Государство выкупит весь урожай черешни у узбекских фермеров

06:14 01.03.2018 Государственная компания "Узбекозиковкатхолдинг" готова выкупить абсолютно весь урожай черешни, который узбекские фермеры соберут в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на председателя холдинга Тохиржона Жалилова.



По данным госкомпании, ежегодно потери урожая составляли примерно 40%. В этом году государство, приобретя все выращенные плоды, самостоятельно займется реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.



Входящая в холдинг компания "Узагроэкспорт" будет заключать с землевладельцами и дехканскими (фермерскими) хозяйствами контракты по установленным ценам. Так, килограмм черешни первого сорта оценивается в 24 тысячи сумов ($2,9), второго сорта – в 16 тысяч сумов ($1,9), третьего – в 8 тысяч сумов ($0,9). Причем госструктура выкупит даже ту черешню, которая используется только для переработки, - по 3 тысячи сумов ($0,3) за килограмм.



В "Узбекозиковкатхолдинге" сообщили, что, в первую очередь, будут удовлетворены потребности узбекистанских потребителей, а общий объем экспорта черешни сформируют на основе заказов, поступающих от иностранных торговых партнеров.



Госкомстат Узбекистана свидетельствует, что в 2017 году объем экспорта плодоовощной продукции и продуктов ее переработки достиг $708,8 млн в денежном выражении, что на 15,6% выше показателей, зафиксированных годом ранее. Активнее всего иностранные партнеры закупали плоды и ягоды (35,9%), овощи (30,7%) и виноград (22,5%). Доля плодоовощной продукции в общем объеме поставок товаров и услуг за границу составила 5,1%.



Вчера, 27 февраля, на видеоселекторном совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подверг критике работу компании "Узбекозиковкатхолдинг" за невыполнение плана по экспорту плодоовощной продукции.

28.02.2018 Источник - fergananews.com

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