Культурный диалог в странах СНГ основан на всем "постсоветском"

09:54 01.03.2018 Гуманитарное сотрудничество между странами Евразии часто остается "за кадром" на фоне общего интеграционного процесса



Между тем уверенно можно говорить о том, что помимо материального интереса, который в начале XXI века объединил значительную часть постсоветского пространства в рамках СНГ, наши народы связывает и культурно-гуманитарное сотрудничество. Прочные духовные связи, развитые культурные взаимодействия всегда отличали народы евразийского континента.



У нас нет еще такого понятия, как "культурная политика"

Развитие и сохранение культурных связей на евразийском пространстве важны в современных условиях

хотя бы в силу того, что большая часть новой и новейшей истории наших государств существует в рамках единого культурного пространства. Опыт взаимного культурного обогащения помогает строить отношения и позволяет избежать межнациональных конфликтов, порой инспирированных искусственно.

Об этом говорили на днях в Алматы эксперты фонда "Мир Евразии", к которым присоединились их коллеги из России.



Анализируя уровни культурно-гуманитарного сотрудничества, участники дискуссии отметили, что вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества на высшем уровне именно в контексте СНГ рассматриваются мало. Ни одно государство - член объединения сегодня не озабочено задачей формирования общей культурной парадигмы. А традиционные форматы сотрудничества в области культуры ограничиваются привычной и неоднократно опробованной формой двусторонних контактов или проведением малоэффективных совместных мероприятий.



В первую очередь выделили одну из самых серьезных проблем в области культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ - практически полностью отсутствует единая, консолидированная информационная политика, нет общей диалоговой площадки на телевидении, радио, в интернете.



Отсутствие таковой приводит к тому, что о жизни в СНГ идет односторонняя, часто тенденциозная информация. Крайне редко и нерегулярно создается общеевразийская повестка, которая активно обсуждается, к примеру, в реальном секторе экономики. СМИ каждого государства - участника ЕАЭС освещают деятельность интеграционного объединения, делая упор на местные проблемы, сложности, угрозы. Примеры успешной кооперации практически не освещают, хотя они есть.

Один из участников дискуссии Сакен Бельгибаев, кинопродюсер, президент Фонда содействия профессиональным СМИ, затронул такую сферу, как экономика культуры:



- Нынешний год в СНГ назван Годом культуры. Проводится он низкоэффективными методами - много разовых мероприятий. Но в каждой стране эти мероприятия крутятся вокруг традиционной культуры того или иного народа, в зависимости от страны, где это мероприятие проходит. Для меня это является настораживающим фактором, потому что на такие мероприятия не приходит главный потребитель современной культуры - молодежь. И в принципе мы можем говорить о том, что эти усилия будут неэффективными. Это напрямую отражает то, во что превратилось наше понимание культуры на государственном уровне. Мы прекрасно понимаем, что это делается ради галочки.



Интересную особенность выделила Леся Каратаева, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана:

- Интерес по всем показателям культурного среза между нашими странами, индекс притяжения падает. Это и контакты с гражданами соседней страны, и образовательный сектор, и миграционные и

туристические потоки, интерес к событиям, происходящим в другой стране. Может, незначительно и в разных странах по-разному, но этот интерес падает. И растет показатель автономизма, мы зацикливаемся на себе, становимся интересными сами себе. Ну и, естественно, интерес к внешнему миру нарастает.



"Культурный барометр" показывает - "ветер в разные стороны"



Любопытные данные привела Гульмира Илеуова, президент Центра социальных и политических исследований "Стратегия":

- Мы задаем в своем интеграционном барометре вопросы, связанные с культурой, мониторим ситуацию. У нас есть вопрос: как вам кажется, из каких стран в нашу страну надо больше приглашать артистов, писателей, художников, где закупать и какие переводить книги? Кино, музыкальную, другую продукцию? И вот по итогам 2017 года констатируем интерес к культурным продуктам стран СНГ, на уровне 68 процентов - к России. К странам ЕС - рост интереса, в основном к Франции, к странам остального мира - рост интереса к культурным продуктам Турции.



Еще есть проект на сайте Евразийского монитора - показать индекс межгосударственного сотрудничества. Опубликован он в ноябре 2017 года. Провели экспертный опрос. Помимо других сфер взяли сферу культурного сотрудничества. Так вот, эксперты считают, что взаимодействие с помощью мероприятий эффекта не приносит. Культурное сотрудничество акциями, фестивалями может быть интересно локально, но интеграционный эффект от них незначительный. Эксперты говорят, что нужно, например, больше переводить современную литературу стран-соседей, и это даст куда больший эффект, чем отдельные фольклорные фестивали или приезд каких-то эстрадных знаменитостей.



- Потенциал здесь, мне кажется, исчерпан, - считает Гульмира Илеуова, - культура в лице российской эстрады популярна среди молодежи, но что здесь интеграционного, непонятно. Важного с точки зрения культуры у нас практически ничего не осталось. Остаются две вещи - русский язык и информационная составляющая, те каналы коммуникации, с помощью которых идет потребление информации. У нас достаточно широкий российский развлекательный контент на телевидении и российская экспертиза по тем вопросам, по которым в Казахстане экспертизы нет.



