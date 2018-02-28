 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Готов ли Китай к пожизненному правлению Си Цзиньпина? - Ирина Троян
20:37 28.02.2018

В мартовском новом составе правительства КНР все позиции займут лояльные к председателю люди, полагает эксперт

Администрация китайской соцсети Weibo заблокировала фразу "я не согласен", которой пользователи обозначали своей протест в отношении инициативы Коммунистической партии Китая снять ограничения для Си Цзиньпина в вопросе пребывания на высшем государственном посту. Об этом сообщает "Радио 1".

Цензура распространяется на такие фразы, как "миграция", "очередной срок на посту", "поправка к конституции", "пожизненное правление", "многая лета императору", "скотный двор" (одноименное произведение Джорджа Оруэлла – прим. ред), "посадка на борт", что в китайском языке образно означает "восхождение на трон".

Журнал Newsweek уточняет, что когда пользователь вводит одну из запрещенных фраз, то мгновенно получает следующее уведомление: "Извините, контент нарушает правила и условия обслуживания Weibo".

По словам основатель China Digital Times Сяо Цяна, "термины, подвергнутые цензуре - лучшее свидетельство того, что людей больше волнует", передает Financial Times.

О грядущих изменениях в Поднебесной ИА "Реалист" рассказала эксперт по внутренней и внешней политике Китая Ирина Троян:

"Еще 5 лет назад китайское правительство объявило о новом цикле реформ. С середины 2017 года реформы наконец-то начались. Если все и дальше пойдет такими же темпами, то 2018-й станет для Поднебесной годом трансформаций.

Так, Центральный комитет Коммунистической партии Китая рассмотрит поправки в конституцию, которые отменят ограничение срока по пребыванию у власти, во время Всекитайского собрания народных представителей XIII созыва, которое планируют открыть 5 марта. Поправки касаются двух должностей: председателя и премьер-министра КНР.

На сегодняшний день они имеют право быть у власти только два срока подряд. Если изменения в конституцию будут приняты, то нынешний глава Китая сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и на более долгий срок.

Си Цзиньпин руководит Поднебесной с 2012 года. Согласно действующей конституции КНР, нынешнее поколение руководителей во главе с Си должно завершить процедуру передачи власти преемникам в 2023 году. Примечательно то, что ряд назначений Си в Центральном военном совете КПК осенью 2017 года уже указывали на то, что он решил не ограничивать свою власть двумя пятилетними сроками.

Очевидно, что партия, скорее всего, попытается оправдать предлагаемое снятие ограничения количества сроков для председателя КНР, сославшись на видение Си о создании процветающего современного общества к 2050 году.

Си взял под свой контроль необычайно широкий спектр политических, экономических и других функций, в отрыве от последних двух десятилетий коллективного руководства. Он удалил потенциальных политических конкурентов. Пока что для него нет организованной политической конкуренции. Поэтому на данный момент нет никого, кто смог бы открыто бросить вызов Си, если тот решит отступить от возрастного ограничения. Но, однозначно, найдутся те, кто этому воспротивится и поставит в сравнение хаос и беспорядки культурной революции Мао Цзэдуна 1966-1976 годов, вытекающие из системы "пожизненного правления". Для Поднебесной невозможно снова иметь пожизненный срок полномочий.

В результате многие считают Си самым сильным лидером за последние десятилетия. На октябрьском съезде, которому предшествовали мощная антикоррупционная кампания и зачистка элиты от оппонентов генсека, он смог собрать высшее руководство страны исключительно из своих сторонников, убрав соперничавшие группировки.

Следовательно, в мартовском новом составе правительства КНР все позиции займут лояльные к Си Цзиньпину люди. Это означает, что в ближайшие годы власти страны смогут заняться проведением в жизнь идей Си, в том числе в сфере экономики".

Ирина Троян – китаевед, специально для ИА "Реалист"
Москва, 28.02.2018,

Источник - realtribune.ru
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