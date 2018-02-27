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В Туркменистане скончался супруг старшей сестры президента Бердымухамедова
22:26 28.02.2018

В Туркменистане скончался супруг старшей сестры президента страны Гульнабат Довлетовой. Как сообщают источники туркменской службы радио "Азатлык" в Ашхабаде о смерти супруга старшей сестры президента Гульнабат Мяликгулыевны Довлетовой и организации, связанных с этим, мероприятий, официальные СМИ не сообщали.

Но, в день смерти мужа сестры президента, в течение одной ночи в столице Туркменистана наскоро благоустроили и отремонтировали дороги, а также покрасили и обновили фасады зданий выходящих на проезжую часть.

По словам источников о родственнике Бердымухамедова и обстоятельствах его смерти известно немного, но отмечают, что оперативный внеплановый ремонт дорог и домов в центральной части Ашхабада совпал со днем его смерти.

"На бывшей улице Ленина, возле военного госпиталя расположено центральное здание Промышленного Банка. Ниже этого объекта, возле вокзала примерно 2 месяца назад были снесены офисные здания. Но обломки разрушенных зданий не были полностью расчищены. По словам жителей этого района, территория на месте снесенных домов несколько дней назад со спешкой, ночами была очищена и асфальтирована", - сообщил житель Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.

Точной информации о местожительстве сестры главы государства нет, но по словам собеседников, возле участка, где были проведены поспешно ремонтные работы, рядом с Институтом спорта и туризма, расположен очень красивый многоэтажный элитный жилой дом.

Источники в Ашхабаде, также не располагают информацией о посещении президентом похорон мужа сестры. Но отмечают, что примерно три года назад, когда президент Бердымухамедов посещал похороны своей тети, проживавшей в селе Гуртлы, печальное событие в семье президента совало с осуществлением властями подобных организационных мероприятий.

"Днем намного раньше приезда президента, и еще пол дня после, село Гуртлы было закрыто", - сообщил собеседник Азатлыка в Ашхабаде.

По словам сотрудников издательского центра, с которым сотрудничала старшая сестра президента Гульнабат Довлетова, она занимала ответственную должность в администрации столичного района имени Ниязова. По информации издания "Альтернативные Новости Туркменистана" Гульнабат Довлетовой пришлось уйти с работы в администрации. С начала 2014 года она являлась исполнительным директором Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана.

Источник - ca-news.org
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