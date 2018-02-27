Тайвань проведет референдум по независимости

08:08 01.03.2018 Экс-президенты острова выступили в поддержку голосования



Бывшие президенты Тайваня выступили в поддержку проведения голосования по вопросу независимости от Китая, сообщает vestifinance.ru.



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Об этом сообщили ряд местных СМИ, в частности Taiwan News и Focus Taiwan. Как отмечается, свою поддержку идее проведения референдума официально выразили экс-президенты Тайваня Ли Дэнхуэй и Чэнь Шуйбянь. Инициатором проведения референдума выступил председатель совета директоров телеканала Formosa TV Куо Бейхонг. Дата проведения референдума заявляется на 6 апреля 2019 года.



Проведение референдума с постановкой вопроса о независимости Тайваня от Китая противоречит официальной позиции "Одна страна, две системы", которой придерживаются власти Китая в отношении Тайваня, а также ряда других территорий (Гонконга и Макао).



Как отмечают сами тайваньские СМИ, текущее законодательство Тайваня не позволяет проводить референдумы, связанные с вопросами суверенитета. Источник - kapital.kz

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