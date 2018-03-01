"КазМунайГаз" казахскими деньгами прорубил китайцам окно в Европу, - М.Асипов

10:08 01.03.2018 Следы от операций с нефтью ведут в Швейцарию



Лет десять назад в "КазМунайГазе" (КМГ) решили купить нуждающееся в модернизации румынское нефтеперерабатывающее предприятие Rompetrol.



Во всех документах, в которых обозначены цели и миссия данной покупки, говорится, что создание KazMunayGas International (KMGI) и приобретение Rompetrol делается только для того, чтобы национальная компания "Казмунайгаз" могла "расширить свое присутствие на важных потребительских рынках Европы".



Никаких конкретных целей - например, за счет увеличения продажи нефти заработать для Казахстана денег в пять раз больше или обернуть инвестиции с многократной прибылью - никто не ставил.



Было заявлено лишь, что надо расширяться, но зачем нам это было нужно в практическом смысле – так и осталось загадкой.



Слов нет, актив получился хороший.



По крайней мере, блогерша, которую пригласили освещать дела на Rompetrol, из поездок по предприятиям и заправкам с удовольствием сообщала, что эта компания номер один по налогам в Румынии и входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков в Грузии.



Блогерша с восторгом рассказывала, как Rompetrol снабжает высококачественным бензином Грузию и о том, какую сеть АЗС создали на казахстанские деньги в этой стране.



Как пишет нам пресс-служба KMG International: "В рамках инвестиционной программы проведена модернизация шести производственных комплексов и осуществлено строительство четырех новых комплексов…. После модернизации объем переработки на заводе Petromidia был увеличен с 3,8 до 5 миллионов тонн сырья, осуществлен переход на производство топлива стандарта Евро-5, глубина переработки нефти составила 94,6%. Себестоимость переработки сырой нефти снизилась за период с 2012 по 2017 годы с $28 до $16 на тонну. Нефтехимический комплекс Vega после модернизации осуществляет выпуск полипропилена и полиэтилена высокой и низкой плотностей".



На выполнение этой задачи было потрачено 450 млн долларов. Наших, казахстанских денег!



И эти наши вложения позволили Rompetrol снизить поставки нашей же казахстанской нефти в Румынию почти вдвое! (см. рисунок).



"Сегодня завод способен принимать самые разные сорта нефти, в зависимости от конъюнктуры рынка. В его портфеле – как традиционный Urals, так и CPCBlend, Azeriи даже иракский Kirkuk. Содержание серы в этом сорте достигает 2,5%, и поэтому он торгуется на рынке с существенным дисконтом к Urals, что позволяет зарабатывать дополнительную маржу на его переработке. Если еще несколько лет назад казахстанская Urals составляла не менее 90% в общем объеме поставленного сырья, то сейчас ее доля не превышает 55%, и в будущем планируется снизить ее до 50%", - сообщила в ответе на наш запрос пресс-служба KMGI.



С точки зрения расширения нашего присутствия в европах это выглядит немного странно.



Получается, что мы за свои деньги создали возможность замещения нашей нефти поставками из Ирака, Азербайджана и т.д.



Мы расширили наше присутствие настолько, что импорт казахстанской нефти в Румынию вскоре сократится вдвое.



По итогам 2017 года зарубежный актив Rompetrol в 2017 году показал прибыль $22 млн, что на 62% меньше чистой прибыли за 2016 год ($57,1 млн). При этом объем переработанной нефти в 2017 году увеличился на 5% и превысил 6 млн тонн. Производство нефтепродуктов также приросло. Бензина произведено 1,49 млн тонн, дизтоплива - почти 3 млн тонн.



Правда, как выяснила Аналитическая служба Ratel.kz, основную прибыль Romprtrol приносит тривиальная перепродажа нефти:



1. Торговые операции с сырой нефтью и нефтепродуктами - прибыль за 2017 год $28,4 млн;



2. Производство химических продуктов из нефтесырья - убыток почти $13 млн;



3. Переработка нефти - прибыль $9 млн.



