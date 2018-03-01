Китайский "император" перекроит весь мир, - А.Башкатова

07:47 01.03.2018 Пекин строит образ нового будущего, подгоняя его под свои амбиции



Мир стоит на пороге судьбоносных преобразований как в политической системе, так и в экономике, и главным источником новаций станет Китай. Об этом предупреждают многие эксперты, они советуют приготовиться к зоне турбулентности и пристегнуть ремни. Выстраиваемый Китаем образ нового будущего еще недавно казался неопределенным, но теперь он приобретает конкретные черты. Речь идет о будущем, предполагающем технологическое, производственное, торговое лидерство КНР с внедрением элементов цифровой диктатуры и установлением такого типа правления, при котором несменяемый "император" наделяет своих союзников суперполномочиями.



Китай должен стать "великой технологической державой" к 2050 году, объявил министр науки и технологий КНР Вань Ган. По его данным, в 2017-м КНР потратила на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) около 279 млрд долл., превысив показатель 2016 года на 14%, а 2012-го – на 71%.



По расходам на НИОКР Китай пока не занимает первое место в мире, но он среди лидеров. По данным американского журнала R&D Magazine, в 2017-м Китай потратил на НИОКР почти 445 млрд интернациональных долл. (в пересчете по паритету покупательной способности), заняв второе место после США, потративших 538 млрд.



В относительном выражении расходы КНР составили почти 2% ВВП. И впереди Китая оказались многие европейские страны, США, Турция, Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея.



Для сравнения: Россия, по оценкам экспертов журнала, потратила в 2017 году на НИОКР чуть меньше 58 млрд интернациональных долл. с учетом паритета покупательной способности, или 1,5% ВВП.



Однако Китай стремительно улучшает свои позиции. Как пишет "Жэньминь жибао", "Китай уже вышел на второе место в мире по числу научных публикаций в международных научных изданиях и по частоте их цитирования, а по количеству полученных патентов на изобретения и поданных заявок на такие патенты страна занимает лидирующую позицию".



В 2017-м Китай впервые обошел США по объему инвестиций в стартапы, разрабатывающие алгоритмы искусственного интеллекта, сообщает портал "Хайтек" со ссылкой на отчет CB Insights: на долю США пришлось 38% мировых инвестиций в такие стартапы, на долю КНР – 48%. Любопытно, что даже судьба биткоина тоже в руках китайцев. Ранее Wall Street Journal отмечало, что на Поднебесную приходится 80% майнинговых мощностей мира.



"Современный Китай в полной мере осознает важность цифровой экономики в быстро меняющемся мире. Общий объем электронных платежей в китайской экономике в 2016 году более чем в десять раз превысили аналогичный американский показатель. В стране принята государственная программа тотального скоринга (оценки. – "НГ") населения по всем представляющим интерес для государства показателям. В ближайшие десятилетия Китай имеет все шансы выйти на ведущие роли в мировой цифровой экономике", – пояснят "НГ" профессор РЭУ Тимур Садыков.



В планах КНР дальнейшее развитие инфраструктуры, а также возобновляемой энергетики и экологически чистого транспорта. Так, Пекин стремится довести к 2020-му производство электромобилей до 2 млн, что вдвое превышает прогнозируемый на этот год объем выпуска электромобилей.



Буквально на наших глазах китайская экономика трансформируется из "мировой фабрики" в "штаб-квартиру" глобального производства. Об этом ранее объявили эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности. Теперь не только развитые западные страны, но и Китай способен предлагать продукцию и услуги с добавленной стоимостью высокотехнологичного вида (см. "НГ" от 24.11.17).



Кроме того, инициатива "Один пояс – один путь" тоже приведет к тому, что Китай получит особую роль в мире с точки зрения транспортных каналов и торговых потоков.



Заметно также стремление КНР нарастить военную мощь. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016-м военные расходы в КНР достигли 215 млрд долл., по этому показателю КНР стала второй после США (более 610 млрд долл.). За 2007–2016 годы военные расходы в КНР выросли сразу на 118%.



Наконец, еще одна новация, которая может повлиять на ситуацию в мире, – готовящиеся изменения Конституции. Как ожидается, в марте отменят ограничение на количество сроков для председателя и вице-председателя КНР. И председатель КНР Си Цзиньпин сможет пребывать на своем посту неограниченное время.



"Роль коллегиальных органов в китайской властной системе снижается, а значение верховного правителя растет, – поясняет в своей статье руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев. – Китай ломает систему коллективного руководства, которую еще недавно преподносили как великую инновацию в построении успешных недемократических систем, и устремляется в славное прошлое, причем даже не во времена маоизма, а в эпоху идеализированного императорского правления".



