нарушены сразу несколько пунктов Положения "О национальных научных советах", утвержденного ПП РК № 519 от 16 мая 2011 года (в редакции ПП РК № 171 от 05.04.2017). Об этом уже много писалось в казахстанских информационных источниках.



- О каких именно нарушениях идет речь?



- В частности, касательно ННС по приоритету "Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук". В соответствии с п. 11 Положения о ННС, "в составы ННС не должны входить руководители аккредитованных субъектов научной и/или научно-технической деятельности и их заместители, а также более одного работника из одной организации". Однако, в нарушение этого пункта, председатель ННС Калимолдаев М.Н. является первым руководителем Института информационных и вычислительных технологий (ИИВТ) Комитета Науки МОН РК, а член ННС Амиргалиев Е.Н. является заведующим лабораторией в том же институте. Далее, заместитель председателя ННС Ахмед-Заки Д.Ж. является президентом Университета Международного Бизнеса (UIB). Еще один член ННС - Ускенбаева Р.К. - является проректором Международного Университета Информационных Технологий.



Российский эксперт назвал причину дорогих кредитов в Казахстане



Оправдания, высказываемые и президентом НАН РК М. Журиновым и председателем комитета науки Б.С. Абдрасиловым и других о том, что данные члены ННС входят в состав не как руководители своих организаций, а как "представители других общественных объединений" (НАН РК, Ассоциация ВУЗов, Инженерная академия наук) не выдерживают никакой критики. Получается, что можно легко обойти прямой запрет постановления правительства на участие руководителей в составе ННС, если они получат справку от какой-нибудь общественной организации? Таким образом, на подпись премьер-министру РК был предоставлен список членов ННС, который не соответствует "Положению об ННС" и, таким образом, нелегитимен. Однако странным образом данное грубейшее нарушение нормативно-правового акта остается без внимания со стороны ответственных ведомств: ни канцелярия ПМ РК, ни министерство юстиции, которые согласовывали данное постановление никак не реагируют на неутихающий скандал.



Кроме того, нарушен также п. 7 "Положения о ННС", согласно которому казахстанские ученые, избираемые в составы советов, должны иметь индекс Хирша не менее 2 за последние 5 лет. Однако в ННС по вышеуказанному приоритету входят (как минимум) два члена со стороны научных учреждений с индексом Хирша менее двух: Бактыбеков К.С. и Жапбасбаев У.К. (при этом индекс Хирша проверен как по базе Scopus, так и по базе Web of Science). В ННС по другим приоритетам – аналогичная картина.



На съезде НПП "Атамекен" будет принят Кодекс этики предпринимателей



Также нарушен п. 8 "Положения о ННС", согласно которому "отбор казахстанских ученых в состав советов производится на основе списка, ранжированного по индексу Хирша публикаций ученых за последние пять лет. При этом в составы советов отбираются ученые, имеющие наибольший индекс Хирша, согласно данному списку". Согласно данного пункта, в состав ННС должны были включить мою кандидатуру, как ученого, имеющего наибольший индекс Хирша за последние пять лет среди всех казахстанских математиков (На дату 01/11/2017: h-index = 8 по Web of Sci-ence и h-index = 10 по Scopus; На 08/01/2018: h-index = 9 по Web of Science и h-index = 10 по Scopus). Об этом руководство нашего Института неоднократно информировало МОН РК и даже получен ответ от вице-министра, подтверждающий, что мой индекс Хирша за 5 лет является самым высоким среди казахстанских математиков, и я буду включен в состав ННС. Однако, моя кандидатура не была включена в состав ННС, что противоречит п. 8 "Положения о ННС". Об этом нарушении я трижды обращался на блог министра образования РК, начиная с 08 января, от которого получаю формальные ответы.



- Научную общественность страны возмущает, как можно так обмануть премьер-министра, подсунув ему на подпись нелегитимный состав ННС-ов?