Вопрос, был ли смысл вкладывать деньги, чтобы создать очередную контору по перепродаже нефти, остается открытым.



Ответ на него находится за пределами понимания нормального гражданина, которому достаточно один раз понести убытки, чтобы впоследствии больше не связываться с провальными для семейного бюджета операциями.



Но в KMGI, поддерживаемой национальной компанией "КазМунайГаз", очевидно, не боятся трудностей и не считаются с потерями.



Такому упорству можно позавидовать.



К 2009 году KMG International полностью выкупил 100% акций Rompetrol.



Однако в 2010 году 44% акций были переданы правительству Румынии.



"На момент покупки в 2007 году АО "НК Казмунайгаз" (далее – КМГ) акций Rompetrol Group, Rompetrol Rafinare (ДЗО Rompetrol Group) имела обязательства по 7-летним конвертируемым облигациям, выпущенным в 2003 году в пользу Правительства Румынии в целях реструктуризации налоговой задолженности Rompetrol Rafinare, - поясняет нам пресс-служба KMGI. - Владельцем 100% данных долговых бумаг номинальной стоимостью 570,3 млн. евро являлось Министерство финансов Румынии".



На автозаправках Rompetrol в Румынии.



Выходит, в КМГ знали, что приватизационный гештальт Rompetrol и правительства Румынии не был закрыт. И, тем не менее, кинулись в эту сделку с головой - то ли на авось, то ли в расчете на свой маленький гешефт. А потом наступил час расплаты.



Пришлось заплатить почти десять процентов долга – 54 млн евро, а на оставшуюся сумму переписать на правительство Румынии 44% акций Rompetrol Rafinare.



Кстати, в Румынии в мае 2005 года было заведено уголовное дело по факту нарушений в процедурах приватизации компании Rompetrol. Расследование продолжается до сих пор, в него было вовлечено 14 топ-менеджеров, в разное время стоявших у руля компании.



Один из фигурантов дела и сегодня входит в руководство Rompetrol. К сожалению, в KMGI уклонились от ответа на наши расспросы о лицах, замешанных в расследовании, самом уголовном деле и о том, что им инкриминируется:



"Уголовное расследование проводится в отношении бывших работников государственных органов Румынии, а также бывших сотрудников Rompetrol Group. Компания KMGI является гражданским ответчиком по данному делу и не уполномочена комментировать обвинения, выдвинутые в адрес физических лиц".



Если нарушения в приватизации, проведенной в начале нулевых, уже привели к потере 54 млн евро и 44% акций KMGI, то не станет ли это уголовное дело, в котором замешано полтора десятка топов Rompetrol, поводом для выдвижения новых требований со стороны румынского суда? Например, просто национализировать все активы KMGI?



В KMGI предпочли не развивать эту тему, несмотря на все заверения, что компания является публичной и открыто отвечает на вопросы.



Как нам удалось выяснить, сумма требований к Rompetrol по этому уголовному делу составляет $760 млн.



Изучение предмета нашего расследования показало, что внешне очень привлекательный актив для Казахстана имеет весьма сомнительную ценность.



Во-первых, все налоги от работы KMGI оседают за границей, в том числе в Румынии и Грузии, о чем с придыханием пишут в блогах и с гордостью говорят сами топ-менеджеры.



C 2010 года 44% компании владеет правительство Румынии, однако все "спасательные" займы (выданные KMG International) и затраты на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов были покрыты за счет казахстанской стороны.



По разным оценкам, все эта экспансия в Европу стоило нам от $3 млрд до $4 млрд. В многочисленных интервью представители KMGI говорят о $1,4 млрд вложений и $1,7 млрд, потраченых на покупку Rompetrol.



Как бы то ни было, по факту мы видим, что Казахстан в лице КМГ владеет только половиной компании, но несет все расходы как единственный акционер.



При этом правительству Румынии достаются исключительно сливки.



"Сегодня наша компания является важным игроком в экономике Румынии. Она занимает третье-четвертое место по обороту, ежегодные отчисления в бюджет страны составляют более одного миллиарда долларов США", – заявил журналу Petroleum вице-президент по корпоративному развитию KMG International Алексей ГОЛОВИН.



