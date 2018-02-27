 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.03.2018
08:36  В Таджикистане лидер Яванского транснационального наркокартеля Холов приговорен к 18 годам тюрьмы
08:32  Арестованная в Тае рос-проститутка ("эксперт по сексу") Рыбка разгласит информацию о связях Трампа с Россией, - Washington Post
08:19  Европе объявили турецко-курдскую войну. Чехия отказала Анкаре в экстрадиции лидера сирийских курдов Муслима
08:08  Тайвань проведет референдум по независимости
07:52  Виргинские стрелки. Двух кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия... в Чечню
07:47  Китайский "император" перекроит весь мир, - А.Башкатова
07:44  В США снявшим хиджаб мусульманкам выплатят 180 тысяч долларов
06:14  Государство выкупит весь урожай черешни у узбекских фермеров
00:07  Как уйгуры оказались в России
00:04  В Казахстане госслужащим запрещено открыто показывать свои религиозные убеждения
Среда, 28.02.2018
22:26  В Туркменистане скончался супруг старшей сестры президента Бердымухамедова
22:16  На Атырауском НПЗ китайские рабочие подрались с каз-охранниками
21:21  Поиздержались. Повысить зарплаты Казгосслужащим предлагает старший Каззять Тимур Кулибаев
20:37  Готов ли Китай к пожизненному правлению Си Цзиньпина? - Ирина Троян
19:39  Афган-президент Гани предложил открыть представительство... талибов в Кабуле
19:18  Всем наступит махалля. Очередной указ президента Узбекистана возмутил жителей страны, - Сид Янышев
18:31  Ташкент. Арестован бывший советник-"кадровик" Ислама Каримова - Джамшид Файзиев
16:59  В Египте ученые обнаружили древний некрополь с десятками саркофагов жрецов и чиновников (фото)
16:57  Россия помешала осудить Иран, - Al Arabiya
16:56  АркадагЛенд. В Туркмении нарастает дефицит муки и хлеба
16:54  Китай к войне готов, - Н.Вавилов
16:53  Кратер. Обострение в Восточной Гуте: Россия и Америка на грани прямых боестолкновений? - "Завтра"
16:49  Зачем ящеру дырка в тазу? Старая классификация динозавров разрушена новыми находками
16:48  National Interest: Получит ли Эр-Рияд технологии обогащения урана?
12:51  Казахстан встречает 2-й "День благодарности". Милое очарование идеологического дебилизма
10:03  В Токио монгольская диаспора осадила издательство из-за комикса с изображением мужского полового органа на лбу Чингисхана
09:20  Как русские олигархи Строгановы спонсировали "вежливых человечков" атамана Ермака
09:13  По доносу господина Ху. В Таджикистане схвачена как мошенница глава компании "Азия-тур" Каромат Содикова
09:10  Индоевропейцы: главные загадки
08:56  Право на добычу. Багдад заливает нефтью дружбу с Москвой, - А.Чичкин
07:27  Узун-Агач эвакуирован. В Алматинской области потоп накрывает малую родину Елбасы
07:26  Альянс между Россией и Ираном выходит за пределы Сирии, - Франсуа д"Алансон
07:13  Дом-3. Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС
07:02  Клан Сопрано. Актюбинский судья-сквернослов Акетай оказался родным братом Казидеолога Кул-Мухаммеда
06:59  США опять отбомбились в Дейр-эз-Зоре по сторонникам Асада, - В,Мухин
06:55  Гагаузы достают из подвалов автоматы. Молдова скоро полыхнет, - С.Гамова
06:52  Адаптация трудовых мигрантов как элемент дестабилизации государства, - Э.Ханымамедов
06:51  "Большая чистка". Стали известны имена задержанных по делу бывшего Генпрокурора Узбекистана
06:11  Сирия не удержала паузу. Прекращение огня в Восточной Гуте никем не соблюдается
01:49  Foreign Policy: Мир вступил в новую геополитическую фазу
01:30  Явление Байбека народу. Сколько еще Алма-Ате жить с акимом клоуном?
01:27  Йеменская бойня. Когда конец? - Аббас Джума
01:26  Шесть созывов Киргизского парламента: депутаты уголовники
01:22  Strategist: Индия и Китай пока остаются "заклятыми друзьями"
01:19  Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд? - Олег Червинский
01:17  В память о подвиге. Как алматинцы ремонтируют музей панфиловцев
00:23  Назарбаев велел русским Казахстана прикусить язык, - "СП"
00:12  Ждем потопа и мессию. Предсказания американского мистика Эдгара Кейси на 2018 год начинают сбываться
Вторник, 27.02.2018
23:18  Бывший глава МВД Узбекистана Алматов вернулся на работу в министерство
23:15  На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу
20:55  Глава комитета по иностранным делам ГосДумы РФ Слуцкий обвинен в секс-домогательствах
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США снявшим хиджаб мусульманкам выплатят 180 тысяч долларов
07:44 01.03.2018

Власти Нью-Йорка выплатят большую компенсацию трем мусульманкам, которых полицейские заставили снять хиджаб. Ранее девушки обратились в суд и заявили о нарушении их религиозных прав. Но все дела были закрыты без предъявления обвинений. Об этом газете The New York Times рассказала юрист Тахани А. Абуши.

По данным РИА Новости, первый случай произошел еще шесть лет назад, когда задержанную за оскорбления школьницу доставили в участок, где попросили снять шарф, чтобы сфотографировать для базы данных.

Три года спустя еще одна мусульманка, задержанная за правонарушение, отказалась снять хиджаб. Девушка по имени Джей Эйч объяснила, что она не может открыть лицо в присутствии мужчин, которые не являются членами семьи, однако ее заставили это сделать.

Рамзан Кадыров подписал закон, разрешающий носить хиджаб в школе

Теперь каждая пострадавшая получит по 60 тысяч долларов. "Эти споры были разрешены с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - заявила представитель юридического отдела городской администрации Кимберли Джойс.

Источник - rg.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519879440
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  