- Правила формирования ННС вполне работоспособны, и если их полностью выполнять, то возможно создание работоспособного и легитимного состава ННС. В нарушении нормативно-правового акта, я считаю, виновны руководители МОН РК и комитета науки. Это мнение основано на том факте, что никто из них даже не постарался разобраться в сути конфликта, а сразу выступили с защитой нелегитимного состава ННС. По-другому их позицию я объяснить не могу.



Чем можно усыпить бдительность канцелярии премьер-министра и министерства юстиции, чтобы они "не заметили" явных нарушений в составе ННС? Об этих нарушениях не упомянул только ленивый. О них знают все - и простые ученые и руководители МОН. Но от последних мы не видим даже попытки разобраться.



Считаю, что необходимо признать состав ННС нелегитимным. Это повлечет отмену всех вынесенных ими решений о распределении грантового финансирования. Необходимо утвердить новый состав ННС, полностью соответствующий "Положению об ННС". Его решения будут легитимными. Все финансовые потери, связанные с понесенными расходами нынешним составом ННС, следует взыскать с виновных в подготовке и лоббировании постановления ПП РК с заведомо нелегитимным составом.



- Как стоит изменить процедуру распределения грантов?



- Я, как и большинство действующих ученых, считаю, что коренных изменений вносить необходимости нет. Принятие в 2010 году "Закона о науке" привело к реальной конкуренции в научной среде. Однако речь должна идти именно о здоровой научной конкуренции, а не о лоббировании. Точное исполнение всех нормативно-правовых актов является вполне достаточным для обеспечения справедливого распределения грантового финансирования. Во главу угла должна быть поставлена научная составляющая заявки, а не "авторитетность" ее руководителя.



- Как считаете, насколько оправдано такое распределение грантового финансирования?



- Именно указанное противоречие, идущее вразрез с целями развития казахстанской науки, как высокопрофессиональной отрасли, полностью дискредитирует принятые решения о распределении грантового финансирования. Я считаю, что этому не может быть никаких оправданий!



Основным выдвигаемым оправданием является "соответствие интересам Республики Казахстан", которые не в силах принять во внимание международные эксперты. Однако это полный обман и профанация. Для сравнения, стране безусловно важно увеличить объемы производства продуктов питания – зерна, мяса и так далее. Но все согласятся, что увеличение объемов не должно происходить за счет тухлого мяса и испорченной пшеницы. Однако ННС принимает решение о выделении значительного финансирование проектам, о которых квалифицированные эксперты прямо говорят, что здесь науки и близко нет. Дело не только в низких баллах. Они (баллы) низкие именно из-за низкого научного уровня заявки.



- Как считаете, нужны ли ННС или как предлагает коллектив ученых их нужно ликвидировать?



- Необходимо уточнить, что все критикуют не систему ННС, заложенную в Закон РК "О Науке", а именно поведение данного конкретного ННС в настоящем конкурсе. На самом деле, именно такое бездарное проведение конкурса приводит к дискредитации основной идеи, положенной в основу их функционирования.



Система оценки заявок в конкурсе на грантовое финансирование является двухступенчатой. Во-первых, заявки должны иметь высокий научный уровень (оценку по этому уровню дают квалифицированные эксперты). Каждый эксперт рассматривает одну заявку и выносит свое компетентное решение. Он не видит параллельно подаваемых заявок на близкую тему.



На втором этапе заявки рассматриваются ННС. Он нужен именно для того, чтобы оценить все заявки вместе. Задача ННС, по моему мнению, заключается в оценке возможностей достижения заявленных в проекте целей заявленным коллективом и оборудованием; в оценке необходимости и достаточности предполагаемых затрат труда и материальных ресурсов; в отсутствии дублирования параллельно представленных заявок.



Однако судя по результатам распределения финансирования, пункт "во-первых" ННС пропустил мимо, так как профинансированы заявки с низкими баллами. Как стало понятно из пресс-конференции председателей ННС, интерес для отечественной науки представляют заявки "уважаемых людей" независимо от содержания самих заявок.



