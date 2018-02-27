|Виргинские стрелки. Двух кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия... в Чечню
07:52 01.03.2018
Граждан Кыргызстана, проживающих в штате Вирджиния (США), обвинили в контрабанде огнестрельного оружия в Чечню. Об этом сообщило издание WJLA.com.
Как отмечается, 28-летнего Тенгиза Сыдыкова и 27-летнего Эльдара Резванова задержали по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.
В обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Вирджиния, приобрели более ста единиц огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости и замаскировав его под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений.
Сотрудники почты сообщили следователям, что подельники отправляли посылки почти ежедневно.
Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы.
01 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Елена ХОХЛОВА