 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тайвань проведет референдум по независимости
08:08 01.03.2018

Экс-президенты острова выступили в поддержку голосования

Бывшие президенты Тайваня выступили в поддержку проведения голосования по вопросу независимости от Китая, сообщает vestifinance.ru.

Компартия Китая согласовала реформу правительства
Об этом сообщили ряд местных СМИ, в частности Taiwan News и Focus Taiwan. Как отмечается, свою поддержку идее проведения референдума официально выразили экс-президенты Тайваня Ли Дэнхуэй и Чэнь Шуйбянь. Инициатором проведения референдума выступил председатель совета директоров телеканала Formosa TV Куо Бейхонг. Дата проведения референдума заявляется на 6 апреля 2019 года.

Проведение референдума с постановкой вопроса о независимости Тайваня от Китая противоречит официальной позиции "Одна страна, две системы", которой придерживаются власти Китая в отношении Тайваня, а также ряда других территорий (Гонконга и Макао).

Как отмечают сами тайваньские СМИ, текущее законодательство Тайваня не позволяет проводить референдумы, связанные с вопросами суверенитета.

Источник - kapital.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519880880
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