Так как АО НЦ ГНТЭ занял принципиальную позицию и не стал завышать баллы "нужным заявкам", аферисты от науки пошли другим путем - объявили эти заявки представляющими значительный интерес именно для отечественной науки. Именно такой подход и возмутил научную общественность страны.



- Сколько проектов вы подавали и сколько из них получили финансирование? Какие баллы по проектам были присвоены международными экспертами?



- Так как я не являюсь руководителем "Института математики и математического моделирования", приведу лишь данные из открытых источников. В данном конкурсе из поданных 37 заявок высокий балл (28 и выше из 36 баллов) получили 25 заявок (68%). Это гораздо выше среднего уровня. Самый высокий балл (35,67) среди всех заявок также получила заявка от нашего института, руководитель PhD Токмагамбетов Н.А. В данный момент объем выделенного грантового финансирования нашему Институту составляет порядка 240 млн тенге на один год. При этом отклоненными оказались несколько грантов, получивших высокие баллы: 35, 32, 31, 30 и 29,67 баллов. В качестве обоснования отказа ННС объявило "результаты тайного голосования".



- Какой была ситуация на предыдущем конкурсе на грантовое финансирование научных исследований? Какая работа была проведена на полученное финансирование?



- По итогам международной экспертизы проектов предыдущего конкурса на грантовое финансирование 2015-2017 годов, наш институт занял 6 место среди всех организаций по количеству проектов, получивших высокие (не менее 28 из 36 возможных) баллы, уступив лишь пяти крупнейшим вузам страны. Из 55 поданных заявок, 24 заявки получили высокий балл. А по показателю "% заявок, получивших высокий балл от общего числа поданных заявок", наш институт занял второе место, уступив только "Назарбаев Университету".



Поэтому не должно вызывать удивление, что объем финансирования нашего Института выше, чем у других НИИ. При этом объемы финансирования не являются миллиардными, как об этом заявляют наши критики. Насколько мне известно, объем грантового финансирования нашего института в 2016 году составил 301 млн тенге.



Для ответа на вопрос "Какая работа была проведена на эти деньги?" скажу, что, по количеству научных публикаций в изданиях, индексируемых в международной базе данных Web of Science, институт за 2016 и 2017 годы занимает 4 место, пропустив вперед только такие крупные университеты, как "Назарбаев Университет", КазНУ им. Аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, обогнав все остальные крупные ВУЗы и НИИ! Это международно признаваемый показатель, который невозможно подделать.



То есть на средства грантового финансирования проведена высокорезультативная научная работа, результаты которой внедрены в международное научное пространство. В том числе, опубликованы научные работы в таких ведущих мировых математических журналах, как "Proceedings of the Royal Society" (England), "Proceedings of the American Mathematical Society" (USA), "Bulletin of Mathematical Sciences" (Switzerland) и других. Научные публикации в журналах такого уровня вполне могут быть обоснованно названы научными открытиями.



- Вы не согласны с обвинениями М. Калимолдаева. В чем именно?



- Дело не в том, что я "не согласен с обвинениями". Меня возмущает наглая ложь этого человека. Для демонстрации этого следует пройтись "полностью по тексту".



"В состав ННС рекомендуют ведущих действующих ученых, признанных авторитетов по своему приоритету. Естественно, что некоторые из руководителей институтов будут рекомендованы в состав ННС - они же ведущие и действующие ученые. Это не противоречит "Положению об ННС" (согласно ст.16 Положения членами ННС могут быть руководители и исполнители проектов, но они не имеют права рассматривать собственные проекты)". Ложь в словах председателя ННС в том, что на самом деле, в соответствии с п. 11 Положения о ННС, "в составы ННС не должны входить руководители аккредитованных субъектов научной и/или научно-технической деятельности и их заместители". А согласно п. 16, члены ННС просто "не имеют права рассматривать собственные проекты".



