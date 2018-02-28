Европе объявили турецко-курдскую войну. Чехия отказала Анкаре в экстрадиции лидера сирийских курдов Муслима

08:19 01.03.2018 В отношениях двух членов НАТО - Чехии и Турции - разгорается скандал, в центре которого оказался один из лидеров сирийских курдов, основатель партии "Демократический союз" Салих Муслим, задержанный в минувшее воскресенье в Праге на основании ордера Интерпола по запросу Турции. Городской суд Праги вчера освободил Салиха Муслима из-под стражи, несмотря на предупреждения Анкары, что она расценит такой шаг как "поддержку терроризма". Чешские власти также исключили возможность обмена курдского политика на двух своих граждан, ранее осужденных в Турции за связи с сирийскими курдами. Решение Праги стало самым серьезным политическим поражением Турции за время проведения в курдских районах Сирии операции "Оливковая ветвь", не позволив включить Европу в создаваемый Анкарой международный фронт против курдов.



Состоявшиеся вчера в Праге судебные слушания по делу основателя партии сирийских курдов "Демократический союз" Салиха Муслима проходили через два дня после того, как известный курдский политик, прибывший в чешскую столицу на конференцию по Ближнему Востоку, был задержан на основании ордера Интерпола по запросу Турции. Отвечающий за международные связи курдов, в том числе за контакты с Европой, имеющий сирийское гражданство и финский вид на жительство 68-летний Салих Муслим был включен Анкарой в "Красный список" наиболее опасных преступников. МВД Турции назначило за его поимку вознаграждение в размере $1 млн.



По версии турецких властей, Салих Муслим, в частности, был связан с подготовкой в 2016 году крупного теракта в центре турецкой столицы, жертвами которого стали 37 человек. Кроме того, "Демократический союз" сирийских курдов включен Анкарой в список террористических организаций.



Сам Салих Муслим категорически отрицает версию о своих связях с террористами. При этом он позиционирует себя непримиримым противником президента Эрдогана и проводимой турецкой армией на севере Сирии операции "Оливковая ветвь". Накануне своего задержания он разместил в Twitter фотографии детей, убитых, предположительно в ходе боевых действий, в сирийском Африне, и снабдил их подписью "Турецкий президент - детоубийца".



Создавший в 2003 году партию сирийских курдов "Демократический союз" и с 2013 по 2017 годы бывший ее сопредседателем, Салих Муслим был близок "каирской платформе" сирийской оппозиции, занимающей менее радикальную позицию, чем так называемая эр-риядская платформа. По свидетельству курдских источников "Ъ", Салих Муслим снискал себе репутацию политика, отличающегося прагматизмом и способного вести диалог. Более того, перед тем как объявить "Демократический союз" террористической организацией, турецкие власти не пренебрегали общением с его представителями. Летом 2013 года Салих Муслим посещал Стамбул, где встречался с представителями турецких силовых структур. Тогда задачей президента Эрдогана было объединение сирийской оппозиции ради свержения президента Асада, и он рассматривал курдов как потенциальных союзников.



Учитывая роль Салиха Муслима в курдском движении и его конфликтные отношения с турецкими властями, накануне слушаний в пражском суде страсти накалились до предела. В итоге суд Праги принял решение освободить Салиха Муслима из-под стражи. Впрочем, формально вопрос о его экстрадиции не закрыт. Как заявил адвокат Салиха Муслима, курдский лидер пообещал суду не покидать территорию Евросоюза до окончания разбирательства и "участвовать во всех последующих юридических процедурах", связанных с запросом Турции.



Такое решение выглядит с точки зрения интересов Чехии вполне оправданным. В то время как ряд курдских организаций и европейских политиков назвали задержание Салиха Муслима "аморальным" и "антидемократичным" и обвинили Прагу в "обслуживании интересов Турции", Анкара оказала на Прагу беспрецедентное встречное давление. С решительными заявлениями, призывающими выдать Анкаре курдского лидера, выступило все высшее руководство Турции. "Мы надеемся, что Чехия экстрадирует его в Турцию, где он предстанет перед судом",- заявил накануне слушаний президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Это судный день для нашего союзника по НАТО - Чехии",- добавил премьер Бинали Йылдырым.



В свою очередь, глава МИД Чехии Мартин Стропницкий заявил, что Прага намерена действовать "честно, стандартным путем и в соответствии с законом". При этом чешский министр категорически опроверг появившуюся накануне в ряде турецких и европейских СМИ версию, что Прага может попытаться договориться с Анкарой об обмене Салиха Муслима на двух граждан Чехии. Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас, задержанные в 2016 году на турецко-сирийской границе, отбывают шестилетний тюремный срок в Турции по обвинению в сотрудничестве с сирийскими курдами.



Реакция Анкары на вердикт чешского суда оказалась предсказуемо жесткой. "Принятое решение противоречит международному праву. Оно повлияет на отношения с Чехией. Это открытая поддержка терроризма",- заявил вчера вице-премьер Турции Бекир Боздаг.



Решение Праги стало первым политическим поражением Турции за время проведения в курдских районах Сирии операции "Оливковая ветвь", начатой в конце января этого года. Напомним, наступление турецкой армии на занятые курдами районы Северной Сирии, проводимое без санкции Дамаска, сопровождается попытками турецкой дипломатии создать международный фронт против курдов, в который должны войти США и европейские партнеры Турции. При этом вплоть до последнего момента действия Анкары против курдов не встречали жесткого неприятия со стороны не только Запада, но и России и Ирана, избегающих обострения отношений с Анкарой по "курдскому вопросу".



Сергей Строкань, Марианна Беленькая

28.2.18 Источник - kommersant.ru

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