Судя по объяснениям эксперта, Си хочет создать особые условия для выведения Китая на новый уровень развития. Для этого он стремится сконцентрировать власть в своих руках, а также в руках проверенных союзников из ближайшего круга.



Одним из таких союзников может стать экономический советник Лю Хэ, которому прочат пост и вице-премьера, и главы Народного банка КНР. Американская пресса уже называет его капитаном китайской экономики с суперполномочиями.



Ведущий аналитик AMarkets Артем Деев перечисляет, с какими проблемами сталкивается сейчас Китай: это и нарастание противодействия США, и риски нового глобального кризиса, и проблема закредитованности на уровне регионов и банков самого Китая.



"Таким образом, Китаю придется не только заниматься быстрым выполнением "внешних заказов", на чем изначально строился рост, но и навязывать собственные технологические решения и продукты своим основным торговым партнерам. Только в этом случае он сможет чувствовать себя более или менее защищенным от резких колебаний конъюнктуры и претендовать на новое лидерство теперь и в финансовом мире", – поясняет эксперт.



"Концентрация полномочий в руках Си Цзиньпина и узкого круга его соратников должна помочь стране преодолеть ряд масштабных вызовов и сделать качественный рывок к заветному статусу ведущей мировой державы, а самого Си поставить в один ряд с величайшими китайскими правителями, – рассуждает Габуев. – Проблемы на этом пути банальны, но оттого не менее опасны не только для Китая, но и для его соседей и всего мира".



"Момент истины для Китая и его лидера должен наступить именно в ближайшую десятилетку. Остается пристегнуть ремни и готовиться к самым различным сценариям", – отмечает Габуев.



Некоторые эксперты проводят параллели с Россией. Можно даже вспомнить прогноз аналитиков Bloomberg в "Гиде пессимиста", согласно которому после 2024 года Владимир Путин формально уйдет в отставку, но продолжит управлять страной через марионеточное правительство, которое возглавит сегодняшняя глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вариант очень похож на китайский.



Как считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, после реализации таких амбиций Пекина "в случае серьезной глобальной экономической турбулентности… вся "большая Евразия" практически наверняка окажется зоной серьезных политических потрясений".



К слову, создаваемое Китаем светлое высокотехнологичное будущее, видимо, предполагает также внедрение элементов цифровой диктатуры. Эксперты говорят о появлении аналога Большого брата. Это "создаваемая в КНР система общественного доверия". "В рамках пилотных экспериментов в нескольких десятках городов КНР система, основанная на использовании big data, анализирует поступки граждан и создает стимулы для "правильного" поведения", – поясняет Габуев.



Примечательно, что пока мир обсуждает конституциональные новации КНР, в китайских социальных сетях и СМИ, судя по информации американского портала China Digital Times, блокируют сообщения со словами "император", "трон", с отсылками к роману "1984" и т.п.



"Разворачивая политическое развитие вспять, лидеры авторитарных стран останавливают их прогресс и создают предпосылки для мощного взрыва", – пишет Владислав Иноземцев в блоге на "Эхе Москвы". "Стабильность в современном мире – это не гарантия развития, а его антипод", – считает он. Так что, по его мнению, "теперь можно запастись попкорном" и наблюдать за тем, как Китай перенесет "смену вех".



Опрошенные эксперты выдвигают предложения, как именно Китай может "переделать" мир. "На небе может быть одно солнце, и это солнце Китай. Весь вопрос: когда?" – рассуждает член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова. По мнению эксперта, теоретически первой "жертвой" экспансии КНР может стать Япония: "Вряд ли речь будет идти о полномасштабном конфликте, но этого исключать в полной мере нельзя. Все будет зависеть от геополитической обстановки в целом и готовности Штатов вступиться за своего восточного союзника". Если же говорить о возможном стремлении КНР стать "цифровой диктатурой", тогда главным станет обладание технологиями. И в этом случае, по словам Капитановой, "основной и, видимо, единственный соперник Китая – США": "Поэтому борьба будет идти за умы, которые эти технологии создают".



Хотя, как замечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев, "кардинально изменить расстановку сил в мире у Китая не получится: сейчас и так есть три центра влияния – США, Европа и Китай". "Кардинально изменить положение можно, только убрав какую-то из этих составляющих, – говорит эксперт. – Но Китаю это невыгодно, поскольку его экономика экспортно-ориентированная. Пекину нужны богатые соседи, способные оплачивать и потреблять китайские товары и услуги".

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

01.03.2018 Источник - ng.ru

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