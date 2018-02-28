Афган-президент Гани предложил открыть представительство... талибов в Кабуле

19:39 28.02.2018 Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что необходимо заключить мирное соглашение с талибами и добиться того, чтобы они стали официально признанной политической организацией. Об этом он сказал во время открытия международной конференции "Кабульский процесс", сообщает TOLOnews.



В ходе своего выступления Гани отметил, что мирное урегулирование ситуации в Афганистане во многом зависит от движения "Талибан". Он также подчеркнул, что лишь совместно с талибами правительство сможет "спасти свою страну".



Афганский президент рассказал о шагах, которые готово сделать правительство, чтобы перевести деятельность талибов в политический формат. Оно, в частности, намерено выдавать участникам "Талибана" общегражданские паспорта, а также работать над тем, чтобы снять санкции, наложенные на лидеров движения. "Мы также будем работать над списком освобождения заключенных талибов", - добавил президент.



Основной темой конференции "Кабульский процесс" является урегулирование вооруженного конфликта в Афганистане. В мероприятии принимают участие представители 25 государств, включая Туркменистан, Узбекистан, Россию, Иран и Китай, а также Евросоюз, ООН и НАТО.



Ранее талибы заявили, что готовы к мирным переговорам с США. В качестве переговорщиков со своей стороны талибы предложили "политбюро Исламского эмирата Афганистан", имеющее официальный офис в Катаре.



Кроме того, талибы обратились с открытым письмом к народу США. В нем они призвали "представителей американского народа, должностные лица неправительственных организаций и миролюбивых конгрессменов" сесть за стол переговоров. Основной темой этих переговоров должен стать вывод войск американской коалиции из Афганистана и формирование нового правительства при участии талибов.



Между тем, ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает стабильно ухудшаться. Военные действия происходят в большинстве провинций страны. В крупных городах регулярно совершаются теракты не только против военных и полиции, но и в отношении гуманитарных организаций.

28.02.2018 Источник - fergananews.com

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