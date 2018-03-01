Елбасы пора на орбиту. Россия бесплатно сдает Казахстану 2 стартовые площадки "Байконура"

10:00 01.03.2018 Россия сделает Казахстан космической державой



Передача Астане двух стартовых площадок на Байконуре завершится до конца мая











Казахстан станет космической державой до конца мая нынешнего года. К этому сроку республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет "Зенит" на космодроме Байконур. В будущем эти комплексы планируют модернизировать для перспективной пилотируемой программы РФ - запусков носителей "Союз-5". По мнению экспертов, участие Казахстана в российской программе позволит Байконуру остаться главным космодромом для нашей страны. Сейчас республика не имеет в собственности космической техники и стартовой инфраструктуры для нее.



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В комиссию по передаче инфраструктуры вошли представители ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ - эксплуатант всех российских гражданских космодромов) и ОАО "Республиканское государственное предприятие "Инфракос" (Казахстан; отвечает за сохранность и использование объектов Байконура, которые не будет далее арендовать РФ).



- Передача объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" от Российской Федерации завершится в мае 2018 года, - рассказал "Известиям" зампред аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана Галымжан Данбаев.



В ЦЭНКИ подтвердили эти сроки.



Москва и Астана много лет вели переговоры о более активном участии последней в деятельности Байконура (первый космодром планеты находится на территории этой страны). Для этого планировалось реализовать проект "Байтерек". Первоначальная идея заключалась в строительстве стартового стола под российскую ракету "Ангара", но стороны не смогли договориться о суммах вложений.



В 2013 году РФ и Казахстан на высшем уровне приняли решение о пересмотре соглашения по Байконуру - в частности, о выводе из-под российской аренды инфраструктуры для пусков ракет "Зенит". Третьей стороной совместного российско-казахстанского проекта должна была стать Украина - производитель этих носителей. Стартовые площадки предполагалось передать в пользование ООО "Международные космические услуги" (МКУ) - в состав его соучредителей входят Уральская горно-металлургическая компания Искандара Махмудова, ЦЭНКИ и Фонд государственного имущества Украины. В 2014 году реализацию проекта приостановили. Сейчас МКУ находится в стадии ликвидации.



В 2016 году были заключены двусторонние договоренности между Москвой и Астаной о модернизации инфраструктуры "Зенитов" под новую российскую ракету среднего класса "Союз-5". Летом 2017 года завершено согласование списка объектов, подлежащих выводу из-под российской аренды. Процесс их передачи Астане начинается 1 марта текущего года. В итоге республика получит на Байконуре стартовые площадки и тем самым вступит в космический клуб, а также станет полноценным партнером России в ее пилотируемой программе.



Справка "Известий"



Казахстану будет передан стартовый комплекс на площадке 45 Байконура. Он включает две пусковые установки, одна из которых используется в рамках международного проекта "Наземный старт", а другая разрушена в результате аварии в 1990 году.



Также Россия завершит аренду монтажно-испытательного корпуса на площадке 42, где проходила наземная проверка ракеты "Зенит" и ее предстартовая подготовка. Помимо этого, в перечень передаваемых объектов включены некоторые сооружения обеспечивающей инфраструктуры, инженерные сети и системы коммуникаций.



В МОАП "Известиям" сообщили, что с января по март проведена подготовка к передаче имущества, сформирована рабочая комиссия, разработана проектная документации. По словам представителей ЦЭНКИ, предполагается, что к началу лета новые владельцы примут инфраструктуру и начнут ее эксплуатировать. Россияне, которые сейчас работают на объектах "Зенита", по своему усмотрению смогут продолжить трудиться в составе казахстанской организации, перейти на другие объекты Байконура или переехать на новый российский космодром Восточный. После оформления "зенитовских" площадок в собственность центральноазиатской республики планируется передать их в пользование совместному предприятию России и Казахстана АО "Байтерек".



Дальнейшая эксплуатация этих объектов связана с их модернизацией для стартов новой российской ракеты "Союз-5" - в космической отрасли РФ уже приступили к ее разработке. При пусках с Байконура она будет называться "Сункар". Серьезной переделки наземного комплекса не потребуется. "Союз-5" по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям во многом повторит "Зенит", однако будет полностью производиться из российских комплектующих и на отечественных предприятиях. "Зениты" собирали на украинском "Южмаше". При этом 80% комплектующих для ракеты изготавливали в России.



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По словам Галымжана Данбаева, технико-экономическое обоснование модернизации инфраструктуры на Байконуре под новую российскую ракету пока находится в разработке. Ранее сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в $245 млн.



Член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин считает, что предстоящая передача объектов сделает космические программы Москвы и Астаны более зависимыми друг от друга. Также можно будет избежать требований о согласовании количества и траекторий полетов российских ракет "Протон" и других ограничений для космической деятельности РФ.



- Обе страны еще сильнее привяжутся друг к другу в области космических программ, - рассказал "Известиям" Андрей Ионин. - Единственная возможность для Казахстана использовать наземную инфраструктуру от "Зенита" - это участие в совместных проектах с Россией, у которой будет ракета под этот стартовый комплекс. Оно должно положительно сказаться на других совместных проектах.



Испытательный пуск "Союза-5" с Байконура запланирован на 2022 год. Ракета должна будет вывести в космос новый пилотируемый корабль "Федерация" (первый его старт проведут без экипажа).



Справка "Известий"



Разработка носителя "Зенит" была начата в 1970-х годах. Свой первый полет он совершил в 1985 году.



1 марта 2018,



Дмитрий Струговец,

Евгений Одинцов Источник - iz.ru

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