|Тайвань проведет референдум по независимости
08:08 01.03.2018
Экс-президенты острова выступили в поддержку голосования
Бывшие президенты Тайваня выступили в поддержку проведения голосования по вопросу независимости от Китая, сообщает vestifinance.ru.
Компартия Китая согласовала реформу правительства
Об этом сообщили ряд местных СМИ, в частности Taiwan News и Focus Taiwan. Как отмечается, свою поддержку идее проведения референдума официально выразили экс-президенты Тайваня Ли Дэнхуэй и Чэнь Шуйбянь. Инициатором проведения референдума выступил председатель совета директоров телеканала Formosa TV Куо Бейхонг. Дата проведения референдума заявляется на 6 апреля 2019 года.
Проведение референдума с постановкой вопроса о независимости Тайваня от Китая противоречит официальной позиции "Одна страна, две системы", которой придерживаются власти Китая в отношении Тайваня, а также ряда других территорий (Гонконга и Макао).
Как отмечают сами тайваньские СМИ, текущее законодательство Тайваня не позволяет проводить референдумы, связанные с вопросами суверенитета.