"Эту информационную бурю подняли не физики, а математики-фундаментальщики. Не все, а небольшая группа лиц, давно специализирующаяся на подметных письмах. Когда они получали миллиарды, а у нашего института было всего 6 проектов, нам и в голову не приходило писать жалобы и доносы. Сначала эта группа из трех человек подписывалась под своими письмами. Когда эти письма не возымели эффекта, началась грязная война на просторах интернета. Срочно стали создаваться новые аккаунты с одной лишь целью - дискредитировать ННС", продолжает Калимолдаев. Жалко, что он не называет имен. Но, похоже, что он имеет в виду и меня. Фраза "давно специализирующаяся на подметных письмах", выдает уровень образованности Калимолдаева. На самом деле, "подметные письма" - это анонимные, тайные доносы, угрозы. А он считает, что бывают "подметные письма" с подписями. Фраза "давно специализирующаяся на подметных письмах" должна создать у читателя отрицательный образ противной стороны. При этом, "Когда они получали миллиарды, а у нашего института было всего 6 проектов, нам и в голову не приходило писать жалобы и доносы" - совершенно ложная. Как я указывал ранее, во-первых, суммы были совершенно не такие. А во-вторых, наш институт получал их вполне заслуженно. Оказывается, Калимолдаев видит только одну сторону – финансирование, совершенно забывая, что эти финансы необходимо честно зарабатывать, а не просто келейно распределять!



На самом деле, дискредитация ННС не в наших интервью, а самом результате деятельности этого ННС.



"В ряде случаев, проект выполняется по настолько узкой тематике, что число специалистов, соответственно, и экспертов весьма ограничено. Естественно, эти эксперты, чтобы поддержать свое направление дадут высокие баллы", далее продолжает Калимолдаев. Здесь он напрочь забывает о понятии научной этики. Во всем цивилизованном мире ни один уважающий эксперт не поддержит пустой с научной точки зрения проект. Этика является самым главным принципом в научной деятельности настоящего ученого. Но этого совершенно не понять нашим "агашкам", у которых в голове совершенно другие аксиомы, никак не связанные с принципами научной этики.



"И самое главное - надо понять, что денег на все задумки ученых не хватит. Не может сейчас ученый удовлетворять свое любопытство за государственный счет. Нужно финансировать разработки, жизненно необходимые для Казахстана. Пора, наконец, прекратить дискредитацию науки доносами и войнами в Интернете", призывает Калимолдаев. И здесь с ним необходимо полностью согласиться. Пора, наконец, прекратить дискредитацию науки!



Во главу угла я предлагаю ставить научный уровень проекта. Не зависимо от того, является ли проект фундаментальным или прикладным. Необходимо прекратить использование государственных средств для финансирования проектов с низким научным уровнем. Например, ННС принял решение о выделении значительного финансирование одному проекту, о котором эксперты (имеющие индекс Хирша не менее 5 именно по этой специальности) написали: "Судя по предлагаемым задачам, эта программа не является научно обоснованной, а скорее представляет собой проект развития, который использует существующие подходы и использует существующие технологии. Программа не имеет научного значения и не нова ни с научной точки зрения, ни с точки зрения технологии". Преподносится это под предлогом "интересов Казахстана", прикрывая тем самым личный корыстный интерес.



- Как Вы оцениваете участие представителей бизнеса в работе ННС - нужны ли они?



- Президент нашей страны инициировал принятие "Закона о Науке". Его идея преследовала вполне конкретную цель – снять с науки бюрократический прессинг, сделать так, чтобы деньги на науку распределяли сами ученые, а не чиновники.



Но сегодня оказалось, что подавляющее большинство (более 2/3) состава ННС - люди совершенно далекие от науки, а из числа 8 ученых в составе ННС только у нескольких индекс Хирша достигает необходимого по Положению об ННС минимума. Таким образом, подготовив ННС в таком составе, МОН РК фактически обманывает президента нашей страны, "похоронив" его идею. И опять оказалось, что деньги на науку распределяют не ученые.