Для сравнения отметим, что все три казахстанских НПЗ за последние пять лет выплатили в виде налогов всего $1 млрд - столько, сколько граждане Румынии получают от Rompetrol всегда за один год!



Конечно, мы не можем рассчитывать на налоги от Rompetrol, но хотелось бы иметь долю в прибыли от вложенных Казахстаном денег.



Но прибыли нет, есть только убытки.



За годы работы с нефтью Rompetrol накопил около полутора миллиарда долларов убытков, происхождением которых не озаботились ни "КазМунайГаз", ни фонд "Самрук-Казына", ни правительство Казахстана, не говоря уже о депутатах обеих палат.



В итоге такая дорогостоящая экспансия казахов в Европу обернулась расширением китайского присутствия в нашем нефтяном бизнесе.



Исторический момент: китайцам прорубают окно в Европу.



Как писала в конце позапрошлого года все та же упомянутая выше блогерша: "В Румынии было подписано соглашение о передаче доли в KMG International китайской компании China Energy Company Limited. Эту сделку уже назвали исторической, потому что Казахстан шел к ней несколько лет. Для Китая это хорошая возможность расширить транспортно-логистическую сеть на Шелковом пути, а Казахстану это дает возможность укрепить свои позиции на внешнем рынке нефтепродуктов и нарастить присутствие в Европе".



На самом деле, "живыми деньгами" мы можем рассчитывать только на $680 млн от продажи китайцам 51% акций KMGI. Если, конечно, те их все-таки когда-нибудь выплатят.



Напомним, что KMGI охотно пользуется деньгами "КазМунайГаза", несмотря на убытки компании от своей операционной деятельности. Помимо кредита в размере $72 млн, выданного недавно, KMG International открыл другую кредитную линию на общую сумму в $250 млн.



В сухом осадке мы имеем 49% KMG International, примерно 27% акций Rompetrol и $680 млн, которые мы, возможно, когда-нибудь получим от китайцев, и еще перспективу выплаты $760 млн по завершении уголовного дела.



$3 млрд китайских инвестиций повысят капитализацию акций, львиная доля которых принадлежит китайцам и румынам.



С точки зрения обывателя, все это не укладывается в житейскую логику: вложил деньги – получил прибыль. Конечно, ШУКЕЕВ, МЫНБАЕВ, ТУСУПБЕКОВ и прочие продвинутые господа видят для себя смысл в том, чтобы тратить казахстанские деньги в Европе, но нам этого никогда не понять.



Хотя, есть одно объяснение.



Мы нашли договоры, по которым компания KazMunayGas Trading AG является единственным поставщиком сырой нефти для Rompetrol.



По нашим оценкам, годовой оборот между Rompetrol и KMG Trading AG может достигать $2,9 млрд.



Только за 9 месяцев 2017 года Rompetrol купил у KMG Trading AG сырой нефти на $1,6 млрд и продал нефтепродуктов на $570 млн. Напомним, что переработка нефти и производство нефтепродуктов приносят Rompetrol убытки.



В отчетах "КазМунайГаза" следов деятельности KMG Trading AG не обнаружилось. Куда деваются деньги от многомиллиардных оборотов компании – неизвестно. Вероятно, следы ведут в Швейцарию, где эта фирма зарегистрирована.



Таким образом, вся эта история с нашей европейской экспансией логично расширилась до финансового аэродрома в Швейцарии, где нефтяными операциями занимается KMG Trading.



Обороты этой компании находятся вне поля зрения казахстанцев. У нас есть основания полагать, что все эти многочисленные убытки от миллиардных вложений казахстанских денег есть результат изначально непродуманной сделки с румынами.



Но о том, как "дочка" казахстанской национальной компании стала дойной коровой для румынского правительства и кому это было выгодно, мы расскажем в последующих публикациях.



Марат АСИПОВ Аналитическая служба Ratel.kz



Четверг, 01 Мар 2018, Источник - ratel.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519888080

Новости Казахстана

