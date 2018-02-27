Поиздержались. Повысить зарплаты Казгосслужащим предлагает старший Каззять Тимур Кулибаев

21:21 28.02.2018 Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Тимур Кулибаев предложил повысить зарплаты государственных служащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Тимур Кулибаев уточнил, что данная мера предлагается в отношении тех госслужащих, которые остались на местах после оптимизации ведомств.



"После того анализа, который мы провели, в госаппарате сокращается 1 100 человек, соответственно, мы, как бизнес-сообщество, предлагаем, чтобы эти средства пошли на увеличение зарплат госслужащих", - сказал Тимур Кулибаев в ходе второго Республиканского форума предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.



По мнению Кулибаева, эта мера необходима для того, чтобы деятельность государственного аппарата была эффективной. Он отметил, что для того, чтобы привлечь на государственную службу профессионалов, необходимо предлагать сотрудникам такую же зарплату, как в корпоративном секторе.



"Мы, бизнес-сообщество, готовы к этому, потому что мы платим налоги, а на них содержатся в том числе и госслужащие. Мы хотим, чтобы был компактный, профессиональный госаппарат", - заключил председатель президиума НПП "Атамекен".



комменты:

22:02 28.02.2018 ЛетНаб | 83.220.236.169 [x]



И каждому чиновнику выдать акына, лабающего в стиле "латино" или под ENIGMA. Алфавит латинский, музыка тоже будет латинская.

Дело останется за "малым" - латинскую веру принять. Источник - tengrinews.kz

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