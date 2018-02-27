На Атырауском НПЗ китайские рабочие подрались с каз-охранниками

22:16 28.02.2018 Причиной конфликта послужило то, что рабочих не выпускали с территории завода раньше установленного времени.



По информации неофициального источника в Атырау 27 февраля произошла массовая драка между иностранными работниками компании "Sinopec Engineering" и сотрудниками охранной фирмы, обслуживающей Атырауский нефтеперерабатывающий завод, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



Пресс-секретарь ДВД Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА корреспонденту "АЖ" никаких подробностей не сообщила, попросив прислать письменный запрос.



"- Ситуация под контролем полиции, - лишь добавила Н.Кайсагалиева."



Пока нам известно лишь то, что в драке с охранниками на КПП предположительно принимали участие 6 граждан КНР. А причиной конфликта послужило то, что их ближе к концу рабочего дня не выпускали с территории завода раньше установленного времени.



"Sinopec Engineering" является генеральной подрядной организацией по проекту "Реконструкция и модернизация АНПЗ". В прежние годы на этом объекте уже случались и более масштабные стычки и различные конфликтные ситуации между иностранными и местными работниками. Источник - zakon.kz

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