Согласно Положению об ННС, "Не менее пятидесяти процентов от состава каждого совета формируется из числа представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, научных подразделений крупных производственных компаний и субъектов частного предпринимательства". В нынешнем составе ННС этот пункт выполнен. Однако странным является, что "представителями" оказались люди совершенно далекие от науки. По моему мнению, если некая компания, холдинг и тому подобное заинтересованы в развитии у себя научной составляющей, то у них должны быть налаженные контакты в научной среде. И логично было бы, чтобы своих "представителей" они выбирали бы именно из своего круга научных контактов. Такие действующие профессора бы могли достояно представлять эти компании и холдинги. На деле оказалось, что в состав ННС вошли менеджеры. Они могут быть прекрасными организаторами, но здесь им пришлось принимать решение по вопросам, в которых они не являются компетентными. Например, также они себя чувствовали бы в составе жюри международного конкурса пианистов. Аргументы "я каждый день слушаю музыку" или "я окончил детскую музыкальную школу" вызвали бы только улыбку у профессиональных членов жюри. Но почему-то наличие в составе научного совета людей, не имеющих отношения к науке, ни у кого не вызывает сомнения.



Таким образом, необходимо обсуждать не "участие представителей бизнеса в работе ННС", а качественный состав этих "представителей бизнеса", то есть их научную компетенцию. Участие же в составе ННС ведущих ученых, которые имеют реальный опыт настоящих прикладных исследований, находящихся в прямом контакте с бизнесом, должно только приветствоваться. В стране такие ученые есть, но их не привлекли к работе ННС.



Важным является отделение настоящей науки от "псевдонауки". На этом пути есть только один способ – использование международно признаваемых ориентиров. Например, международные базы данных Web of Science или Scopus. В том числе и для прикладных исследований. Например, в 2016 году количество патентов (Patent) поступивших в Web of Science (2,574,544) превысило количество статей (Article 2,330,019). К сожалению, Казахстан по количеству патентов не может похвастаться такими же достижениями, как по количеству статей. Именно такое резко выраженное отставание раздражает представителей "псевдонауки". Поэтому, наверное, в последнее время все чаще звучат призывы прекратить финансирование фундаментальной науки. Вместо того, чтобы работать и поднимать уровень прикладной науки, "псевдоученые" пытаются ослабить фундаментальную науку, опуская ее уровень до своего. Здесь должны сказать свое веское слово истинные представители прикладной науки, которые есть у нас в стране. Они, так же, как представители фундаментальной науки, оказываются "под огнем псевдоученых".



Определить таких ученых не так уж и сложно. Достаточно на первом этапе провести мониторинг предыдущих исследований, скажем за последние 10 лет. И выявить тех ученых, у кого действительно результаты имеют востребованность и прикладное значение. Именно их необходимо финансировать в первую очередь и в большом объеме! Остальные ученые должны продемонстрировать результаты своих исследований. Например, математики и физики могут за все годы четко показать количество опубликованных научных работ в международных базах данных и их востребованность (т.е. индекс цитирования). Остальных, не имеющих ни внедрения, ни рейтинговых публикаций необходимо строго отделить от финансирования за счет госбюджета.



При этом необходимо оговориться, что в составе ННС есть вполне достойные члены, и ученые, и представители общественных организаций, и бизнес-структур. Но из-за их малого количества, они не смогли перебороть порог в 2/3, необходимый для финансирования хороших проектов. И наоборот, их количества не хватило для того, чтобы противостоять решению (принятому 2/3 членов ННС) о финансировании заведомо слабых проектов. Это наличие 2/3 голосов для "завала" отличных проектов и "лоббирования" слабых проектов, сразу наводит на мысль о существующем сговоре среди членов ННС. Это сговор вполне могут осуществить те руководители МОН РК, которые пролоббировали такой нелегитимный состав ННС.



01.03.2018

Анна ШАПОВАЛОВА Источник - kursiv.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519892940

Новости Казахстана