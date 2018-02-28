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В Союзе кинематографистов Казахстана - бунт, раскол и революция. Казус Турсунова. Как выиграть выборы, получив 106 голосов из 97
11:13 01.03.2018

В Союзе кинематографистов Казахстана - бунт, раскол и революция. На внеочередном съезде кинематографисты сместили с поста председателя Ахата ИБРАЕВА и выбрали Ермека ТУРСУНОВА (на снимке).
Внеочередной XV съезд СК РК проходил в Алматы не в привычном Доме кино, а в здании Госфилармонии неподалеку. Причина банальна - текущий ремонт профильного помещения. Тем не менее сам факт переноса съезда внес некоторое смятение в ряды делегатов: у многих из них возникло ощущение, что они уже потеряли свое здание, как до этого теряли собственную недвижимость, например, театральные деятели и художники.
Мэтр Асанали АШИМОВ в своем приветственном слове не преминул это отметить, заявив, что дела в нашем кино уже никуда не годятся, раз для съезда приходится арендовать чужое здание. Правда, выступавший позже Олжас СУЛЕЙМЕНОВ сказал, что "филармония переводится с греческого как "любовь к гармонии", поэтому присутствие в музыкальном зале киношников вполне оправданно. Спустя некоторое время режиссер Сламбек ТАУКЕЛ отметил, что в 1971 году, когда он окончил ВГИК и приехал в Алматы, именно под крышей современной филармонии стояли декорации фильма Булата МАНСУРОВА "Кулагер".
- Так что это здание тоже святое! - пафос­но подытожил Сламбек Тлеугабылович.
После этого в кулуарах съезда другой член союза объявил, что вообще-то здесь раньше располагалось ЦОКС (Центральное объединение кинематографических студий) и поэтому здание филармонии нужно вернуть кинематографистам.
Основные события съезда развивались не менее стремительно.
К внеочередным форумам, равно как и к быстрым перевыборам председателей, которые не оправдали доверия членов союза, кинематографистам не привыкать. В 2013 году, например, поднялся бунт против тогдашнего председателя Игоря ВОВНЯНКО. Его обвинили в узурпации власти и даже в открытии на территории Дома кино гей-клуба. На волне мятежа Игоря Александровича сместили, а главой СК стал Булат ШАРИП. Или не стал: сам Вовнянко не признал итогов внеочередного съезда, объявил нового председателя нелегитимным, а по поводу причастности к сексуальным меньшинствам подал на Шарипа в суд.
Прошедшие четыре года позволяют на эти события посмотреть ретроспективно. Что и сделал сам Булат Шарип, отказавшись от места в президиуме текущего съезда и извинившись за неправильные слова в прошлом. Однако вопрос легитимности-нелигитимности так и остался висеть в воздухе, потому что глава студии "Танарис" Сергей АЗИМОВ заявил со сцены: Вовнянко тоже был нелегитимен. И Ахата Ибраева его оппоненты обвинили в нелегитимности, поскольку в 2016 году он был избран вместе со Сламбеком Таукелом, а тот впоследствии сложил с себя полномочия сопредседателя. Таким образом, нелегитимный Игорь Вовнянко был смещен таким же нелегитимным Булатом Шарипом, после чего легитимно избранный Ахат Ибраев стал... нелегитимным.
Основная претензия к Ибраеву - пассивность на посту и затеянный в Доме кино ремонт, в который действующий арендатор вкладывает около $250 000. По словам Ибраева, здание находилось в аварийном состоянии и его нужно было срочно спасать. И он убедил инвестора заняться капитальным ремонтом. Но члены союза опасаются, что здание уже продано.
- А что потом?! - эмоционально вопрошал продюсер и инициатор съезда Канат ТОРЕБАЙ. - Договор аренды заканчивается через два года. Зачем он вкладывает деньги? Затем, чтобы потом судиться с нами, и суд отдаст ему здание за вложенные деньги. Это же ясно!
Сам Торебай вместе с Ермеком Турсуновым пошли ва-банк, объявив: в случае, если выборы выиграет режиссер "Шала", то некий его друг-олигарх выкупит 60 процентов доли в здании Дома кино и оно станет принадлежать союзу безраздельно. Это обещание - как перспектива разделить доходы от нефти поровну между казахстанцами - сразило всех наповал.
Ну, почти всех.
- Я не понимаю, в чем различие между инвесторами, - заявила, поднявшись на кафедру, режиссер-документалист Асия БАЙГОЖИНА. - Новые просто так будут вкладывать? Ермек сейчас обещает, но я помню, как клялся вернуть здание Таукел. Мы ему поверили, а он не смог ничего сделать (на этих словах Сламбек Тлеугабылович виновато и несколько обреченно покачал головой). Не получится ли так, что Турсунов тоже наобещает, а потом придет, как та лошадь из анекдота, и скажет: "Ну не шмогла я!"?
- Я не лошадь из анекдота! - уверенно возразил Турсунов. - Я вообще редко даю обещания, но если даю, то держу их.
Что характерно, первым пунктом программы Ахата Ибраева в 2016 году была разработка и продвижение закона о кино. Все за него, по сути, и голосовали. Но сейчас, когда принятие закона как никогда близко, в том числе и благодаря участию в процессе Ибраева, членам Союза кинематографистов он стал как-то не особо интересен. Зато стал интересен Дом кино, который, как заметила киновед Гульнар АБИКЕЕВА, до этого никому особо был не нужен.
- Я хочу заявить, что Дом кино никому не продан, - сказал Ибраев. - Прошло всего два года моего председательства, а не пять, как по уставу. Человек, который вкладывает деньги в ремонт, делает это на основании того же договора от 2015 года, что и был прежде. Я понимаю, что людям просто нужен конфликт, а если конфликт искать, всегда его найдешь. У меня есть свое видение ситуации и аргументы. Я предлагаю Ермеку Турсунову выйти на сцену, чтобы мы в открытой дискуссии перед делегатами съезда решили все вопросы.
- Это не по протоколу! - перебил модератор Арман АСЕНОВ. - Нам нужно исполнить повестку дня.

Турсунов промолчал.
Что касается повестки дня, то она была очевидной с самого начала: выборы нового председателя. Аппарат союза подготовил бюллетени для тайного голосования, но Канат Торебай предложил сделать его открытым: прямо в зале голосовать мандатами.

- А то у нас в глаза говорят одно, а потом голосуют против. Хватит уже этого, - резонно обосновал Торебай.
После чего нечленов Союза кинематографистов попросили удалиться из зала, чтобы провести голосование. Примечательно, что в фойе и на улице членов СК при этом оказалось едва ли не больше, чем в зале. Они пили чай, курили и возмущались отсутствием единства в своих рядах.

В принципе, в этот момент стало очевидным: все предрешено. После открытия дверей можно было только узнать, в какой пропорции разделились голоса. В результате, по официальному отчету, 106 человек отдали свои мандаты за Турсунова, а восемь - за Ибраева.
Правда, один из членов союза, вышедший из зала, сказал, что заявлено было 97 человек, а по факту, как он подсчитал, в аудитории сидело не более 60.
Видимо, ошибся. В любом случае, даже 106 голосов из 97 - это превосходный результат. Крыть нечем...

Тулеген БАЙТУКЕНОВ, 1 марта 18

Источник - "Время",
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519891980
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