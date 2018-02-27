В США снявшим хиджаб мусульманкам выплатят 180 тысяч долларов

07:44 01.03.2018 Власти Нью-Йорка выплатят большую компенсацию трем мусульманкам, которых полицейские заставили снять хиджаб. Ранее девушки обратились в суд и заявили о нарушении их религиозных прав. Но все дела были закрыты без предъявления обвинений. Об этом газете The New York Times рассказала юрист Тахани А. Абуши.



По данным РИА Новости, первый случай произошел еще шесть лет назад, когда задержанную за оскорбления школьницу доставили в участок, где попросили снять шарф, чтобы сфотографировать для базы данных.



Три года спустя еще одна мусульманка, задержанная за правонарушение, отказалась снять хиджаб. Девушка по имени Джей Эйч объяснила, что она не может открыть лицо в присутствии мужчин, которые не являются членами семьи, однако ее заставили это сделать.



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Теперь каждая пострадавшая получит по 60 тысяч долларов. "Эти споры были разрешены с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - заявила представитель юридического отдела городской администрации Кимберли Джойс. Источник - rg.ru

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