То есть культура сегодня в наших странах уже воспринимается по-разному, содержание ее изменилось. Быть может, речь уже идет о формировании пусть родственных, но уже разных культур. Надо это осознать и понять культурные потребности населения, которое уже другое, его нельзя считать советским. А иначе мы все будет заложниками представления, что есть некое социокультурное постсоветское пространство, которое якобы что-то нам дает.

- Я считаю, и мои коллеги-социологи тоже придерживаются этого мнения, мы уже никаких скреп не видим, - закончила Илеуова, - А уж в регионе Центральной Азии полная культурная дезинтеграция...



Но мы по-прежнему близки...



- Да, надо признать, что с распадом СССР культурное пространство претерпело множество изменений. Но полное изменение в культурных ориентирах - это оказался не такой быстрый процесс, как изменения в политике и экономике наших стран, - отметил казахстанский политолог Эдуард Полетаев, возглавляющий

фонд "Мир Евразии". - Например, основополагающее сотрудничество стран СНГ в области культуры как бы началось с подписания Устава этой структуры в Ташкенте в мае 1992 года, и она как объединение по сути во многом стала формироваться на сфере культуры. Потому что приоритет культуры и развитие культурно-гуманитарных связей как раз отражены в Уставе СНГ и Содружество основывается не только на политических и экономических взаимосвязях, но и на уважении культурной самобытности входящих в объединение народов.



Во многом, несмотря на то, что СНГ часто называют инструментом цивилизованного развода, культурные связи - это то, что цементирует эту организацию и не позволяют им "развестись" слишком далеко.



- По моему мнению, СНГ именно благодаря культурному взаимодействию во многом и держится как организация вменяемая, - говорит политолог. - Сколько в этой сфере межгосударственных организаций в структуре СНГ работают: Межпарламентская ассамблея; Фонд межгосударственного, культурного, гуманитарного сотрудничества; Совет по культурному сотрудничеству; Совет по гуманитарному сотрудничеству.



И именно их согласованная программа способствовала тому, что этот год стал Годом культуры в СНГ, в рамках которого планируется провести около 90 мероприятий, в том числе и в Астане, где будет много разноплановых событий. Например, те же игры кочевников, фестивали. Есть еще такой формат, как учреждение в течение какого-то периода культурной столицы Содружества. Шымкент будет таковой в 2020 году. Впервые эта инициатива появилась в 2011-м году, и ее внедрили по примеру Европейского союза.



- В мире есть инструмент "мягкая культурная сила", - говорит эксперт, - которым очень эффективно пользуется, например, Франция. Наиболее показательный пример - не только борьба с англо-саксонским влиянием, но и попытка поддержать свою уникальную мультикультурность. И Франция, надо заметить, очень любит работать с новыми независимыми государствами.

Андрей Сызранов, руководитель Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий - Евразия", также считает, что культурные связи служат для решения других проблем не только в рамках СНГ, но также и в рамках ЕАЭС, в двух- и трехсторонних отношениях.



- Часто возникают острые вопросы того же правового статуса Каспийского моря, и именно культурные аспекты наших взаимоотношений помогают сгладить противоречия, - говорит Андрей Сызранов. - Нам гораздо легче вести диалог между собой, я имею в виду страны бывшего СССР, и напротив. Есть большие проблемы во взаимопонимании с нашими иранскими партнерами.

Эксперт привел в пример казахстанско-российский культурный диалог. Приграничные регионы являются как раз в нем культурным звеном. Наличие местных приграничных общин, исторические связи, общие корни и история как раз и помогают выстраивать общее взаимодействие и взаимопонимание, и вообще, культура - очень удобное поле для налаживания и выстраивания долгосрочных отношений.



Давайте культурно изменяться



Общим выводом, ставшим итогом дискуссии экспертов, стала констатация того, что евразийская цивилизация, объединяя в себе черты Запада и Востока, способствует формированию очень гибкого типа ментальности. Тысячелетиями на просторах Евразии рядом мирно соседствовали представители разных этносов и религий. Сегодня можно констати- ровать, что именно в результате подобного соседства евразийцы выработали такие каче- ства, как толерантность и способность к диалогу, умение понять и принять представителя совсем другого культурного поля.



Однако сегодня приходится говорить о том, что бывшие советские республики все же отдаляются друг от друга в культурном отношении и центробежные тенденции с каждым годом только нарастают. Поэтому именно культурно-гуманитарная составляющая сотрудничества в рамках СНГ (и ЕАЭС тоже) является необходимой компонентой, которая сможет противостоять автаркии и содействовать формированию прочных внутренних связей между странами-участницами.



Однако нужно искать совершенно новые формы "прививок" культурных достижений, работать над тем, чтобы молодежи ближе была именно культура наших стран, а не ввозимые образцы культуры западной, которые чаще всего являются суррогатами, а не культурными продуктами.



Как сказал в завершении диспута независимый эксперт в области культуры Аскар Нурша:

- Я призываю отказаться от отношения к постсоветской культуре как к некоей статике. Давайте относиться к ней как к некой динамике, от которой что-то постоянно отходит, а что-то добавляется новое. Призываю к функциональному подходу. Год культуры - это задача не только сохранить что-то материальное. Давайте будем помогать библиотекам, балету, современным видам искусства. Делать то, что нас объединяет. Нас в свое время тоже объединяла любовь к русскому балету, и дать возможность новому поколению тоже этим любоваться и расти с этим - наша задача сегодня.



Марк Лотвин, 28 февраля 18 Источник - mk-kz.kz

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